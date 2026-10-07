東張西望｜「火爆姐」受訪前被強制送院　發求救訊息：為我平反

TVB節目《東張西望》昨日（6日）繼續報道「火爆姐」（鄧小姐）的「惡行」，她在街上以身擋車，阻止司機駕車離開，更與節目組吵起來，又屈節目組非禮她。「火爆姐」的行為被認為有點大膽以及極具爭議，引起網民熱討。那麼，「火爆姐」為何要在人流熙攘的馬路上直接阻車？她的行徑究竟有何原因？節目組為了找到答案，對她背後的故事進行了更深入的追查。

「火爆姐」行為被認為有點大膽以及極具爭議，引起網民熱討。 (節目截圖)

「火爆姐」行為怪異

節目組捕捉到「火爆姐」在大圍商場內的便利店瘋狂購物，她買了大量的零食和飲料，並分贈給商場職員，甚至連清潔工人也沒有落下。除了不吝嗇地送禮，「火爆姐」對待社會弱勢群體也特別關心。在街上，她看到一位因疲憊而走不動路的婆婆，不僅自掏腰包替婆婆購買飲料，還沒有要求任何回報。此外，她每日一如既往地到街市購物，並與檔主們打成一片，當她覺得事情有所不公則會義無反顧地站出來為檔主發聲。「火爆姐」一時熱情大方，但轉眼間又可以勁火爆，因對保安看不順眼而報警，更大罵：「出X晒名，去叫雞啦你，關你X事啊？繼續啦，同佢一齊去叫雞啦。」她更向警方表示有人假冒保安。

「火爆姐」行為怪異。 (節目截圖)

「火爆姐」因對保安看不順眼而報警。 (節目截圖)

「火爆姐」向節目組發出求救訊息

「火爆姐」向《東張》表示，自己在網上揭露違規行為是伸張正義，她也因此被指有受到滋擾與恐嚇，當中亦包括有節目組「放蛇」。節目組與「火爆姐」傾談過後，她表示願意接受訪問，但在此之前，她突然被送院，她更向節目組發出求救訊息：「總之成個欺凌過程，包括醫護、警察、網上、街上，你都要直撃，為我平反。」她又提供多張相片，顯示自己手腳擦損，皮膚紅腫，不過節目組曾嘗試與她聯絡，可惜一直未能聯繫上。於是節目組聯絡她的媽媽並了解她的最新情況，鄧媽媽表示「火爆姐」的確在醫院：「OK嘅，不過仲有少少情緒。」對於網上「火爆姐」的影片被瘋傳，她媽媽指：「梗係大壓力啦，瘋咩傳啫？搞到人哋咁仲瘋咩傳啫！佢哋都有責任㗎嘛，冇理由咁樣瘋傳我個女啲嘢㗎嘛。」

「火爆姐」願意接受訪問，但在此之前，她突然被送院。 (節目截圖)

「火爆姐」向節目組發出求救訊息。 (節目截圖)

阿嵐和葉先生為「火爆姐」發聲

阿嵐和葉先生是「火爆姐」多年的朋友，他們也主動「報東張」，不少舊日朋友對她近年的行為表示擔憂。多年好友阿嵐指出，她近日與他人的矛盾增加，更視自己為「鬧交高手」。至於葉先生則透露，「火爆姐」有些情緒問題，她自己也未能持續穩定工作，加上已知的財務問題及家庭衝突，使她的人際關係日漸緊張。

阿嵐和葉先生為「火爆姐」發聲。 (節目截圖)

「火爆姐」可能與狂躁抑鬱症有關

精神科專家指出，類似「火爆姐」這種情況，可能與狂躁抑鬱症有關。而從醫學角度來看，這類型的精神病患者若未遵醫囑持續服藥，很可能引致病情復發。面對這一系列複雜的家庭、社會及個人問題，可以看出，「火爆姐」或許正處於一個自我膨脹與脆弱希望間掙扎的階段。而了解並協助她找回生活重心，也許是目前能夠給予她最大幫助的方法。

「火爆姐」可能與狂躁抑鬱症有關。 (節目截圖)