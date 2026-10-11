專訪｜鄭家聲奇招含水練歌？　許雲妮返家鄉獲朋友「奧運級」接機

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音4》早前圓滿落幕，一眾參賽者憑藉熱血與實力打動全港觀眾。勇奪亞軍的許雲妮與季軍鄭家聲，日前接受《香港01》專訪，親身揭開即將於10月14、15日踩入灣仔伊利沙伯體育館舉行的「中4十強演唱會」籌備內幕！二人除了預告演唱會將有令人意想不到的跨界組合與唱跳驚喜，更獨家向記者透露，為滿足廣大歌迷的強烈要求，特意改動歌單加唱從未公開演繹過的個人原創作品。二人亦暢談賽後深厚友誼、商演適應過程，以及許雲妮返家鄉時獲「奧運級」豪華接機的爆笑經歷！

《中年好聲音4》勇奪亞軍的許雲妮與季軍鄭家聲。(葉志明 攝)

場地提供：大航假期

「十強畢業典禮」不爭歌只求呈現火花

隨著比賽畫上句號，十強選手隨即迎來歌唱生涯的首個大舞台。談到目前的備戰進度，鄭家聲表示大家已陸續投入Rundown的討論：「其實十強，大家都有溝通，睇下有啲咩火花，我哋可以擦出嘅，有好多唔同嘅組合或者新嘅歌都冇喺呢個比賽畀觀眾見到嘅，所以都想畀返啲新少少嘅嘢畀大家睇。」不過他亦補述，演唱會同時會保留大家在比賽中的經典代表作，重現當時節目給觀眾帶來的感動。

「十強畢業典禮」。(葉志明 攝)

在萬眾期待的合唱環節中，鄭家聲更率先向《香港01》讀者獨家預告：「我可以透露少少，我同景順會合唱嘅呢一個組合！我覺得係好新鮮，亦都可能好多人會覺得好難想像，所以我會幾期待。」而許雲妮亦補充，除了破天荒的全新對唱搭檔外，曲目選擇上亦落足心思：「除咗唔一樣嘅組合嘅表演，跟住我哋都會有唔一樣嘅歌曲嘅表演，即係有啲歌係從來未喺節目度唱過嘅，所以呢一個都係我哋想要帶畀觀眾。」

鄭家聲更率先向《香港01》讀者獨家預告同景順會合唱。(葉志明 攝)

伊館舞台時間有限，十強陣容龐大，外界不免好奇選手之間會否因爭奪獨唱歌曲或演出時長而產生摩擦？鄭家聲坦然笑道，大家完全沒有這種心態：「我哋好開心，可以十個一齊，因為比賽完咗之後，其實都好懷念比賽嘅日子。即係可以一齊嘅日子，所以我哋又唔會覺得少咗唔夠喉，可能未諗到呢樣嘢。但係好開心每人都有份，我哋可以一齊做一件事去帶畀大家。」許雲妮亦感性表示，大家早已把這次演唱會視為十強的「畢業典禮」：「因為呢個都可能會係我哋最後一次十個一齊演出嘅一個機會，咁我哋就會比較著重我哋十個人一齊去做呢件事，多過『你唱幾首、我唱幾首』呢啲嘢。」

鄭家聲坦然笑道大家完全沒有比較這種心態。(葉志明 攝)

唱跳環節神秘加操

鄭家聲在比賽期間一直以穩健唱功著稱，少有大展舞姿。被問到今次伊館演唱會會否「開大招」呈獻唱跳表演時，許雲妮打趣道：「你應該都會，唱跳歌手！」鄭家聲亦笑言：「我諗我唔跳，我都出唔到個門口！所以實會嘅，亦都希望帶到嗰個效果畀大家。」許雲妮透露，目前大會導演與編舞團隊仍在商討最終細節，尚未正式確定有幾首快歌會配合舞蹈演出，但保證絕不令歌迷失望。為了應付體能挑戰，鄭家聲直言踏入「中年」這個年紀一定要自我加操：「我哋都開始排舞，同Dancers夾，所以都一定要，我覺得跳唱，尤其係我哋咁嘅年紀，就一定要加操嘅。」

鄭家聲在比賽期間一直以穩健唱功著稱。(葉志明 攝)

鄭家聲分享了自己昔日跳舞時聽聞過的一項神奇訓練法：「飲一啖水唔好吞，跟住一路跳舞。其實呢個training係以前跳舞有啲人叫我去做嘅，咁有陣時都會嘗試下，但係有冇幫助，我真係唔知。」許雲妮聽後隨即笑爆指：「會唔小心唱跟住會漏水？」場面相當搞笑。

鄭家聲奇招含水練歌(葉志明 攝)

賽後友誼不減反增 無懼工作量比較

比賽雖已圓滿結束，但一眾《中年好聲音4》參賽者的情誼並未因此減退。許雲妮透露，大家私下經常約出來聚會，十強選手早前才一起去力撐《愛爆動物音樂秀》。鄭家聲亦笑言，大家除了大班人聚會外，私下亦會與導師們吃飯一聚，甚至三五成群相約見面。

許雲妮透露，大家私下經常約出來聚會。(葉志明 攝)

許雲妮坦言，雖然賽後大家簽約不同公司（TMG或TVBI），見面時間漸漸減少，但感情反而比比賽時更為緊密：「我哋見到面嘅機會係好少，所以一見到面就雞啄唔斷咁傾偈。」至於坊間常關注得獎後的「工作量」比較，二人表現得十分坦蕩。許雲妮笑言大家從不會互相比較工作數目：「我覺得佢哋有工作，佢哋都唔會話畀我知，咁我哋有工作我哋又唔會話畀佢知，所以佢又唔知道我有幾多工作，我又唔知佢有幾多工作，我哋係冇因為工作呢件事影響到我哋嘅關係。」

許雲妮坦言大家簽約不同公司見面時間漸漸減少。(葉志明 攝)

鄭家聲廣州首做商演請教許雲妮 許雲妮返家鄉享「奧運級」接機

隨著人氣急升，商業演出亦接踵而至，鄭家聲早前便與吳亦偉一同前往廣州，完成了自己人生首個商演。首度以歌手身份登台的他坦言仍在適應中，開唱前更不時向經驗豐富的許雲妮請教：「我成日覺得好煩惱，我揀咩歌，點樣排，所以我哋都會討論下呢方面嘅嘢。」他笑言首個商演反應出奇地熱烈，廣州歌迷的激情給了他極大信心。

鄭家聲廣州首做商演請教許雲妮。(葉志明 攝)

許雲妮返家鄉享「奧運級」接機。(葉志明 攝)

相比之下，許雲妮則笑言自己在香港的商演仍在安排當中，但自己興奮多於緊張：「我冇擔心過！因為我本來就係一個比較鍾意同觀眾交流嘅人，我比較鍾意講嘢，比較鍾意聽現場嘅，如果你問我，我會比較Enjoy呢啲演出多過Enjoy比賽。」講到賽後返回家鄉的感覺，許雲妮更是哭笑不得。她笑稱當時自己尚未拿著獎牌回家，但在機場一出閘，便被親友與粉絲的陣仗嚇倒：「有送花啦，又做訪問啦，喺機場做訪問。又嗌架好大嘅車嚟載我，車入面仲有紅酒飲嘅，好豪華嘅嗰啲車。」她更指之前每次回家鄉都是自己一個人坐的士回家，而當日的爆笑場面至今仍讓她記憶猶新。

許雲妮則笑言自己在香港的商演仍在安排當中。(葉志明 攝)

獨家爆歌單改動！滿足粉絲要求加唱從未公開原創曲

在專訪的尾聲，許雲妮與鄭家聲更向《香港01》獨家透露了演唱會的「終極秘密」！原本大會安排的歌單中並沒有個人原創曲目，但由於廣大歌迷在社交平台上強烈要求，二人特意向大會爭取改動歌單。鄭家聲透露，自己將會在伊館舞台上，首次以Live Band形式演繹一首由自己親自創作、從未公開演唱過的原創歌曲：「我希望嗰時嘅效果會更加震撼，同埋更加唔同。」而許雲妮亦同步預告會唱很多之前在比賽中未唱過的歌。許雲妮笑言：「因為有粉絲要求我哋，想要我哋唱呢啲歌，所以我哋先至改我哋嘅歌單，就係為咗要滿足我哋啲粉絲對我哋嘅要求。」二人更調侃這項獨家驚喜只在《香港01》專訪中首度披露，請歌迷拭目以待接下來演唱會的精彩演出。