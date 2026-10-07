事業爆發身家水漲船高？　陳蕾化身理財大使自爆戶口「好多個零」

樂壇才女陳蕾（Panther）近年事業可謂全面大爆發，工作一浪接一浪！除了繼續推出大熱好歌，今年六月她更飛往英國，順利完成首場海外巡迴演唱會。人氣高企的Panther成為各大品牌的寵兒，頻頻接拍廣告與代言，賺錢渠道源源不絕，吸金力驚人！收入增加，自然需要花心思好好打理財富。最近Panther獲邀化身為中銀香港「Digital One智勝一籌」星級大使，拍攝全新一輯廣告宣傳片，與大家分享她如何靈活理財！



在這輯廣告中，Panther換上了四款不同造型，將她平時最喜愛的打機、編織與音樂融入理財日常，完美展現才女的百變魅力！

Panther平時工作繁忙，放假最喜歡就是打機和編織讓自己放鬆一下。這次拍攝，導演特別加入打機場景，將其比喻為投資攻略分析。Panther透露自己一向都會親自理財，以前不懂投資時會親自到分行詢問職員，起初連基金和股票名稱都不太熟悉，現在有了手機銀行的投資小工具就幫了很大的忙，加上有專屬客戶團隊協助跟進理財需要，為她省卻了許多時間與煩惱！

陳蕾化身中銀香港「Digital One智勝一籌」星級大使。

即席彈奏結他開「迷你演唱會」

在廣告中，Panther更以一身型格紅色皮褸造型示人，即席彈奏結他，將拍攝現場瞬間變成「迷你演唱會」！Panther認為理財與創作一樣，是無分地域界限的，使用手機銀行就可以隨時隨地處理外匯交易、跨境支付及環球匯款，即使飛到外地工作或巡迴演出，也一樣可以輕鬆辦妥。

陳蕾在拍攝期間即席彈奏結他。

自認「心中富有」 靠理財令財富增值

近年Panther身價與事業齊齊「水漲船高」，被問到身家是否暴漲，她幽默地表示：「我很早已經覺得自己富有，是『心中富有』！我戶口有很多個零，不過全部都是小數點之後。」 雖然開玩笑說戶口只有小數點後的零，但Panther表示自己的物慾不算高，加上很早就已經開始理財，亦有專屬客戶團隊幫忙詳細規劃，令她的財富穩步增值！

陳蕾四款造型演繹理財日常。

針織才藝大放送

除了打機與音樂，Panther還在廣告中大曬由小學就開始練習的針織才藝！她形容手機銀行的「智惠賞」就像她自己製作的針織作品一樣「智懂您」心，會經常提供最新的投資、理財及消費優惠資訊，她自己亦會經常留意。而且現時於手機銀行更可申請私人貸款、信用卡及一鍵綁定BoC Pay+等服務，設定「戶口互聯」（IADS）服務後更可將申請流程簡單化，減少遞交文件，「智便捷」的全線上簡單流程能滿足現代人對便捷理財的要求，亦是她選擇中銀香港數碼理財服務的原因！

陳蕾分享專家級理財貼士。