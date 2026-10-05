TVB收視｜《死有對証》靠口碑連升三周　《愛回家》繼續下跌

無綫公布上周（9月28日至10月4日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，十一國慶晚直播節目《2026年國慶煙花匯演》備受矚目，於跨平台直播收視最高達24.5點（158萬觀眾），榮登全周收視榜首。由陳曉華、馬貫東、韋家雄、吳若希等主演法證劇《死有對証》收視連升三周，最高收視21.2點（137萬觀眾）比上周最高收視20.1點（130萬觀眾），上升了1.1點。

國慶煙花。（鄧倩螢攝）

《死有對証》靠口碑連升三周。(節目截圖)

資訊節目《東張西望》最高收視21.8點（140萬觀眾），比上周最高收視19.8點（127萬觀眾），上升了2點；車婉婉、吳若希及李茵彤主演處境劇《愛．回家之三代同糖》最高收視15.5點（100萬觀眾），比上周最高收視15.6點（100萬觀眾）下跌了0.1點；外購劇《百花殺》最高收視14.7點（95萬觀眾），比上周最高收視13.7點（88萬觀眾），上升了1點；王祖藍主持旅遊節目《藍朋友．旅朋友 溫哥華篇》最高收視12.4點（80萬觀眾），比上周最高收視11.4點（73萬觀眾），上升了1點。

《東張西望》長期都高收視。(節目截圖)

周末節目同樣精彩，周六晚《香港系列之細間始終你好》最高收視16.3點（105萬觀眾）；接住播映電影《G風暴》最高收視17.1點（110萬觀眾），比上周同期節目《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》最高收視16.2點（104萬觀眾），分別上升了0.1點及0.9點。

《香港系列之細間始終你好》逢周六晚8點翡翠台播映。（公關提供）

周日晚江美儀、朱敏瀚、吳業坤、曾展望及張振朗主持《試真D唷》最高收視21.2點（137萬觀眾），比上周最高收視18.9點（122萬觀眾），上升了2.3點，周末收視稱冠；林盛斌（阿Bob）主持《女神配對計劃2》最高收視18.7點（120萬觀眾），比上周最高收視17.8點（114萬觀眾），上升了0.9點；由何廣沛率領魔音女團「MYNT」主持全新旅遊節目《玩轉澳門勁滿Fun》，最高收視15.1點（97萬觀眾），比上周最高收視14.6點（94萬觀眾），上升了0.5點；《一周星星》最高收視12.7點（81萬觀眾），比上周最高收視13.1點（84萬觀眾），下跌了0.4點。