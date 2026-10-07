新城DJ陳心怡確診乳癌第一期需做全乳切除手術　術後重建曾感困惑

新城電台的DJ陳心怡，一直以來活躍於推動關注乳癌的工作。她主持過《可「連」天下父母心》和《傾心傾城》等深受歡迎的節目，也經常擔任癌症基金會「粉紅革命」的活動司儀，透過訪問明星嘉賓，努力提高公眾對乳癌的認知。不過，今年6月，她被診斷出患有乳癌第一期。陳心怡以從容及樂觀的態度面對病情，沒有怨天尤人，反而積極抗癌。

陳心怡多年來參與「粉紅革命」

由於陳心怡多年來參與「粉紅革命」的項目，所以她早已養成定期自我檢查的習慣，這讓她能夠在癌症的早期及時發現問題。這項診斷結果不僅對她，對其家人而言同樣是一大震撼。但是她迅速從這個低谷振作起來，決心面對治療挑戰。身為一名職業女性，同時也是兩名子女的母親，她以堅韌和積極的態度，將多年來在台上宣揚的「及早發現，生機再現」理念落實在自己的生活中。

新城電台的DJ陳心怡，一直以來活躍於推動關注乳癌的工作。(新城電台)

陳心怡需做全乳切除手術

在治療過程中，陳心怡接受了化療和全乳切除手術。她坦誠地分享，在選擇術後重建策略時曾感到困惑，但感謝癌症基金會專業護士的指引，讓她得以清晰地比較自體組織與植入物重建的方法，做出最適合自己的選擇：「當醫生讓我選擇術後重建乳房的方法時，面對自體組織或植入物重建的選項，我一時真的不知道該如何抉擇。」這次經歷更堅定了她分享經驗和鼓勵其他病友的決心。

目前，陳心怡仍在接受積極治療之餘，也加入了基金會的朋輩支援小組，以過來人的身份鼓勵其他女性重視健康，並向所有女性呼籲：「請把健康放在首位，將定期乳房檢查成為一生的習慣。請時刻關注乳房健康，守護自己的未來！」這是她向所有女性傳遞的重要信息。陳心怡的親身經歷不僅是對自己的考驗，也是對她長期努力推動的「粉紅革命」理念的最好證明。