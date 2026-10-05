張繼聰韋羅莎圍讀新舞台劇泣不成聲　演喪子痛靠睇太陽食甜品抽離

「天下一幕」第二部舞台劇《Rabbit Hole》（心渦）將於明年1月8號假藝術中心壽臣劇院公演，雖然距離公演尚有一段時間，但導演張銘耀和一眾演員張繼聰、韋羅莎、余安安、譚旻萱、羅文澤等，已進行了先後兩次圍讀研習，讓大家有充裕嘅時間了解及角色中。短短兩小時，大家已全程投入，且將角色的情緒徹底釋放，其中劇中飾演失去兒子的夫婦韋羅莎和張繼聰，因角色情感觸及內心深處，演繹時更泣不成聲，甚至哭成淚人。儘管只是圍讀，但可見大家都非常享受這次圍讀的過程。事後，還一同進行檢討與分享。

大合照。（公關提供）

圍讀研習。（公關提供）

劇中衝擊最大的兩位主演阿聰和韋羅莎在生活當中，身為父母的他們，對於這部探討親情與喪失至親的劇作，會份外投入？

觸碰人父人母最痛神經

阿聰說：「沒錯，我們大家都有孩子，我有兩個，Rosa有一個。作為演員，我們必須將自己的想像力發揮到極致，以契合劇本，並設身處地想像：「如果我是這個角色，面對這件事時會如何反應？」當我們嘗試進入那個如此恐怖的領域時，那種撕裂感確實令人感到恐懼。我剛才在閱讀劇本時也在思考，為什麼我們會選擇這部劇？其實它並非純粹展現悲慘。隨著劇情發展，雖然會有令人落淚的情節，我相信觀眾在觀看時也會與我們一同落淚，但劇中也有輕鬆的時刻。最終，它會引導觀眾走向一個溫暖的境地。我認為這是劇本寫得出色的地方。我也告訴自己，身為一名演員，不能讓自己陷入情緒失控或心理困擾的狀態。這是一種專業技巧。但我相信觀眾在觀看時一定會深受感動。我估計觀眾在兩場戲之間的休息時間，仍會感受到那種屏息靜氣的震撼。

圍讀舞台劇泣不成聲。（公關提供）

觸碰人父人母最痛神經。（公關提供）

首度圍讀衝擊感驚人

「昨天是我們第一次正式圍讀劇本，大家坐在一起。其實在家裡我們已經研讀劇本很長一段時間，也會幻想對方會如何演繹。但當大家真正坐在一起，分享各自對角色的理解和學習心得時，發現許多細節是自己在閱讀原著時無法想像的，那種衝擊感令人驚嘆；因為這是一部相當沉重的劇作。我們好比拿著手電筒四處照射、觀察周圍。完成一次後，發現這個領域相當令人畏懼。五個人一起，彷彿手持五支手電筒共同探尋。」

首度圍讀衝擊感驚人。（公關提供）

對於圍讀已經情緒爆發，兩人不約而同的說：「由於對手戲演員或劇本本身非常觸動人心，過程中必然會產生情緒波動。但這些情緒是否達到最終演出所需的濃度，目前還未確定。可能需要更濃烈一些，或者某些部分經過修飾後會沒那麼尖銳。」

在劇中飾演失去兒子的夫婦韋羅莎和張繼聰。（公關提供）

張繼聰自爆揸車要望太陽抽離

兩人在圍讀期間，大家是否也曾想起自己的子女，從而調節情緒呢？阿聰隨即表示：「在開車時，我已經需要進行自我調節。是的，開車時不能繼續沉浸在戲劇情緒中，需要看看太陽、看看周圍景物。」

張繼聰自爆揸車要望太陽抽離。（公關提供）

韋羅莎靠食甜嘢平復心情

而Rosa亦分享平復心態的妙法道：「吃點甜食來調整狀態，避免長期沉溺其中。雖然題材沉重，但這也是一個有趣的挑戰。」

韋羅莎靠食甜嘢平復心情。（公關提供）

高密度生活化對白交鋒

阿聰表示撇開題材不談，這個劇本在演技上也是一個高難度的挑戰，因為它非常寫實。「所有人必須像日常聊天那樣對話，但在交談中，你仍能聽到對方生活的細節。我們都背熟了台詞，因為節奏緊湊，而且台詞瑣碎，說兩句就要打斷對方。如果忘記了在哪裡打斷，就會出大錯。因此，大家在節奏掌握上都要格外小心。」

高密度生活化對白交鋒。（公關提供）

普立茲名作背後深意

Rosa也認同的說：「這很有趣。雖然題材沉重且令人心痛，但我們喜歡當演員，正是因為其中充滿樂趣。面對優秀的劇本，我們嘗試運用所學的技巧，盡己所能，結合自身的情感、經驗和經歷，將其呈現在舞台上。我們希望觀眾能感受到，編劇創作這個看似神祕的故事，背後其實想傳達某種意義。這過程非常有趣。劇中幾場對手戲寫得確實精彩，因此我們也非常期待。」