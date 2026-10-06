汪明荃黑絲Fit爆身形震撼全場　羅家英踢爆全靠服裝：佢冇修身

汪明荃（阿姐）早前驚喜現身古天樂演唱會擔任嘉賓，當晚她一改平日莊重端莊的形象，以一身極具突破性的黑絲襪性感造型登場，修長美腿盡顯保養得宜的好身材，震撼全場觀眾，更成為連日來的熱門話題。今日（6/10）羅家英出席公開活動時，被問及愛妻這套罕有的性感打扮，他接受《香港01》訪問時盡顯幽默本色大爆金句，直言自己已有逾20年未見過妻子如此穿搭。

羅家英今日出席活動。（葉志明攝）

羅家英讚服飾設計顯身材

被問到對阿姐當晚黑絲襪造型的評價，他坦言該套服裝十分吸睛，更搞笑表示從遠處看竟產生了「錯覺」：「件衫好靚啊！件衫顯得佢好瘦，唔知點解呢，平時唔係……平時好似冇咁瘦囉！可能件衫嘅款同埋顏色，喺咁遠睇，覺得條腰係好纖腰。」被問到阿姐是否事前特意修身造勢，家英哥則笑言：「冇啊，冇修身啊。」

羅家英讚服飾設計顯身材。（葉志明攝）

逾20年未見性感打扮 現場睇到「哇」一聲

汪明荃當晚在台上與古天樂大跳熱舞，表現活力十足。家英哥透露阿姐平時在家不會這樣穿，亦不會跟他跳舞。談到究竟有多久沒見過妻子穿黑絲襪等性感造型時，家英哥想了想說：「都好耐啦，唔知有冇10年呢，20年啊！平時佢上台唱歌都係著禮服、著長衫，好少著短，今次著呢款都應該十幾二十年冇著過，差不多啦！」

羅家英現場睇到「哇」一聲。（葉志明攝）

家英哥更爆料自己當晚看到阿姐的造型時，第一時間感到極度驚艷，即時發出「哇」一聲！對於好友譚詠麟早前笑言家英哥看到阿姐的黑絲造型後「應該流晒口水」，家英哥亦幽默反擊：「佢咁講啊？可能佢流口水啊！」