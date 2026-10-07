TVB女星北上勤力開工同人迫住坐歎平民嘢　嫁富貴老公住複式豪宅

現年50歲的滕麗名憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊尚善」一角深入民心。她於2013年與Canon（香港）總監朱建崑（Matthew Chu）結婚，曾曝光擁有巨型寬敞露台的複式豪宅，不時周遊列國，樂做幸福少奶奶。而滕麗名在《愛．回家之開心速遞》告一段落之際，即接拍新劇《模範律師團》，又為直播連踩11小時，積極發展帶貨直播事業。近日有網民分享見到滕麗名食平民餐廳的照片，貼地又慳家。

滕麗名。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名平時保養得宜。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名貼地食平民餐廳

日前有網民在社交平台分享，透露在工作日見到滕麗名在廣州一間平民餐廳食飯。滕麗名與友人一起用餐，雖然身為闊太，但滕麗名絲毫沒有貴婦架子，與其他人一齊擠在座位上食飯。滕麗名安靜用餐，相當斯文。其實滕麗名亦有拍片介紹該間餐館，大啖雄州土菜。滕麗名更親手派紙巾給一同用餐的朋友，照顧身邊人。網民大讚滕麗名氣質溫柔，為童年女神，他說：「本人氣質很溫柔，安安靜靜配合拍攝，不好上前打擾人家」。

滕麗名身材正。（網上圖片）

網民好支持滕麗名。（網上圖片）

家底豐厚住複式豪宅

滕麗名家底豐厚，除了住複式豪宅，一次她分享駕車為朱建崑送機的片段，網民推測她駕的為保時捷電動車，車上更掛了多個Hermès出品、約3千元的馬仔吊飾；她更飛過加拿大搭直升機出門滑雪，堪稱圈中低調的隱形少奶奶。不過滕麗名平時亦會到街市買餸煮飯，嫁有米老公後仍密密工作賺錢，勤力又靚女。

滕麗名廣州平民餐廳食飯拍攝。（小紅書）

默默用餐，行蹤貼地！（小紅書）

原來食雄州土菜。（抖音）

保養得宜。（抖音）

親手派紙巾。（抖音）

滕麗名身材一向好。（網上圖片）

劉丹、呂慧儀、滕麗名（阿滕）、周嘉洛、單立文及張景淳於電視城拍攝《愛‧回家》時，接受了東張西望及無綫娛樂新聞台採訪。(公關提供)

滕麗名收工到街市買餸。（小紅書）

店主話仲有睇《真情》，嚇親滕麗名。（小紅書）