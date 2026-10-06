你的保安李寶安｜何爵天證未開播先添食　爆李尚正笑位多到接唔晒

HOY首套處境劇《你的保安 李寶安》將於月底播出，近日正如火如荼拍攝當中，早前《01娛樂》去到拍攝現場，除了直擊幾個精彩場口外，亦訪問了導演何爵天。雖然早前在劇集記招上，他指劇集暫定20集，不過探班當日他已親證未開播先添食，表示：「總之已經係多過20集，慢慢邁向3000集！」何爵天又劇透有一位隱藏Boss即將登場，將掌控整個「臨海峰」保安部。講到今次拍處境劇與之前拍電影節奏是否很不同，他指其中一個難處是太多笑位唔知點剪：「有正爺（李尚正）喺度就一定會爆肚，大家好努力接實佢啲招數……反而有陣時我就接唔到，因為實在太多，多到接唔晒，要諗吓到時點樣剪，好難揀！」

HOY首套處境劇《你的保安 李寶安》將於月底播出，近日正如火如荼拍攝當中，並將於10月底播映。（資料圖片）

《01娛樂》去到拍攝現場，除了直擊幾個精彩場口外，亦訪問了導演何爵天。（鄧穎琪攝）

濱崎真緒首日拍香港劇 廣東話對白獲導演大讚

拍攝當日以有濱崎真緒的場口為主，先是她與劉綺婷（Yanny@Lolly Talk）的電梯場口，亦有濱崎、妹頭（盧頌恩）、麥沛東、曾睿智的笑位，導演大讚濱崎：「今日佢第一日拍攝，應該都係第一次喺香港拍劇。濱崎有一個難度，就係佢要講廣東話對白嘅，佢又背得非常之好熟練，同埋我俾佢都好多指引，佢都係做得非常之好，完全唔似第一次拍劇。」

拍攝當日以有濱崎真緒的場口為主，何爵天讚：「佢要講廣東話對白嘅，佢又背得非常之好熟練，同埋我俾佢都好多指引，佢都係做得非常之好，完全唔似第一次拍劇。」（鄧穎琪攝）

首拍劇集節奏快過電影 李尚正爆肚多到剪唔晒

何爵天首次執導劇集，問到與過往拍電影節奏是否很大分別，他直言：「好唔同呀！要快好多呀！平時拍戲都要快，今次係再快啲，因為我哋個時間都好緊迫，同埋有陣時我哋拍劇，其實反而要多啲時間搵笑位出嚟，呢個都好難。」問到哪位演員最多笑位，他笑言：「喂，咁唔使講啦！正爺（李尚正）啦！正爺真係最犀利，之前同佢合作《死屍死時四十四》已經知道佢好犀利㗎啦，其實幾個都好好，阿東（麥沛東）又係，當然我第一次同佢拍喜劇，上次就唔係搞笑，今次就搞笑，妹頭都係喜出望外，可能跟得正爺多，同埋近排開始做舞台劇，佢成個人都喺狀態入面，非常厲害。」他又續說：「當然啦，有正爺喺度就一定會爆肚，大家好努力接實佢啲招數。（記者：接到嘅？）梗係接到啦，個個都咁犀利。反而有陣時我就接唔到，因為實在太多，多到接唔晒，要諗吓到時點樣剪，因為個個都咁好，好難揀。」

何爵天首次執導劇集，問到與過往拍電影節奏是否很大分別，他直言：「好唔同呀！要快好多呀！平時拍戲都要快，今次係再快啲，因為我哋個時間都好緊迫，同埋有陣時我哋拍劇，其實反而要多啲時間搵笑位出嚟，呢個都好難。」（鄧穎琪攝）

問到哪位演員最多笑位，他笑言：「喂，咁唔使講啦！正爺（李尚正）啦！正爺真係最犀利，之前同佢合作《死屍死時四十四》已經知道佢好犀利㗎啦。」（鄧穎琪攝）

何爵天指麥沛東與妹頭的喜劇表現喜出望外。（資料圖片）

何爵天：「正爺喺度就一定會爆肚，大家好努力接實佢啲招數。（記者：接到嘅？）梗係接到啦，個個都咁犀利。反而有陣時我就接唔到，因為實在太多，多到接唔晒，要諗吓到時點樣剪，因為個個都咁好，好難揀。」（資料圖片）

親證未開播先添食 妙談AI景應用：要用得其所

早前開鏡時，外界都形容《你的保安 李寶安》是跟《愛·回家之三代同糖》對撼，他當時說：「好似唔同時段啊？我唔知喎，呢啲百花齊放㗎啫。同埋而家睇完又可以撳返去睇，一齊睇。」他補充指目前劇集暫定20集，每集約20多分鐘，現在「邊寫邊拍、邊拍邊寫」，希望觀眾會喜歡並繼續支持，而探班當日他就親證：「已經有添食，希望budget上面再增加多啲會更加好。而家係有添食，但係幾多集係未知，總之已經係多過20集，慢慢邁向3000集！」講到是否以實景拍攝，他表示：「都係實景嚟嘅。」至於會否用AI景，他就發表自己看法：「都可能要㗎，如果我要飛簷走壁、上太空咪AI景囉，去極地、去星球嗰啲都會AI景，其實都可以用吓嘅我覺得有陣時，始終香港製作資源都有限，要點樣善用個資源，有時都要用到AI，不過要用得再更加好，同埋用得其所，佢都係一個工具，有特技咁樣。」

探班當日何爵天親證未開播先添食：「已經有添食，希望budget上面再增加多啲會更加好。而家係有添食，但係幾多集係未知，總之已經係多過20集，慢慢邁向3000集！」（資料圖片）

至於會否用AI景，何爵天發表自己看法：「都可能要㗎，如果我要飛簷走壁、上太空咪AI景囉，去極地、去星球嗰啲都會AI景，其實都可以用吓嘅我覺得有陣時，始終香港製作資源都有限，要點樣善用個資源，有時都要用到AI，不過要用得再更加好，同埋用得其所，佢都係一個工具，有特技咁樣。」（鄧穎琪攝）

蝦頭將以隱藏Boss登場 盼毛舜筠Edan加入臨海峰宇宙

講到目前已拍攝的場口中，有沒有哪些重點推介，何爵天直言好難揀：「幾位主角當然係好犀利，同埋我哋好多客串，有Jeffrey、濱崎、Ah Yo（Lolly Talk郭曉妍）、Yanny、江嘉敏，嚟緊仲有一個之前隱藏嘅人物嘅，一嚟已經預咗佢，尋日我哋拍咗，就係蝦頭老師。又再一次合作，今次又有佢，又有麥東，好似《正義迴廊》嘅組合，希望嚟緊阿卵（楊偉倫）又可以加入戰團，希望越來越多我哋之前合作過嘅演員，都可以返返嚟呢個臨海峰！」他劇透少許蝦頭角色，表示：「佢犀利啦，佢係Boss嚟㗎，掌控晒成個臨海峰保安部嘅一個大佬。（記者：佢都係保安？）佢係Boss級嘅保安？我唔知算唔算保安，波士算唔算保安？」何爵天又不諱言，希望之前參與過的毛舜筠、呂爵安等等，都能加入「臨海峰元宇宙」。

何爵天劇透蝦頭將加入飾演Boss級角色！（資料圖片）

何爵天又不諱言，希望之前參與過的毛舜筠、呂爵安等等，都能加入「臨海峰元宇宙」。（鄧穎琪攝）

Elka@Lolly Talk探班兼自薦演出：我想做清潔姐姐

適逢當日鄭芷淇Elka@Lolly Talk來探班，何爵天亦邀請對方一同受訪，Elka：「今日梗係支持導演啦。（導演：係咩？你唔係支持Yanny咩？）梗係唔係啦，兩個都支持呀！全部都支持！」早前何爵天執導Elka新歌《洗腦歌》MV，Elka笑說：「我想洗晒全劇組嘅人腦，妹頭老師已經識唱。」問到會否加一個角色畀Elka，何爵天說：「絕對有！佢話嚟緊啲MV都畀我包攬晒，等價交換！」Elka就表示：「唔知我嘅角色係咩呢？導演，我想做啲清潔姐姐……（導演：保安囉，或者洗腦嗰啲囉。）幾好呀，有個洗腦部門。」而導演更說，希望有劇中集齊8位Lolly Talk成員。

問到會否加一個角色畀來探班的Elka，何爵天說：「絕對有！佢話嚟緊啲MV都畀我包攬晒，等價交換！」Elka就表示：「唔知我嘅角色係咩呢？導演，我想做啲清潔姐姐……（導演：保安囉，或者洗腦嗰啲囉。）幾好呀，有個洗腦部門。」