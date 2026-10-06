MC張天賦包到冚去卡牌店玩《符文戰場》　網民力撐：打Deck好過賭

MC張天賦（MC）近日被發現，原來是不折不扣的忠實卡牌遊戲玩家！有網民在社交平台 Threads上載照片，表示見到MC在卡牌店「打Deck」（玩卡牌遊戲）。MC當日身穿黑T恤、戴上黑色帽及口罩包到實一實，專注地在桌上砌牌對戰。有網民認出，MC當日所玩的卡牌遊戲正是熱門的《符文戰場：英雄聯盟對戰卡牌》（Riftbound: League of Legends TCG）。而其實MC一向是《英雄聯盟》（LoL）忠實玩家，愛玩由《LoL》衍生的《符文戰場》絕不出奇！

MC除了愛唱歌，亦跟時下後生仔一樣有不同興趣。（資料圖片）

有網民在社交平台 Threads上載照片，表示見到MC在卡牌店「打Deck」（玩卡牌遊戲）。（IG@mcheung1201）

網民爆料曾有朋友與MC交收卡 力撐：好過去賭錢

照片曝光後即引來大批網民熱議，其中「顏色教練」留言透露，MC早前在電台訪問中早已大方承認自己愛玩卡牌，平日會戴帽及口罩去打比賽，可見今次被捕獲絕非偶然，甚至有網民留言爆料指身邊有朋友曾與MC當面交收卡牌。對於MC於工作之餘享受個人興趣，大部分網民都力撐：「其實幾好，藝人都有自己嘅生活同興趣」、「希望唔好偷拍啦，人哋包到實咁都係想空閒時間打吓deck」。不少網民更提到他愛打Poker賭錢的傳聞開玩笑：「正正經經打deck咪好」、「好過去賭啦 好事」。

MC當日身穿黑T恤、戴上黑色帽及口罩包到實一實，專注地在桌上砌牌對戰。（Threads）

吳業坤都有玩符文戰場。（IG@ kwangorrrrrr）

網民支持MC有個人興趣，又說：「好過去賭$啦 好事」（Threads）