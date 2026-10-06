電視大戰｜ViuTV《地獄大狀》打頭陣　黎諾懿帶領HOY力戰TVB

久違的電視大戰原來不經不覺悄然開打。由ViuTV昨日開播的《地獄大狀》掀起序幕，打著與杜Sir旗下的「銀河映像」攜手製作的旗號，加上對上一套《COURT!》好評如潮，不少人對這套《地獄大狀》也有不少期待。

銀河映像第三部劇集《地獄大狀》，於10月5日開播。（《地獄大狀》預告截圖）

一次意外落到地獄後死過翻生，為了換取陽壽，不得不幫鬼魂打官司、處理遺產的荒謬故事。（《地獄大狀》預告截圖）

一次意外落到地獄後死過翻生，為了換取陽壽，不得不幫鬼魂打官司、處理遺產的荒謬故事。（《地獄大狀》預告截圖）

至於無綫（TVB），雖然《愛．回家之三代同糖》勢頭不太好，但《死有對証》收視卻節節上升，甚至可以為下星期開播的台慶劇《璀璨之城》造勢。由兩大回巢舊將張智霖與吳卓羲，搭高海寧、張曦雯、姜大衞及江美儀等主演，是TVB拿手的家族恩怨情仇故事，相信會有一定的吸引力。

《璀璨之城》上年年尾在澳門金碧坊舉行開鏡儀式。（蘇國豪 攝）

至於HOY，接下來即將會播放新處境劇《你的保安李寶安》，暫時決定在10月26日的晚上9時半播放，不過不少人希望HOY可以調至8點硬撼TVB的《愛．回家之三代同糖》，不過至今仍未有最新的改動消息。另外，HOY亦買入馬來西亞Astro旗下2025年製作的中文劇集《義和》，據知同樣會在今個10月播出，劇集由黎諾懿和李佳芯主演，黎諾懿作為TVB現時的親生仔，將會帶領HOY力戰TVB。

《義和》由黎諾懿與李佳芯。（公關提供）

是次HOY買下《義和》的香港播映權，無疑是向TVB投下震撼彈。黎諾懿多年來效力無綫，近年更深得高層信任，跨界擔任多個綜藝節目的監製，絕對是TVB的愛將。如今由他擔正的劇集竟在競爭對手HOY播出，形成「TVB人打TVB」的奇特罕見局面。

值得一提的是，《義和》系列的人氣持續高企，其續集《義和2》最近已於馬來西亞正式開鏡。除了黎諾懿強勢回歸外，續集更邀得產後復出的黃翠如及資深演員米雪加盟，陣容更加鼎盛。