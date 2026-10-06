東張西望｜「大圍名物」火爆姐同節目組嘈　仲屈摸胸：你性侵犯我

TVB節目《東張西望》昨日（5日）報道了一宗「大圍名物」的事件，「火爆姐」最近在網絡上很紅，到處都有她的身影。她既是「違泊剋星」又是「報警狂魔」，在大圍附近的街坊都怕了她，今次更誣衊節目組男同事摸她胸，又喪鬧節目組女同事「你做雞啊！」

「大圍名物」火爆姐既是「違泊剋星」又是「報警狂魔」。(節目截圖)

「火爆姐」曾出手攻擊在港鐵站的市民

「火爆姐」除了鬧人及報警外，更曾出手攻擊在港鐵站的市民，拉扯間市民被她逼到脫掉上衣才能成功脫身。「火爆姐」每天亦會「巡場」，一見到有違泊就會立即報警，節目組追蹤了多日，終於見到她的真面目。「火爆姐」身穿飄逸長裙在翠田街現身，她將隨身手推車置於路旁，隨即衝出馬路自詡主持公道，見到馬路邊有旅遊巴停泊就立即拍照記錄。

「火爆姐」曾與出手攻擊在地鐵站的市民。(節目截圖)

旅遊巴司機每次都被鬧

旅遊巴司機見勢色不對就立即離開，見到她出現均急忙駛離。當另一輛旅遊巴士司機在清潔車輛時，她走近拍下行車證，而司機卻絲毫不理會。據司機透露，只要有車輛在指定位置停泊，「火爆姐」就會拍照並投訴，他已多次見到這種情況。為避免進一步糾纏，司機選擇駕車離開，但出乎意料的是，「火爆姐」竟突然衝出馬路站在車頭，阻止巴士離開，更隨即打電話報警：「有人刑事毀壞啊，嗌埋交通警嚟，我懷疑佢精神有問題，call埋架救護畀佢。」

旅遊巴司機見勢色不對就立即離開。(節目截圖)

司機不想繼續與她糾纏，唯有開車離開，但「火爆姐」不顧危險地站在車前攔截對方，司機無奈選擇倒車報警：「我一郁佢就攔我車頭，我點樣行啊！我哋已經豁達到死，佢仲喺度搞搞震。佢日日喺度搞，佢一日報成十次警，啲差佬都知道。」期間，「火爆姐」竟巧遇「小粉絲」！「小粉絲」指，「火爆姐」在社交平台上很有名，專門去管有關違例泊車的事情。

「火爆姐」不顧危險地站在車前攔截對方。(節目截圖)

「火爆姐」與節目組相遇

當「火爆姐」與節目組相遇時，她被問到為何要攔着車時，突然爆發出猛烈的言語攻擊：「我做咩事要答你呢，你係記者咩？你憑乜X嘢問我嘢？嗰啲人違例泊車啱咩？」當節目組跟她說走出馬路很危險時，她走回頭大叫：「關你咩事？點解你咁X多事呢？人哋做嘢關你乜X嘢事呢？違例泊車唔使管啊？阻街唔使管啊？香港有法律㗎咩？如果你停喺度，扮正義，你食X屎啦八婆。」而節目組跟她說可以報警處理，不用自己走出馬路以人身擋車，她叫得再大聲點：「關你咩事先？關你咩事啊？你有權問我，我冇權問你，你係咪精神有問題，你係咪出嚟做雞㗎？我懷疑你出嚟做雞喎！不過應該冇男人啃啦，你個身材咁樣。」令現場氣氛緊張。警方到達後，她仍不願停下，甚至對那些對她拍照的途人表現出極大的敵意，最終警方介入以平息事件。

「火爆姐」與節目組相遇變開火。(節目截圖)

警方證實「火爆姐」頻繁報案

「火爆姐」報警後警員到達現場處理，他們很快就讓旅遊巴司機離開。警方證實「火爆姐」頻繁報案，而她所報的案待調查確認事件屬實後，則按照正常程序處理。有一次，節目組在大圍港鐵站附近看到她，一邊打電話一邊吸煙，然後開始當晚的巡查。她像「糾察隊」一樣，走到金禧商場外，見到違泊車輛就立即打電話報警。到了積福街，由於入夜路邊停車增多，她又頻頻撥打999。

警員話「火爆姐」成日報警。(節目截圖)

「火爆姐」屈男同事摸胸

有位女司機因聽到她舉報自己的車而趕快離開，她沿路走回家時，穿過港鐵站，差點跟一名男士相撞。後來，她經過天橋進入商場，見到節目組男同事，「火爆姐」突然情緒激動，追著他罵，更報警指控該男同事「摸胸」：「唔好走啊，依家報咗警，你性侵犯我！頭先掂到我個胸，你鍾意掂女人㗎？畀錢啊嘛！我唔係雞嚟！你叫雞啦出去！」但最終這指控並不成立，節目組的男同事選擇置之不理，「火爆姐」則搭扶手電梯離去。

「火爆姐」屈男同事摸胸。(節目截圖)

「火爆姐」向東張西望求助

「火爆姐」最近在醫院中主動向《東張西望》求助，希望能為自己平反。她的最新情況引起廣泛關注，大家都對她的故事充滿好奇，東張西望將揭開她的身世之謎。