TVB一線小生獲梁思浩牽線見大師　副業被看好：將會成為寵物王國

馬貫東（Mark）近年除了正式穩坐一線小生地位，亦強勢開拓副業。除了考獲寵物美容師牌照外，早前更在珠海開設寵物美容學校，升呢做老闆，吸引不少圈中好友達帶同愛犬愛貓造訪支持。日前，梁思浩便特意在沙田馬會設飯局，為馬貫東引薦熟人，更獲得預言寵物生意將大有前景。

馬貫東獲梁思浩牽線見大師。（IG/@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩牽線設局 盼嘉賓加持提點

梁思浩日前在微博發文分享飯局點滴，透露因難得宇賀神、阿偉及徐師兄幾位好友人在香港，便特意安排在馬會聚餐。梁思浩提到，馬貫東一直希望認識宇賀神，自己便順水推舟切個飯局介紹二人認識，更寫道：「希望宇賀神嘅加持同提點。令阿東喺娛樂圈更加發光發熱。寵物生意越做越勁。」

馬貫東獲加持提點。（IG/@leung_sze_ho_spencer）

聽聞好消息替後輩高興：超級開心嘅一晚

在飯局期間，梁思浩更親耳聽到宇賀神對馬貫東的副業給予極高評價，預言其寵物事業發展不可限量。梁思浩難掩興奮心情表示：「嘩，我聽到宇賀神話阿東寵物生意將來會成為一個寵物王國。我都戥佢開心。繼續加油！真係超級開心嘅一晚！」字裡行間流露出對後輩的關愛與鼓勵。

馬貫東事業好強。（葉志明 攝）

馬貫東近年積極將興趣轉化為事業，除了香港的寵物業務外，更將版圖拓展至大灣區。如今獲得圈中前輩牽線與名師指點，獲批將成「寵物王國」，相信其副業將會再創高峰。

馬貫東與友人合資的寵物美容店亦已成功回本。（IG@maboboma）