見面即地獄｜李佳芯首戰舞台自嘲盲摸摸　陳湛文阿Dee爆地獄日常

舞台劇《見面即地獄》由陳湛文（Peter）、何啟華（Dee）、李佳芯（Ali）及劉漪琳（琳琳）主演，龍文康編劇，李國威導演，陳詠燊、張珮華監製，亦是新劇團CEO on Stage的創團作。「地獄」二字好有畫面，但到底是一段怎樣的關係，會去到「見面即地獄」，是一場網戀幻想對象顏值太高？還是一對世仇碰面即見血？不如由四位主角同大家解釋一下。



舞台劇《見面即地獄》由李佳芯（Ali）、劉漪琳（琳琳）、陳湛文（Peter）及何啟華（Dee）主演。（葉志明 攝）

最地獄的關係

《見面即地獄》故事由一宗命案開始，可以說闖了大禍，但如何修補，怎樣修補才見地獄真章。陳湛文︰「整個故事各人的關係最地獄，兄弟、伴侶、素未謀面的人，大家的愛和信任到底有幾深，是否可以去到幫對方收拾殘局？」而劇中的對白更是令劇情無限推進的原動力，令各人的處境愈來愈壞。李佳芯初次接演舞台劇，除了時間帶來的機緣巧合，劇本的魅力也是最大誘因︰「一直都想嘗試不同範疇，這亦是我開工作室的原意，《見面即地獄》最吸引我是劇本的對白好絕核，跟住讀已經好有畫面，而且編劇不斷做調整，不斷再有驚喜。」

李佳芯初次接演舞台劇，除了時間帶來的機緣巧合，劇本的魅力也是最大誘因。（葉志明 攝）

難忘的第一次舞台演出

Ali作為舞台劇新人，雖然有壓力，但態度戰勝一切。「只要用純新人的角度去學習就可以，投放100%投入。其實自獨立出來接工作後，我成日都當自己是新人，無論對手、導演都是全新合作，每位導演要求都不同，每次都要重新去摸索個節奏。」

陳湛文回想自己初踏舞台的感覺︰「好雀躍，唔知自己得唔得，但又好Enjoy這種不知，覺得自己就是屬於舞台。」（葉志明 攝）

另外三位舞台劇「老手」，還記得第一次踏台板的興奮嗎？陳湛文︰「好雀躍，唔知自己得唔得，但又好Enjoy這種不知，覺得自己就是屬於舞台，會有好大的滿足感，但又不是來自讚賞或掌聲，是可以活在那個感覺，感覺好奇幻，就似自己創造一個二次元世界。」阿Dee︰「我是因為中學時不生性，走去玩戲劇，一玩便上癮。我好享受台上的掌聲及笑聲，講句對白大家已經拍手，見識到自己有點作用，就好似找到一個地方可以發揮所長，隨後便返不到轉頭，不小心中伏了。」琳琳︰「都是源自一份滿足感，不止是演出，排戲可以產生不少可能性，我自覺這刻都仍是新人，每次感受都好深，那種要百分百相信對手的感覺，是好親密。」

何啟華自選的地獄Moment，就是睇到自己演出覺得極不滿意，但又已經返不到轉頭。「就這樣一世都要面對，這是演員地獄。」（葉志明 攝）

Ali︰「緊張，但不可以表現出有壓力」

舞台上，Ali是新手，但演出就是前輩，訪問時幾位都好合作，沒有講「細細個就鍾意睇你演出」，不過Peter都坦言，當時看Ali的演出，再不記得劇情，都記得她的演出。「劇集名已經不記得，但她演出時的冷艷、高貴，尤其深刻。直至有次看到她在一套劇，有跳躍性的進步，隨後每套劇都有少少的突破，好厲害。」Ali都承認有過盲摸摸階段。「我不是訓練班出身，一直都邊做邊學，完全不懂演戲，自己認為怎樣做便怎樣做，直到某一個位發現，原來演戲是這樣！」對於今次要演舞台劇，心情就更加忐忑。「我一直都想挑戰舞台劇，每場都是live演出，每場觀眾都是即時反應，緊張，但不可以表現出有壓力，有壓力便演得不好，你問我，這刻自己是有十萬個擔心。」

劉漪琳享受舞台，不單止是正式的演出︰「排戲可以產生不少可能性，我自覺這刻都仍是新人，每次感受都好深，那種要百分百相信對手的感覺，是好親密。」（葉志明 攝）

+ 2

最地獄Moment

要幾位自選日常最地獄Moment，幾位都有屬於自己的無間地獄。琳琳︰「我的地獄Moment是但凡著白色衫，都一定有啲飯菜汁飲品滴落去，好氣餒，所以我永遠袋住一支除漬劑。」陳湛文︰「我是最近發生的，演《你好，打劫！》第二日就爛聲，但都要繼續演，於是不停食『甚麼庵』，『乜角散』去養住把聲，當時把聲就像被砂紙磨過一樣粗糙。」何啟華︰「最地獄而又最經常發生，是睇到自己演出覺得極不滿意，但你返不到轉頭，就這樣一世都要面對，這是演員地獄。有時甚至朝早拍完，夜晚返到屋企坐廁所時，都會突然彈起︰「頂！我唔應該咁演呀！我終於明喇！」那份感覺是冇仇報一樣，好痛苦。」Ali也極之認同阿Dee的說法︰「所以而家習慣不去睇回播，看過覺得不好就會耿耿於懷。」

（《見面即地獄》海報）

舞台劇《見面即地獄》詳情

日期︰2026年12月11日至26日

地點︰演藝學院香港賽馬會演藝劇院

門票已正式開售︰點擊購票

【故事大綱】阿明在外尋歡，與新結識的女伴情情共處一室，她卻忽然斷氣，倒臥床上，動也不動。驚慌失措之下，阿明致電相識多年、情同手足的事業拍檔白先生「拆彈」。白先生與記者女友 Winnie 前後腳到達現場 —— 三人各懷鬼胎，發現真正驚心動魄的，還在後頭…… 地獄中，沒有人是無辜的。 這不只是一場命案的善後，而是一場人性體無完膚的道德審判。 見面的一瞬，甚麼才是最可信？

場地鳴謝︰將軍會館

陳湛文

Makeup: Rachel Mok @Lisa C. Makeup

Hair: Anthony Wong@ Private I salon

Wardrobe: HARRISON WONG

Eyewear: eye's Buddy

Dee@ERROR

Makeup: Cori Wong

Hair: Harris Lai @Chic Private I salon

Stylist: Lok Fong

Wardrobe: Kapok

李佳芯

Makeup: Omix

Hair: Ziv Lau @il Colpo

Stylist: Stephen

劉漪琳

Makeup: Rachel Mok @Lisa C. Makeup

Hair: Anthony Wong@ Private I salon

Wardrobe: HANAA