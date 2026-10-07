地獄大狀｜杜燕歌死後兒子老婆爭產　疑影射「新馬師曾家族爭產」

奇幻劇集《地獄大狀》前晚（5日）正式開播，劇情節奏緊湊引人入勝。故事以林愷鈴飾演的大律師為主角展開，她在去世後落入地獄接受審判。在杜燕歌飾演的慈善名伶「松哥」的求情下，林愷鈴獲得重返人間五天的機會，唯一條件是必須解決「松哥」複雜的遺產爭議案。

林愷鈴去世後落入地獄接受審判。(節目截圖)

杜燕歌死後兒子老婆爭產

這宗案件涉及已故名伶生前未簽署的遺囑，以及一些未經見證的法律文書。女主角林愷鈴於是開始了她在人間的限時任務，希望在短時間內尋找和解決這件豪門爭產案。然而，案件背後牽涉到龐大的家族恩怨與利益糾葛，每一步都充滿未知數和危機。

女主角林愷鈴於是開始了她在人間的限時任務。(節目截圖)

劇中杜燕歌在地府以重金行賄由楊樂文飾演的閻羅王，成功讓林愷鈴返回人間處理遺產案。林愷鈴重返人間後為了保住得來不易的陽壽，不斷四出添香油捐錢積陰德，卻被杜燕歌破口大罵不處理正事。隨著劇情推進，林愷鈴竭盡所能地在公司尋找杜燕歌生前曾立的遺囑，但發現藏有重要文件的神秘木盒被鎖，不得不採取暴力打開。開啟後竟發現木盒內一無所有，這時杜燕歌才想起鑰匙早已交予最親近看護王家晴保管。

林愷鈴重返人間後為了保住得來不易陽壽，她不斷四出添香油捐錢來積陰德。(節目截圖)

林愷鈴竭盡所能地在公司尋找杜燕歌生前曾立的遺囑，但發現藏有重要文件的神秘木盒被鎖，不得不採取暴力打開。(節目截圖)

「松哥兒子」石廣成與父親關係疏離

飾演「松哥兒子」石廣成的龔志業面對杜燕歌去世後的遺產紛爭，坦言長期以來與杜燕歌疏離的關係，即使林愷鈴提議他與繼母和解以維護父親名聲，他仍然態度強硬地拒絕，並計劃帶著所有遺產遠走他鄉。

龔志業面對杜燕歌去世後的遺產紛爭。(節目截圖)

「松哥兒子」石廣成與父親關係疏離。(節目截圖)

龔志業與張慧儀爭產。(節目截圖)

張慧儀飾演「松嫂」

另一方面，「松嫂」角色由張慧儀飾演，她在劇中強勢登場，與王家晴飾演的看護展開激烈對峙，她一直認為王家晴與老公杜燕歌關係不單純。二人因木盒鎖匙而發生衝突，使得豪門恩怨更加激烈，顯示了人性貪婪的一面。這場兩位女星之間的對決不僅成為網民熱議話題，更被網民直指劇情講述杜燕歌死後引發這場後人光怪陸離、反目成仇的爭產鬧劇，影射了當年「新馬師曾家族爭產事件」。

「松嫂」角色由張慧儀飾演，她在劇中強勢登場。(節目截圖)

張慧儀一直認為王家晴與老公杜燕歌關係不單純。(節目截圖)