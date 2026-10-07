女神2｜何沛珈接連被攻擊「綠茶」　陳若思竟讚好帖文關係惹揣測

TVB《女神配對計劃2》正熱播當中，網上亦有不少話題，足見網民非常緊貼。不過有網民對個別女神們在這個真人騷的表現有意見，其中何沛珈遭受不少攻擊，近月有不少網民發文狙擊，聲稱以前已認識對方，指她為人「綠茶」、「雙面人」等等，又會放大她在節目上的表現批評，雖然難以考證真偽，但「街客」可能相信，使其形象受損。而近日其中一個Haters踩何沛珈的帖文中，網民發現節目另一位女神陳若思（Amber）竟然有畀Like，故開始揣測二人關係！

TVB《女神配對計劃2》正熱播當中，網上亦有不少話題，足見網民非常緊貼。不過有網民對個別女神們在這個真人騷的表現有意見，其中何沛珈遭受不少攻擊。（資料圖片）

近日其中一個Haters踩何沛珈的帖文中，網民發現節目另一位女神陳若思（Amber）竟然有畀Like，故開始揣測二人關係！（資料圖片）

有Hater指何沛珈在節目中「扮純情」。（節目截圖）

何沛珈近日被網民狙擊。（節目截圖）

人氣冷氣工Oscar剝蟹引爆戰線 陳若思讚好Hater帖文被截圖

事緣對上一集《女神2》尾聲，三位求愛勇者要在2分鐘內拆蟹肉給俞可程食，最終「人氣冷氣工」Oscar雖然有海鮮敏感兼不擅長剝蟹，但巧妙地用蟹膏砌了個心，並承諾以後會學剝蟹，終討得俞可程歡心。而何沛珈就表示，自己對Oscar都加分不少，不過有一位網民就覺得她見有人要Oscar才搶：「人哋Oscar 餵Kanis食嘢 佢咬晒手指又豬晒嘴咁😅😅見人靚仔就發晒姣咁 一開始又唔揀喺度扮高竇……」有一位整個賬戶都是狙擊何沛珈帖文的用戶，就轉發這個留言，表示：「又轉貼下其他人啲post 等我講清楚啲 我係現實識佢既 只不過唔係係TVB度識 唔係點評論佢本身份人對唔同人既態度😸」而Amber竟然Like了這個帖文，令對方再出post：「阿Amber 你好似有啲唔小心～ 仲以為你哋好老友既添～」不過之後Amber已經取消了讚好，但就令人懷疑她究竟是錯手還是有什麼原因去按「Like」！

事緣對上一集《女神2》尾聲，三位求愛勇者要在2分鐘內拆蟹肉給俞可程食，最終「人氣冷氣工」Oscar雖然不擅長剝蟹，但巧妙地用蟹膏砌了個心，並承諾以後會學剝蟹，終討得俞可程歡心。（節目截圖）

何沛珈就表示，自己對Oscar都加分不少。（節目截圖）

何沛珈邊睇邊咬手指，結果竟然因而被Hater攻擊。（節目截圖）

有一位網民就覺得她見有人要Oscar才搶：「人哋Oscar 餵Kanis食嘢 佢咬晒手指又豬晒嘴咁😅😅見人靚仔就發晒姣咁 一開始又唔揀喺度扮高竇……」而有一位整個賬戶都是狙擊何沛珈帖文的用戶，就轉發這個留言。（Threads）

而Amber竟然Like了這個帖文，令對方再出post：「阿Amber 你好似有啲唔小心～ 仲以為你哋好老友既添～」（Threads）

不過之後Amber已經取消了讚好，但就令人懷疑她究竟是錯手還是有什麼原因去按「Like」！（資料圖片）

何沛珈曾反擊「綠茶」指控：有問題一早踢走咗啦

而對於自己表現扭擰，何沛珈日前發文回應節目上表現，指：「作為一個獅子座嘅女仔，我始終相信：接觸完冇心動嘅感覺，就係冇。獅子座嘅愛，重視感覺、直接，亦忠於自己。我唔會因為別人點睇而左右搖擺，我只會忠於內心，然後一步一步去觀察和感受。❤️」她直言不喜歡玩曖昧遊戲，喜歡就是喜歡，不喜歡就不會勉強，不一定是條件適合就代表會有感覺，強調：「我會好好去觀察，亦都唔會拖泥帶水。無論結果係點，我會明確表達，唔會誤導、亦唔會消耗大家嘅時間。我就係咁樣嘅女仔：外表好堅強，內心好真、好直接；可以好熱情，亦好清楚自己想要咩。獅子座嘅戀愛，從來都係全情投入，但前提係，需要有一份心動。」她表示自己必定會在節目中繼續真誠面對每一段關係、每一個選擇。而對於被指是「綠茶婊」，於《東張》推Job，何沛珈亦曾於訪問大方回應：「我哋個節目太Hit喇，我覺得不實嘅事情我就唔會回應嘅。大家都有問我心情點，我同佢哋講OK，最緊要係你哋對我嘅信任，都合作咗六年，如果有咩問題，一早就踢走咗啦。」

對於自己表現扭擰，何沛珈日前發文回應節目上表現，指：「作為一個獅子座嘅女仔，我始終相信：接觸完冇心動嘅感覺，就係冇。」她表示自己必定會在節目中繼續真誠面對每一段關係、每一個選擇，不會拖泥帶水。（Threads@hpgroxanne）