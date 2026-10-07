頂流天王出完活動坐車離開　見到粉絲守候特意開車窗揮手極貼心

香港頂流天王古天樂向來以親民見稱，近日他出席完公開活動後準備乘車離開時，再次展現他貼心的一面。有人將當日片段放上內地社交平台抖音，從畫面可見，大批熱情粉絲一早守候在停車場的出口，眾人紛紛舉起手機準備捕捉偶像的風采。當古天樂乘坐的黑色七人保姆車緩緩駛至時，現場氣氛瞬間高漲，工作人員亦在旁張開雙手維持秩序，不斷提醒粉絲注意安全，呼籲大家退後及不要衝出馬路。

大批粉絲守候在停車場的出口。（片段截圖）

工作人員旁張開雙手維持秩序。（片段截圖）

特意開車窗揮手極貼心

最令粉絲驚喜的是，古天樂並沒有直接乘車離去，而是特意將後座車窗降下。戴著墨鏡、身穿白領上衣搭配黑色外套的他，親切地望向窗外的粉絲，並在車內不斷向大家揮手道別。面對偶像的貼心舉動，在場粉絲難掩興奮之情，紛紛舉著手機拍攝並熱烈地揮手回應、高呼「Bye Bye」，更有粉絲向他比出手指愛心表達支持，場面相當有愛。

隨著座駕緩緩駛離，古天樂依然沒有停止揮手，直至遠離鏡頭之外。此番舉動獲得網民大讚，指古天樂即使已成為頂流巨星，但依然沒有架子。

古天樂打開車窗。（片段截圖）

同粉絲揮手。（片段截圖）

同粉絲揮手。（片段截圖）

古天樂被封頂流天王有原因

事實上，古天樂在華人影壇向來以親民作風及高度責任感著稱。身兼香港演藝人協會及香港電影工作者總會會長的他，在鏡頭之外更被譽為「業界守夜人」與「老藝人最信賴的大家長」。古天樂多年來不僅低調出資協助盧海鵬、余慕蓮等資深藝人渡過重病醫療難關，在演藝圈遭遇困境時更主動牽頭成立基金發放急難救助金，私下重諾守信、生活簡約的性格深植人心。可能有這種深入骨髓的謙遜與同理心，即使他貴為影圈大亨，在面對場外等候的普通影迷時，仍會下意識拉開車窗與粉絲互動。