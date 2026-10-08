黃德斌大坑歎咖啡食茶記63歲戴超勁型仔　曾問人借錢駕車維持生計

現年63歲前TVB小生黃德斌於1988年加入無綫（TVB），早年多任跑龍套、閒角的他，靠自身實力一步一步「行前」，終於2006年憑劇集《火舞黃沙》中「宋東陽」一角奪得「最佳男配角」，其後更憑《珠光寶氣》、《天與地》、《鐵馬戰車》、《致命復活》等劇站穩陣腳。及後他離巢往ViuTV發展，又憑《大叔的愛》爆紅。近日有人發現黃德斌在大坑歎咖啡，又有人發現他食茶記，戴著太陽眼鏡又型又貼地！

黃德斌過去身材壯碩。（網上截圖）

黃德斌曾演三級片《燈草和尚》。（劇照）

黃德斌當時才29歲。（劇照）

黃德斌大坑歎咖啡食茶記

日前有網民在社交平台分享偶遇黃德斌照片。照片中，黃德斌戴住太陽眼鏡，身處咖啡店，與男友人一齊歎咖啡。黃德斌面帶笑容，心情極佳；他也沒有刻意戴口罩掩蓋臉部，自然又隨性，而網民透露黃德斌身處大坑咖啡店。有網民分享在茶餐廳見到黃德斌食飯照片，黃德斌身穿綠色衫，剛食完飯，年過60依然十分靚仔。

黃德斌在《大叔的愛》對着呂爵安（Edan）時少女心爆棚，含情脈脈高呼：「田田，I love you！」（影片截圖）

黃德斌無任歡迎回巢TVB拍劇。（葉志明攝）

黃德斌曾借錢度日 兼職為友開車維持生計

黃德斌在1993年約滿無綫，他曾於訪問中透露，當年無綫僅留下一句「多謝合作」，便不再與他續約。黃德斌唯有向外闖，做過電影幕後。他在訪問中指1997年重返無綫後，有得做就做，不時有個好角色，吊住他的戲癮。黃德斌在事業屢遇挫折，他在訪問中亦指，因生活逼人，為了解決基本溫飽，曾試過問人借錢度日，但不是甚麼大數目，也試過做不同兼職幫補生計，如幫朋友駕車，總之朋友有工開便會去做。感情方面，黃德斌已有一位圈外太太。拍拖13年後，黃德斌在2018年向女友Joyce求婚，同年註冊結婚，而Joyce一直都是他的賢內助，最強大的支柱。

黃德斌在大坑歎咖啡，勁型仔。（小紅書）

有其他網民分享黃德斌食茶記的照片。（小紅書）