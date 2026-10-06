農夫預告音樂上有新搞作　 大忙人陸永驚爆肝脂肪曾超標

人氣組合農夫（FAMA）出道26年，由「地下Rapper」發展成為「農作天下So Fa So Cool」創辦人，憑幽默本色及口才，深得觀眾受落，成功「入屋」之餘，更成為廣告商的寵兒。最近，農夫又有新廣告登場，今次他們拍攝新一輯廣告，期間農夫以一貫的惹笑風格示人，在廣告中化身「熱量收割機」勁飲勁食，「歎」住拍廣告！

農夫（FAMA）出道26年，由「地下Rapper」發展成為「農作天下So Fa So Cool」創辦人。

農夫成員陸永權（陸永）與鄭詩君（C君）在鏡頭前予人一副嬉皮笑臉的感覺，但原來早年他們各自身體都出現小症狀：疲倦、面黃、眼黃、有口氣等，都對應著肝臟可能出現狀況，甚至有肝脂超標等問題，身型瘦削的陸永驚訝自己原來都有肝脂超標問題，而他聽從C君建議注重健康及開始服食保健品，幫肝指標回復健康水平。

現時對於個人健康卻十分關注的農夫表示：「大家可能睇唔出，我哋平時都有做開運動㗎！做咗人夫、做咗爸爸之後，會更加注意健康，因為都唔想屋企人擔心。健康貼士就係希望大家飲多啲水、瞓多啲覺、玩少啲手機同食啱保健品。其實呢個貼士主要係提醒我哋自己嘅啫。」

農夫成員陸永權（陸永）與鄭詩君（C君）在鏡頭前予人一副嬉皮笑臉的感覺，但原來早年他們各自身體都出現小症狀。

在廣告中，農夫演繹都巿人一般的陋習，除了OT捱夜、卧床玩手機外，更化身「熱量收割機」，勁飲啤酒及勁食炸雞，難得可以一邊工作一邊享受美食，農夫感覺只有一個字-「爽」：「人生有幾多個機會係可以一邊工作、一邊享受美食！呢個廣告完全刷新咗我哋對『工作』嘅定義，簡直係又正又開心。」

身型瘦削的陸永驚訝自己原來都有肝脂超標問題，而他聽從C君建議注重健康及開始服食保健品，幫肝指標回復健康水平。

計劃推新專輯

雖然農夫十分注重健康，但為了工作，難免會捱夜，農夫表示過去日子，最「瘋狂」試過兩日只睡5小時，「嗰段時間屋企人都會擔心嘅，但係要做嘢就沒辦法啦。」現在成立個人公司後，未知農夫的壓力可有隨之而增？農夫說：「而家自己開公司，壓力有時都有嘅，不過我哋有兩個人，有事就商量，解決問題，有壓力最後都可以變到冇壓力。」

此外，農夫繼五月舉行演唱會後，本月又有騷演出，工作排得密密麻麻，他們說：「希望可以完騷之後放一個大假！但其實都冇得休息太長時間，因為我哋已經準備要做新專輯。雖然唔知道幾時可以做好，但努力希望可以快啲同大家見面。」