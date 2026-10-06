蔡俊彥獲選十大傑出青年　曾歷低潮感謝團隊：樂觀係需要後天訓練

「十大傑出青年選舉2026」今日（6日）於灣仔香港會議展覽中心盛大舉行，今年共有9位來自不同領域的優秀青年獲得殊榮，用以表揚他們在各自領域的卓越貢獻及對社會的積極影響。其中，剛完成名古屋亞運、並於個人及團體賽奪得兩面銀牌的中國香港劍擊代表隊成員蔡俊彥（Ryan），就榮獲此項殊榮。

中國香港劍擊代表隊成員蔡俊彥榮獲「十大傑青」殊榮。 （盧振輝攝）

蔡俊彥上台接過獎座後發表得獎感言，他坦言自己數年前曾參選但未獲選，如今終於得到肯定，感到非常榮幸。蔡俊彥在台上發表感言：「攞到呢個獎我好想多謝評審啦、大會啦，因為其實我自己都冇諗過會攞到。喺幾年前其實我都已經試過一次去選，當時就得唔到大會嘅認同啦，咁過咗幾年，終於得到大會嘅認同，我非常之多謝！」

蔡俊彥在台上發表感言，透露數年前曾參選但未獲選，如今終於得到肯定，感到非常榮幸。（盧振輝攝）

蔡俊彥續說：「咁幸運地我都攞過我人生最高嘅榮譽啦，攞過世界冠軍同埋包括成為咗世界第一。咁但係喺攞到呢一切嘅榮譽之前，係好艱難嘅，有好多酸甜苦辣，有好多唔如意嘅時候。咁但係好彩，我有好嘅朋友、好嘅教練、好嘅隊友同埋好嘅家人去陪住我，令到我可以衝破一次又一次嘅逆境，然後走上我成為世界第一嘅呢條道路，所以我好衷心多謝我嘅朋友、家人，同埋我嘅教練隊友。」

蔡俊彥分享走上世一之路並不容易：「攞過世界冠軍同埋包括成為咗世界第一。咁但係喺攞到呢一切嘅榮譽之前，係好艱難嘅，有好多酸甜苦辣，有好多唔如意嘅時候。」他感謝教練、隊友、家人陪伴衝破逆境。（盧振輝攝）

蔡俊彥又說：「當我衝破呢一次又一次嘅逆境，我發覺，其實要做得到一個成功嘅運動員，或者一個成功嘅人士，佢必須要擁有一份樂觀嘅心態。咁以樂觀嘅心態，佢唔係與生俱來，佢係需要後天訓練去培養返嚟，佢係一份習慣嚟嘅。咁我好希望當我成為傑青，同埋依家算係一個公眾人物，我好希望盡我嘅責任去帶到快樂、正能量畀社會，令到社會變得樂觀，香港人變得更加樂觀，令到大家嘅生活更加愉快，我就會好快樂，多謝大家！」

蔡俊彥又說：「當我衝破呢一次又一次嘅逆境，我發覺，其實要做得到一個成功嘅運動員，或者一個成功嘅人士，佢必須要擁有一份樂觀嘅心態。咁以樂觀嘅心態，佢唔係與生俱來，佢係需要後天訓練去培養返嚟，佢係一份習慣嚟嘅。（盧振輝攝）

蔡俊彥在感言中除了向教練、家人及團隊表達謝意外，亦以自身經歷鼓勵香港市民保持樂觀心態，展現出傑出青年的正能量與社會責任感。