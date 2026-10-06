陳冠希舊愛Cammi極限炫富　私人飛機出遊公開飛機餐菜式令人意外

曾經因為與陳冠希一張激吻照而爆紅的謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙），雖然早就淡出娛樂圈，多年來只出過一首單曲《天真》，但她的富貴生活依然是網民焦點！由昔日出身公屋的小女孩，搖身一變成為生活極度優渥的富貴KOL。雖然有傳警方曾於2022年2月以涉嫌「推廣或便利收受賭注」將其拘捕，但事件似乎無阻她繼續享受奢華人生。前日（4日）她又在社交平台打卡，獨自乘坐私人飛機飛往韓國首爾，盡顯闊太排場！

Cammi學生時期出道，被指撞樣已故時裝達人NelNel張學潤。（截圖）

Cammi曾與陳冠希拍拖，不少蜜照流出。（網上圖片）

Cammi年前上《東張》教人P圖。（截圖）

真人同P圖兩個樣。（截圖）

樣貌再進化似洋娃娃 曬白滑美腿配巨型LV袋

Cammi每次出巡的行頭都相當有看頭，懶理網民嘲笑她熱愛P圖致雙腿比例不合理，依然自信滿滿。根據她最新分享的照片可見，今次乘坐私人飛機出遊，她換上了一身純白色的休閒運動打扮，戴着太陽眼鏡及太陽帽，坐在寬敞的機艙座位上大騷白滑修長美腿。最搶眼的莫過於她身前放着一個巨型的LV名牌手袋，極具氣派。

不少網民亦留意到，Cammi的樣貌似乎又再「進化」，五官越來越精緻立體，猶如真人版洋娃娃一樣！平時喜歡戴滿閃爍飾物的她，今趟旅程反而「返璞歸真」，身上沒有太多花巧的首飾，只在無名指上戴着一隻閃爆巨鑽戒指，對着鏡頭展露甜美笑容，心情大靚。

Cammi靚樣不斷進化，身材亦愈嚟愈好。（ig@cbbheree）

Cammi多出出行都係坐私人飛機。（ig@cbbheree）

全身名牌，今次飾物只在無名指戴戒指。（ig@cbbheree）

周圍飛，生活寫意。（ig@cbbheree）

估唔到今趟飛機餐都好平民化。（ig@cbbheree）

一人獨享私人飛機 離奇食平民飛機餐

雖然出入都有私人飛機接送，大家都以為Cammi的飛機餐一定是鮑參翅肚，但她公開的餐單卻出乎意料地貼地！從照片可見，寬闊的餐桌上擺滿了多碟精緻小菜，當中包括一碗蜆肉湯、滷水鵪鶉蛋、冬菇小棠菜、洋蔥炒牛肉，以及幾碟韓式醃製小菜，款式非常豐富但相當平民。整張餐桌上只擺放了一人分量的餐具，似乎今次韓國之旅Cammi並未有與其他人同行，而是單獨一人包下整架私人飛機出遊。由昔日的公屋妹到今日一人獨享私人飛機，難怪網民都驚嘆她背後絕對「投資有道」！

Cammi 坐私人飛機，真係識嘆。（ig@cbbheree）

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Cammi 早前飛到現場睇世界盃。（ig@cbbheree）

好身材！（IG/@cbbheree）

生活富貴！（IG/@cbbheree）