杜燕歌同時現身兩台劇集　TVB曾兩度挽留拍ViuTV劇似「機場三跑」

最近杜燕歌同時現身兩大電視台，他在TVB的《死有對証》中飾演殮房顧問醫生潘炳炎。另一邊廂，他在ViuTV的《地獄大狀》飾演一位影射已故名伶的新馬仔的角色石松，游走陰陽兩界。杜燕歌在離開TVB前曾兩度獲加薪挽留，但他決意轉換環境，回復自由身，《地獄大狀》亦是他回復自由後第一部作品。

杜燕歌在《地獄大狀》飾演一位影射已故名伶的新馬仔的角色石松。(節目截圖)

TVB曾兩度加薪挽留仍決意離巢

《死有對証》是在2023年拍攝的一部劇集，擺放在TVB倉庫中已經3年，許多監製和藝人離職後才正式播出。即便如此，這部劇依然獲得不少好評，杜燕歌在劇中雖然戲份不多，但他飾演的角色卻深具影響力，他對由韋家雄飾演的高級法醫寄予厚望，視對方為接班人。二人過去曾多次合作，這次再度演出專業拍檔，默契十足。然而，杜燕歌在2024年底決定離開TVB，即便公司曾兩度加薪挽留。他解釋說，這並非因為不和，而是希望用另一種方式延續合作。他表示未來若有合適的劇種，仍願意再度合作。

《死有對証》獲得不少好評。(節目截圖)

《死有對証》是杜燕歌離巢TVB前最後一部作品。(節目截圖)

杜燕歌首次拍ViuTV劇

轉為自由身藝人後，杜燕歌參演了銀河映像製作的《地獄大狀》。在這部劇中，他飾演「石松」，一位已故但無法放下遺產安排的名伶。杜燕歌甚至在陰間「買起」林愷鈴的陽壽，希望她能夠在人間解決爭產問題。這次拍攝經驗讓杜燕歌感到相當有趣，他以「機場都有第三跑道」來形容自己轉換工作的模式，表達了對探索人生不同階段新事物的期待。

杜燕歌劇中飾演「石松」，一位已故但無法放下遺產安排的名伶。(節目截圖)