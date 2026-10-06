蔡俊彥無包袱談微調整形　赴日比賽順道變靚仔：包靚嘅話想試打針

「十大傑出青年選舉2026」今日（6/10）於灣仔香港會議展覽中心隆重舉行，本屆共有9位來自不同領域的優秀青年獲得殊榮。其中，中國香港劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）榮獲本屆傑出青年，消息令人振奮。

「十大傑出青年選舉2026結果公佈記者招待會」今日（6/10）於灣仔香港會議展覽中心隆重舉行。（盧振輝攝）

本屆傑青來自不同界別。（盧振輝攝）

中國香港劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）榮獲本屆傑出青年，消息令人振奮。（盧振輝攝）

蔡俊彥行上台接受榮譽。（盧振輝攝）

頒獎禮結束後，蔡俊彥接受《香港01》訪問時難掩興奮心情：「真係好開心可以攞到呢個獎！打亞運之前，其實我喺劍場上嘅訓練係唔夠嘅，因為自己有傷喺身，做咗好多體能訓練同以前唔鍾意做嘅嘢，真係上劍場實戰其實得一個星期。當時個人賽抽到好線，順利入到決賽；但團體賽就明顯見到自己發揮唔穩定，嗰陣覺得好唔開心，覺得累到隊友同教練。好彩教練同隊友都好用心同我檢討同分析，話我係因為傷患影響，要畀個落台階自己，唔好對自己咁苛刻，所以好快就重新擁抱正能量，準備下一個比賽！」

蔡俊彥很開心獲得「十大傑青」殊榮。（盧振輝攝）

蔡俊彥坦言有傷在身，亞運賽前訓練不算充足。（盧振輝攝）

蔡俊彥：「團體賽就明顯見到自己發揮唔穩定，嗰陣覺得好唔開心，覺得累到隊友同教練。好彩教練同隊友都好用心同我檢討同分析，話我係因為傷患影響，要畀個落台階自己，唔好對自己咁苛刻，所以好快就重新擁抱正能量，準備下一個比賽！」（盧振輝攝）

提及接下來的比賽行程，蔡俊彥透露將於10月15日前往日本比賽，他笑言希望賽後能順便去行街血拼。當被問到會否打算應網民所講去整形或「微調」時，蔡俊彥笑言如果能變得更靚仔，自己完全不介意嘗試：「其實而家21世紀，如果真係微調嗰啲都好正常，我未試過，但我係有紋過眉，我本身唔介意！如果有人話包靚嘅，我都想試吓打針。（想整邊度？）我諗打吓針囉，但唔話俾你聽整邊度，而家科技咁流行，要善用佢啦，大家需求唔同啫，我唔覺得有人整係一個問題，有人整都係佢個選擇，互相尊重。」

當被問到會否打算應網民所講去整形或「微調」時，蔡俊彥笑言如果能變得更靚仔，自己完全不介意嘗試：「其實而家21世紀，如果真係微調嗰啲都好正常，我未試過，但我係有紋過眉，我本身唔介意！如果有人話包靚嘅，我都想試吓打針。」（盧振輝攝）

蔡俊彥不反對整容：「我唔覺得有人整係一個問題，有人整都係佢個選擇，互相尊重。」（盧振輝攝）

對於日前在比賽前夕遭遇網民攻擊及追擊，蔡俊彥展現出超越年齡的成熟與豁達。他坦言當時確實有些少受影響：「有受影響嘅，因為對方揀咗個『好Timing』，揀喺我比賽前一日攻擊我，通常比賽前一日係最焦慮、最緊張嘅時候。以往最多煩五分鐘，但今次真係有唔開心咗一個早上，甚至覺得慘喇，聽日可能打唔到比賽，心態好似要崩潰咁。」然而，蔡俊彥表示情緒很快就過去，到了當天下午心態已經平復，第二天的比賽亦未受影響。他笑言這是一次寶貴的經驗，未來即便再遇到類似情況，相信自己也能從容面對。

對於日前在比賽前夕遭遇網民攻擊及追擊，蔡俊彥坦言當時確實有些少受影響：「有受影響嘅，因為對方揀咗個『好Timing』，揀喺我比賽前一日攻擊我，通常比賽前一日係最焦慮、最緊張嘅時候。以往最多煩五分鐘，但今次真係有唔開心咗一個早上」（盧振輝攝）

然而，蔡俊彥表示情緒很快就過去，到了當天下午心態已經平復，第二天的比賽亦未受影響。（盧振輝攝）

談及如何看待網絡上的負面聲音與酸民，蔡俊彥坦言：「我覺得作為一個公眾人物，最緊要係帶到快樂畀觀眾。有人喜歡睇我打劍、睇我訪問得到快樂，亦有人喜歡透過批評或者人身攻擊我嚟得到快樂。我覺得呢個就係公眾人物需要付出嘅代價。我受嘅指責其實算好輕微，好多人受嘅係不實嘅指控，佢哋仲慘。如果我連呢少少壓力都頂唔住，點樣出嚟做運動員？」

蔡俊彥明白作為公眾人物難免要面對各種批評，坦言：「我覺得作為一個公眾人物，最緊要係帶到快樂畀觀眾。有人喜歡睇我打劍、睇我訪問得到快樂，亦有人喜歡透過批評或者人身攻擊我嚟得到快樂。我覺得呢個就係公眾人物需要付出嘅代價。」（盧振輝攝）