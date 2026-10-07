鄭容和回歸愛情喜劇《不著邊際的你》 張娜拉新作延續收視神話

年末的韓流版圖非常熱鬧，Viu Original接連推出兩部重磅原創劇集，一部是鄭容和時隔三年的回歸之作，一部則是去年收視冠軍《好搭檔》的強勢續章！此外，全新穿越愛情韓劇《再次奔向你》以「男主角第一集就被賜死」的反套路設定掀發熱話；綜藝方面，羅暎錫團隊的《宇宙年糕店》繼續在崩潰中創造奇蹟、劉在錫則以《只要有空5》和《第六感B-side》同時佔據觀眾的周末夜晚，而全炫茂和李準的《This is 炫茂路》「無計劃流浪」也為旅行綜藝帶來了全新氣象！以上七部話題作品均會於Viu上架，保證各位韓飯絕不寂寞！

Viu原創韓劇《不著邊際的你》 鄭容和承接《善宰》好戲勢

由鄭容和與洪承希主演的Viu原創浪漫喜劇《不著邊際的你》將於10月24日首播，故事講述擁有「致命缺陷」的頂級韓流明星嚴泰峰（鄭容和飾），與一個在事故後堅信自己就是他劇中女主角「車紅豆」的女人吳海拉（洪承熙飾）相遇後，展開的一段荒謬又浪漫的愛情故事！

劇中嚴泰峰的角色設定相當有趣，他是知名的愛情喜劇喜浪漫大師，卻以拒絕拍攝吻戲聞名，原來背後隱藏著「致命秘密」，這個矛盾的人設充滿喜劇張力；吳海拉則是一個因為事故而活在戲劇世界裡的女人，兩人之間的碰撞注定火花四濺。

Viu原創韓劇《不著邊際的你》是鄭容和繼2023年《頭腦共助》後、時隔三年半年再度回歸小螢幕的作品。過去幾年，鄭容和將重心放在音樂事業，這次回歸讓粉絲充滿期待！洪承熙近年憑藉多部作品累積了穩定的演技口碑，她如何詮釋這個「分不清現實與戲劇」的角色，將是劇集的一大看點！此外，本劇幕後陣容同樣值得信賴，導演之一尹鍾浩曾執導人氣劇《背著善宰跑》，不少劇迷已經開始幻想這部作品劇能否複製那股「穿越浪漫」的獨特魅力。

Viu原創韓劇《好搭檔2》 朴海鎮與金惠奫強勢加盟

2024年播出的《好搭檔》讓亞洲觀眾重新認識「離婚律師」，這部以韓國國內首個離婚專門律師事務所為背景的律政劇，第一季最終回創下瞬間最高收視率21% 的驚人成績，不僅是當年金土劇冠軍，更是該周所有節目的收視第一名，實現了收視與話題雙豐收！

Viu原創韓劇《好搭檔2》今年正式回歸，張娜拉繼續飾演明星離婚律師車恩京，但她的搭檔陣容迎來了重大變化：朴海鎮與金惠奫強勢加盟，分別飾演新加入的合夥律師朴泰秀與離婚律師姜彗星，而第一季的忙內律師全恩浩（表志勳飾）則繼續留任。

《好搭檔》第一季的成功不僅在收視數字上，更在獎項上得到印證，當年張娜拉憑藉車恩京一角拿下了2024年SBS演技大賞的年度大獎，南志鉉也獲得了迷你系列劇部門的女子最優秀演技獎，這些獎項的肯定，讓第二季從宣布製作起就自帶光環。對於劇迷來說，金惠奫的加入亦尤其讓人期待！她在《背著善宰跑》中展現的細膩情感演技，與《好搭檔》以人性刻畫見稱的律政劇堪稱天作之合；朴海鎮的沉穩氣場則為大正律師事務所注入了全新的化學反應。從預告中可以看到，車恩京與新搭檔之間「信與不信」的激烈火花，已經讓觀眾迫不及待了，劇集將於11月20日在Viu首播。

《再次奔向你》 金知妍用彩票獎金拯救初戀

由金知妍與朴栖含主演的全新穿越韓劇《再次奔向你》講述頂級演員尹夏娜（金知妍飾）與初戀鄭宇宰（朴栖含飾）之間橫跨十多年的遺憾愛情，鄭宇宰為保護尹夏娜而死後，尹夏娜透過一台老舊攝影機穿越回2010年，試圖改變命運。

劇情發展讓觀眾看得既緊張又過癮，尹夏娜與哥哥尹夏路這次穿越到了2011年、比之前更晚的時間點，他們的目標很明確，就是為了阻止鄭宇宰被高利貸集團追債，因為那是他人生走向悲劇的關鍵轉捩點。兄妹倆的作戰計劃非常直接，他們利用事先記下的六合彩中獎號碼，在過去買下並成功兌獎！這筆「未卜先知」的資金，讓他們得以一次性清償鄭宇宰所有的債務，將他從高利貸的威脅中徹底解救出來，最終成功改變了鄭宇宰的過去，讓觀眾相當痛快！沒有了債務壓力，鄭宇宰重新獲得了追求柔道夢想的機會，可是由於靈魂互換，鄭宇宰開始在「尹夏路」身上感受到「尹夏娜」的影子，兩人之間產生了微妙的化學反應，為劇情增添了意外的趣味，網路上也有不少留言大讚：「雙胞胎互換靈魂好好笑」、「金知妍要模仿男生的舉止太考演技了」，亦有網民直指朴栖含「帥出新高度」、「原本以為他會被雙胞胎的外放演技掩蓋，但是他的狗狗眼神讓人無法移開視線」。

《宇宙年糕店》 Gabee都敬秀客串創銷售新高

《宇宙年糕店》是人氣綜藝製作人羅暎錫打造的《Biong Biong地球娛樂室》衍生實境節目，李恩智、Mimi（Oh My Girl）、李泳知、安俞真（IVE）四人因任務失敗被「懲罰」去經營真正的年糕店，從全羅南道高興郡的「地球1號店」一路開到首爾「地球2號店」。

在最新一集節目中，知名舞者Gabee與都敬秀（D.O.） 以兼職生身份登場，為忙到爆的四姊妹帶來了珍貴的戰力。Gabee在首爾店營業第二天展現了驚人的兼職實力，她不但主動將洗好的餐具歸位，甚至照顧到自助區，被四姊妹封為「兼職女王」！精通料理的都敬秀則在後勤攬下了不少切菜工作，更向Mimi傳授「墨西哥卷餅」食譜，為節目貢獻良多！

最令人振奮的是，宇宙年糕店再度創下單日最高銷售額，今次更突破了200萬韓元，成為節目開播以來的最佳業績！一位看過《地球娛樂室》超過100遍的10歲小客人還親手寫了一封信給四姊妹：「請不要結束，請各位持續拍攝直到我長大。」成員們讀完信後紛紛感動不已，節目粉絲也表示：「四姊妹不經不覺已經陪伴我們好幾年」、「彷彿看著俞真長大」、「我們也是娛樂室的一份子」。

《只要有空，5》 新婚卞耀漢放閃少時Tiffany

由劉在錫與柳演錫主持的話題綜藝節目《只要有空，5》在一片歡呼聲中迎來第五季，節目致力在人們日常生活中短暫的空隙時間裡，突然現身送上笑聲與小幸運。

卞耀漢與盧載沅在最新一集節目以「縫隙朋友」身份登場，與兩位主持人一同前往仁川，其中卞耀漢在節目中罕見地談及與少女時代成員Tiffany的新婚生活，他笑稱自己本來正在度蜜月，最終為了錄製節目而提早回國，他更大方透露：「現在我很開心，因為我覺得她比我優秀，結婚後我也好像改變了很多。」讓現場充滿粉紅氛圍，也成為當晚社群平台上的熱門片段！

《第六感B-side》鄭俊河緊急救場 與老友相隔廿載再重逢

《第六感B-side》是人氣推理綜藝《第六感》的全新季度，節目由劉在錫、宋恩伊、高庚杓與新加入的BIBI共同主持，每星期尋找三個「比真的更像真的」的假場所，挑戰成員們的推理直覺。

在日前播出的節目中，鄭俊河與崔叡娜以嘉賓身份亮相，這一集發生了一個感人的幕後故事：鄭俊河是在拍攝前一天晚上10時才接到節目組緊急出演的請求，他二話不說便答應了，這也是他與劉在錫、宋恩伊暌違超過20年再度重逢的舞台！節目中鄭俊河以「自營業者」的視角審視每一家店，獨自認真思考營運策略，劉在錫見狀立刻制止他「別想太多」，兩人的嘮叨化學反應讓現場笑聲不斷！崔叡娜則展現了令人驚訝的直覺，她在正式造訪店家之前，僅憑聲音提示就準確預測了假店的位置，讓成員們嘖嘖稱奇。

《第六感B-side》的短影音在社群平台上持續發酵，第2集中高庚杓體驗「臉部洗髮」的片段，公開一天內就突破250萬次觀看，累計已達400萬次，人氣持續升溫！

《This is 炫茂路》 全炫茂與李準的流浪實錄

有別於一般旅行綜藝的精心策劃，全新韓國綜藝節目《This is 炫茂路》是全炫茂與李準的「真實流浪記」，節目主打沒有計劃、沒有劇本，只有一顆想要真正走進當地的心，兩人在最新一集來到越南順化，他們騎著三輪車穿梭在皇城之間，品嚐當地的巷弄美食，並與越南當地人展開即興的互動。

其中最有趣的是全炫茂和當地人進行了一場「國家對抗級」的即興象棋對決、李準則在公園裡被當地大媽的廣場舞「收編」，兩人徹底融入了當地的日常生活！李準在節目中感慨：「我們自己開拓的旅行真的太棒了。」他也給全炫茂這位旅行拍檔打了「10分滿分以上」的評價。