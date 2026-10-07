TVB女星北上勤力開工同人迫住坐歎平民嘢 嫁富貴老公住複式豪宅
撰文：張寧兒
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現年50歲的滕麗名憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊尚善」一角深入民心。她於2013年與Canon（香港）總監朱建崑（Matthew Chu）結婚，曾曝光擁有巨型寬敞露台的複式豪宅，不時周遊列國，樂做幸福少奶奶。而滕麗名在《愛．回家之開心速遞》告一段落之際，即接拍新劇《模範律師團》，又為直播連踩11小時，積極發展帶貨直播事業。近日有網民分享見到滕麗名食平民餐廳的照片，貼地又慳家。
滕麗名貼地食平民餐廳
日前有網民在社交平台分享，透露在工作日見到滕麗名在廣州一間平民餐廳食飯。滕麗名與友人一起用餐，雖然身為闊太，但滕麗名絲毫沒有貴婦架子，與其他人一齊擠在座位上食飯。滕麗名安靜用餐，相當斯文。其實滕麗名亦有拍片介紹該間餐館，大啖雄州土菜。滕麗名更親手派紙巾給一同用餐的朋友，照顧身邊人。網民大讚滕麗名氣質溫柔，為童年女神，他說：「本人氣質很溫柔，安安靜靜配合拍攝，不好上前打擾人家」。
家底豐厚住複式豪宅
滕麗名家底豐厚，除了住複式豪宅，一次她分享駕車為朱建崑送機的片段，網民推測她駕的為保時捷電動車，車上更掛了多個Hermès出品、約3千元的馬仔吊飾；她更飛過加拿大搭直升機出門滑雪，堪稱圈中低調的隱形少奶奶。不過滕麗名平時亦會到街市買餸煮飯，嫁有米老公後仍密密工作賺錢，勤力又靚女。