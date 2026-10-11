TVB一線小生獲梁思浩牽線見大師　副業被看好：將會成為寵物王國

撰文：黃欣華
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馬貫東（Mark）近年除了正式穩坐一線小生地位，亦強勢開拓副業。除了考獲寵物美容師牌照外，早前更在珠海開設寵物美容學校，升呢做老闆，吸引不少圈中好友達帶同愛犬愛貓造訪支持。日前，梁思浩便特意在沙田馬會設飯局，為馬貫東引薦熟人，更獲得預言寵物生意將大有前景。

馬貫東獲梁思浩牽線見大師。（IG/@leung_sze_ho_spencer）

梁思浩牽線設局　盼嘉賓加持提點

梁思浩日前在微博發文分享飯局點滴，透露因難得宇賀神、阿偉及徐師兄幾位好友人在香港，便特意安排在馬會聚餐。梁思浩提到，馬貫東一直希望認識宇賀神，自己便順水推舟切個飯局介紹二人認識，更寫道：「希望宇賀神嘅加持同提點。令阿東喺娛樂圈更加發光發熱。寵物生意越做越勁。」

馬貫東獲加持提點。（IG/@leung_sze_ho_spencer）

聽聞好消息替後輩高興：超級開心嘅一晚

在飯局期間，梁思浩更親耳聽到宇賀神對馬貫東的副業給予極高評價，預言其寵物事業發展不可限量。梁思浩難掩興奮心情表示：「嘩，我聽到宇賀神話阿東寵物生意將來會成為一個寵物王國。我都戥佢開心。繼續加油！真係超級開心嘅一晚！」字裡行間流露出對後輩的關愛與鼓勵。

馬貫東事業好強。（葉志明 攝）

馬貫東近年積極將興趣轉化為事業，除了香港的寵物業務外，更將版圖拓展至大灣區。如今獲得圈中前輩牽線與名師指點，獲批將成「寵物王國」，相信其副業將會再創高峰。

馬貫東與友人合資的寵物美容店亦已成功回本。（IG@maboboma）
唐寧曾於今年7月秘密返港，並前往男藝人馬貫東投資的寵物美容學校上了數小時的寵物美容課程。（IG:leilakong1205）
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