朱玲玲王愛倫曹敏莉合體慶生　5位歷代港姐冠軍同框貴氣十足

港姐慈善組織「慧妍雅集」一向聚滿歷代港姐佳麗，日前劉倩婷、翁嘉穗及陳茵媺三位港姐冠軍齊聚一堂，特別為「慧妍雅集」核心成員朱玲玲、王愛倫及曹敏莉慶祝生日！幾位不同年代的港姐難得同框，當中更有5位歷代港姐冠軍，位位都保養得宜，貴氣逼人！

《慧妍雅集43週年慈善晚宴2025》（葉志明攝）

慧妍雅集一班港姐成員現身中環舉行慈善月餅義賣賀中秋活動。（葉志明攝）

王愛倫是1993年至1994年「慧妍雅集」會長。（IG@ellen.wong1）

5位歷代港姐冠軍同框慶生 朱玲玲王愛倫曹敏莉獲專屬蛋糕鮮花

相中所見，現場準備了三個精緻生日蛋糕，上面分別寫有「Loletta」（朱玲玲）、「Ellen」（王愛倫）及「Mandy」（曹敏莉）的名字，同時每人亦獲贈一束色彩鮮艷的鮮花，儀式感十足。三位壽星朱玲玲、王愛倫與曹敏莉狀態極佳，氣質優雅，而陳茵媺、劉倩婷及翁嘉穗就站在後排熱情圍繞合照，幾位港姐冠軍聚首一堂，笑容滿面。劉倩婷更曬出與陳茵媺的二人溫馨合照，二人皮膚緊緻紅潤、氣色甚佳，保養功力令人驚嘆！

朱玲玲王愛倫曹敏莉齊過生日。（IG截圖）

5位歷代港姐冠軍同框，朱玲玲是1977年港姐冠軍，曹敏莉是2003年港姐冠軍，翁嘉穗是1997年港姐冠軍。（IG截圖）

劉倩婷是2009年港姐冠軍，陳茵媺是2006年港姐冠軍。（IG截圖）

「最美港姐」朱玲玲風采依然 慧妍雅集姊妹情深

貴為1977年港姐雙料冠軍、被譽為「最美港姐」的朱玲玲，多年來致力於慧妍雅集的慈善工作，與王愛倫、曹敏莉等後輩感情深厚。今次獲一眾後輩佳麗陳茵媺、劉倩婷及翁嘉穗專程為她們舉辦慶生派對，足見慧妍雅集成員之間的緊密感情與跨年代的姊妹情誼！

慧妍雅集慈善晚宴。（IG@ellen.wong1）

慧妍雅集慈善晚宴。（IG@ellen.wong1）