譚詠麟機場遇歌迷近照曝光 76歲激減16磅臉頰暴瘦：好精神
撰文：張寧兒
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現年76歲「校長」譚詠麟縱橫香港樂壇半世紀，剛完成一連10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》，人氣持久不衰！他在演唱會後接受媒體訪問時表示，籌備演唱會期間一度暴瘦20磅，可是家人卻勸告不要減得太快，故又增加飲食，演唱會時體重比之前瘦了至少15、16磅。近日有網民在機場見到譚詠麟，近照曝光的確瘦削不少！
譚詠麟機場近照暴瘦不少
日前有網民在社交平台分享在機場見到譚詠麟的照片。譚詠麟穿上運動外套，打扮隨意，他身處用膳的地方，似乎是食飽飽才上機。譚詠麟臉頰瘦削不少，以往圓潤臉不復再，整體氣色都變好了。網民透露特意從海外回家看他的演唱會，「竟然跟他同一個航班回家 太開心了」。不少人都指譚詠麟瘦了很多，看上去精神，有網民留言：「好瘦好精神」。
曾病菌入侵4日激瘦15磅
譚詠麟的身形變化近年頻頻成為話題。之前他曾經暴肥，後來因病菌入侵4日激瘦了15磅，頓時連肚腩都變扁平；其後又曾因身體不適臨時取消個唱，當時面頰及身形消瘦不少，身體康復後又歎生蠔紅酒，又再發福。不少人都擔心其健康狀況，提醒他要注意飲食。