李蘢怡驚喜現身巴黎時裝周冷艷貴氣　拒做肉彈退出幕前零走樣

現年44歲的李蘢怡（現名李宜錚）當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅，可惜推出一張唱片後無以為繼，其後轉往珠寶業發展，已淡出幕前多年的李蘢怡，仍不時在社交平台分享近況，無論樣貌還是身材都零跌Watt，日前久未公開露面的她獲邀驚喜現身巴黎時裝周，出席知名設計師品牌SHIATZY CHEN最新SS27春夏大秀，展現獨特的東方時尚魅力！

樣貌還是身材都零跌Watt。（IG@0.1iviia）

大曬噴血身材！（IG@0.1iviia）

零跌Watt！（IG@0.1iviia）

透視性感！（IG@0.1iviia）

透視性感！（IG@0.1iviia）

昔日女神李蘢怡驚喜現身巴黎時裝周 唐代抹胸造型展現冷艷貴氣

李蘢怡在社交平台分享花絮照，相中所見，她以一身俐落兼具時尚感造型亮相，身穿的皮革Tube Top靈感源自唐代，外搭具精緻細節的V領蕾絲邊絲質長外套，展現出極具層次感的「剛柔並濟」風格，手提金屬銀色玉柄手袋，整個造型完美融合了東西方的設計美學，氣場十足又不失冷艷貴氣！

驚喜現身！（IG@shiatzychen）

冷艷貴氣。（IG@0.1iviia）

睇騷。（IG截圖）

睇騷。（IG截圖）

李蘢怡《夜遊杜拜》成經典 拒做肉彈淡出幕前

身高174cm的李蘢怡早年以模特兒身份出道，其後簽約東方魅力成為歌手，曾與陳文媛合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，而《夜遊杜拜》更是至今都是經典。2003年李蘢怡為張玉珊的「修身堂」拍廣告，憑豐滿身材彈出，她曾在接受《香港01》專訪時坦言當年發現自己被嚴重定型，深感厭惡：「去到尾聲，做咗一啲作品，其實我自己唔係好鍾意。（例如邊套？）即係可能拍咗啲角色係，辦公室花瓶、肉彈，又或者係某某嘅女性，唔會講你有咩內涵，然後去襯個男主角，最後又俾人撇嗰啲角色咁。有人話咁你做演員、做藝人都要敬業㗎啦，係，但係唔代表我可以冇感覺㗎嘛，我係唔鍾意拍呢啲角色，我覺得我唔想去emphasize（強調）女性應該係咁樣。」

當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅。（影片截圖）

李蘢怡的《夜遊杜拜》至今仍是經典。（影片截圖）

出海照好索。（IG@0.1iviia）

李蘢怡考入皇家藝術學院 奪「珠寶界奧斯卡」銀獎逆襲成國際設計師

2006年李蘢怡決定淡出幕前轉行做珠寶Sales及公關，同時又積極進修，在香港中文大學修讀時裝設計，後來再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程，2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程，2018年更獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位，畢業後留在英國發展。去年李蘢怡分享喜訊，她設計的名為「Yin&Yang」的耳環在被譽為「珠寶界奥斯卡」的GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）中獲得銀獎，相當犀利！

2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程。（微博＠李蘢怡Tiffany）

李蘢怡大學畢業後，2018年獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位。（微博＠李蘢怡Tiffany）

叻女！（IG@0.1iviia）

李蘢怡得獎的作品是名為「Yin&Yang」的耳環。（影片截圖）