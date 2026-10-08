陳浩民斥蔣麗莎「消費前女友」　自誇「超級國際巨星」有新聞價值

現年56歲的陳浩民與小16歲的模特兒太太蔣麗莎（Lisa）結婚多年，育有三女一子，近年兩公婆主力在內地直播帶貨。不過兩人近日頻頻在直播間爆發爭執，早前蔣麗莎抱怨陳浩民指責她「貪得無厭」，令她嬲爆反擊，大爆陳浩民曾買樓給前女友，結果血本無歸。日前二人又再起爭執，陳浩民直斥老婆以其前女友炒作話題，藉此「消費前女友」，更自稱「國際巨星」，豪言前女友極具新聞價值，引發蔣麗莎強硬回擊，場面火藥味十足！

陳浩民與蔣麗莎（Lisa）結婚多年，育有三女一子。（微博@蔣麗莎）

一家六口猶如餅印一樣。（微博@陳浩民）

參加綜藝節目。（微博@蔣麗莎）

蔣麗莎踢爆陳浩民曾送前女友豪宅 不滿被斥「消費前女友」

事緣早前蔣麗莎於直播中震撼爆料，指陳浩民曾為前女友買樓，並將產權登記於該名前女友個人名下，兩人分手後，前女友將該房產轉手賣出獲利，而陳浩民當初支付的全部購房本金則未能收回一分一毫。蔣麗莎更直指這宗舊事在娛樂圈內早已不是秘密，多位藝人朋友均知悉內情。日前兩人再度同框直播時，蔣麗莎嬲爆控訴：「你居然說我消費你前女友，你天天在消費我的時候我介意過嗎？而且我消費你哪位前女友了？你列個名單給我好吧，我消費誰了？我點誰名了？道誰姓了？你做過什麼事你自己清楚，你怪我？」

蔣麗莎踢爆陳浩民婚前為前女友置業。（影片截圖）

二人又再起爭執。（影片截圖）

蔣麗莎嬲爆控訴。（影片截圖）

陳浩民並未正面回答。（影片截圖）

陳浩民自誇「超級國際巨星」反擊 自認卑微：我真不容易

對此，陳浩民並未正面回答，反而質問蔣麗莎：「我只是問一下，我有沒有說過你的男朋友？我有沒有說過你的前男友？就是『我的前女友』這是一個套餐來的，你也知道我是一個超級國際巨星，『我的前女友』是一個很有新聞價值的話題來的。我在你直播間我是一個卑微的員工，我只是一個助播，我真不容易，但我已經在這樣的環境就……」蔣麗莎隨即打斷反嗆：「我讓你跳出這個環境你又不走，你現在又說自己很卑微，感覺我囚禁你了？」陳浩民更自嘲：「我在夾縫中長大，只要有一扇光，我都可以迎刃而解。」

陳浩民自認卑微。（影片截圖）

自嘲不容易。（影片截圖）

大曬恩愛。（微博@蔣麗莎）

陳浩民昔日情史豐富 舊愛佘詩曼北角海景台轉手賺868萬引網民考古

回顧昔日情史，陳浩民在2000年拍攝《封神榜》時與葉璇展開秘密地下情，短暫交往一年後告吹；其後與佘詩曼於2002年因合作電影《情緣汽水機》擦出愛火，兩人拍拖期間阿佘多次被拍到進出男方跑馬地寓所，而阿佘在2003年曾以500萬元購入北角半山的雲景道海景台。兩人拍拖四年後分手，有傳分手原因是阿佘難忍男方花心，但陳浩民就表示他們是因為異地戀而決定和平分手。2010年佘詩曼以1,368萬元放售該單位，帳面大賺868萬港元。今次陳浩民與蔣麗莎在直播期間再爆發爭執，再次將家事推上風口浪尖，不少網民認為蔣麗莎「5年剖腹產4次付出極多，心有不甘很正常」；亦有網民勸喻二人「夫妻間的陳年舊帳最好私下解決，頻繁在直播間拉扯只會消耗大眾好感」。

陳浩民曾與佘詩曼拍拖。（IG@charmaine_sheh）

蔣麗莎生完4胎身材依然火辣。（IG@jiang_lisa）