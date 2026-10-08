梁思浩引廖偉雄翻身史勸王賢誌輸咗要認　爆曾志偉一句令燦神落淚

娛樂圈中周永恆、張致恒、梅啟明、李泳漢原本並列「四大廢男」，前三位近日更在網上平台同框，做直播任鬧，不過後來因為王賢誌被胞妹大爆破產後拍拍籮柚遠走高飛、留低「天文數字」爛賬要家人「執手尾」，因而躋身「廢男」之列，成為全城熱話。日前，梁思浩與鄧兆尊在網台節目《娛樂好好玩》中，就評論「四大廢男」，指他們共通點為「從來唔覺得自己錯」，之後思浩爆周永恆鏡頭後的軼事，指他其實疼錫女兒，只是經常「用下體諗嘢」，認為他與張致恒也品性不壞。而講到王賢誌時，梁思浩就引述「燦神」廖偉雄從頂流到破產，再一步步谷底反彈的勵志經歷，直言他能翻身正因為肯認輸、有擔當，勸王賢誌：「輸咗就要認，唔好再死撐！」他更大爆當年曾志偉拉大隊去撐燦神，一句話令對方淚流滿面的秘辛。

日前，梁思浩與鄧兆尊在網台節目《娛樂好好玩》中，評論「四大廢男」，思浩又教他們如何「重新做人」。

鄧兆尊指「廢男」共通點是無承擔 張致恒相對較願意面對

鄧兆尊說：「我覺得呢四個人入面有個共通點，就係佢哋性格上係從來唔覺得自己係錯！永遠都係覺得人哋令到佢咁樣，唔關自己事，係人哋令到佢咁樣、咩都係人哋錯，佢自己冇錯，佢會話自己被迫，點解自己做嘅都唔願意承擔錯誤呢？」而梁思浩就說，大部份能從逆境扭轉的藝人，都是因為有承擔：「呢四個人好得意，頭先你講得啱，永遠都係人哋錯，第二樣嘢就係冇承擔。」節目工作人員就說，張致恒（Steven）應該不算，兆尊亦同意：「起碼佢知道自己要維持屋企，佢出嚟捱，放低身段，已經係一個好嘅轉變。」而思浩都認為他算是四位之中較願意面對。

鄧兆尊認為四大廢人共通點是永遠不覺得自己有錯，不過張致恒近年慢慢改變，肯放下身段為屋企捱。

梁思浩爆周永恆為女兒落淚 稱本性不壞但常用下體諗嘢

此外，梁思浩指當年拍《娛樂審死官》曾與周永恆近距離接觸過，覺得他本性不壞：「當初佢發生咗一件好大件嘅事，但係我點解覺得佢唔係太差，我記得喺後台，我話你而家咁樣搞到個家散晒，有冇諗過兩個仔女？佢就即刻喊，佢未必對老婆好好，但係佢對兩個女好好。（鄧兆尊：即係仲有少少人性？）有㗎，佢有㗎！不過我都照喺節目鬧佢，可唔可以唔好用下面諗嘢！佢次次衰就係用下面諗嘢，你個細佬……你係大佬嚟㗎嘛，你有咩理由聽細佬話㗎 ？佢細佬可以控制佢成個人。（鄧兆尊：細佬好惡，細佬好易起火，你撳唔住。）我話你將來都要面對自己兩個女，你寫封信俾兩個女啦，其實喺後台，封信係我、佢同另一個幕後口述幫佢寫點樣同自己個女道歉，當時嘅佢，我成日都話佢一樣嘢，佢本身唔係一個壞人，每次衰就係用下面諗嘢。（鄧兆尊：過幾年應該唔得㗎喇！）」

此外，梁思浩指當年拍《娛樂審死官》曾與周永恆近距離接觸過，覺得他本性不壞，講起女兒更落淚：「我記得喺後台，我話你而家咁樣搞到個家散晒，有冇諗過兩個仔女？佢就即刻喊，佢未必對老婆好好，但係佢對兩個女好好。」

梁思浩評價周永恆：「我成日都話佢一樣嘢，佢本身唔係一個壞人，每次衰就係用下面諗嘢。」

李泳漢被指童年演奸角影響性格 梁思浩籲向李家鼎道歉

講到李泳漢，他認為其人格也跟童年有關，但希望修佛後能有所改變，又鼓勵他跟父親李家鼎道歉：「佢媽媽坦白講，人可能係咁，特別似自己個樣嗰個呢，係特別錫啲嘅，因為阿哥就幾似阿媽個樣。由細到大，導演都真係幾唔公平嘅對佢兩個細路仔，永遠弟弟做好人角色、哥哥永遠都做衰人角色，其實對細路仔陰影好大。馮寶寶最近有個訪問，話細路仔太細個，佢哋要返學，童年嘅人你做壞人，佢哋反而笑你，我唔多唔少覺得李泳漢有啲自卑，本身有啲自卑，越自卑嘅人就會越自大，佢細個開始不停做壞人，變咗佢阿媽特別錫佢，形成咗。不過佢而家開始睇經，要領悟囉！冇啦，媽媽走咗，我嗰日聽到鼎爺一句說話，我相信李家鼎，只要李泳漢肯打個電話同阿爸講聲對唔住，李家鼎當乜事都冇發生過，佢細佬就未必……但係起碼你都應該同你阿爸講聲對唔住。」

講到李泳漢，梁思浩認為：「佢媽媽坦白講，人可能係咁，特別似自己個樣嗰個呢，係特別錫啲嘅，因為阿哥就幾似阿媽個樣。由細到大，導演都真係幾唔公平嘅對佢兩個細路仔，永遠弟弟做好人角色、哥哥永遠都做衰人角色，其實對細路仔陰影好大。」他相信李泳漢自卑，因而變得自大。（fb圖片）

憶與王賢誌同枱食飯 梁思浩稱感覺對方以為他黐金糠

最後，談到王賢誌，梁思浩指與對方不熟，只同枱過一次，當時他與江美儀食飯，偶遇王賢誌與韓君婷，於是一齊坐，但他就分享自己的觀察，指王賢誌好像以為自己想黐金糠、等王賢誌埋單：「我真係覺得佢有呢個感覺，佢唔知呢間餐廳係我長期幫襯，我見到佢面口麻麻哋，覺得我好似嚟黐金糠，可能佢身邊好多呢啲人。嗌晒嘢食，我同美儀走，我話『Belinda（韓君婷），我同美儀埋咗單喇。』佢個樣突然間唔相信咁樣！我未見過呢個樣，好似話『乜原來有人會請我食嘢嘅咩？』我就係憑佢呢個樣就覺得，可能佢身邊好多人吹捧佢……佢擺個牌頭太犀利，令到佢都好難落返嚟。」

梁思浩指與對方不熟，只同枱過一次，他分享自己的觀察，指王賢誌好像以為自己想黐金糠、不願埋單：「我話『Belinda（韓君婷），我同美儀埋咗單喇。』佢個樣突然間唔相信咁樣！我未見過呢個樣，好似話『乜原來有人會請我食嘢嘅咩？』」

梁思浩評王賢誌：「可能佢身邊好多人吹捧佢……佢擺個牌頭太犀利，令到佢都好難落返嚟。」

引李曾超群廖偉雄做例子 曾志偉一句話令燦神落淚

之後梁思浩引述李曾超群與「燦神」廖偉雄的故事，指自己很欣賞二人，李曾超群生意失利，70幾歲時全世界都以為她欠債4000多萬必然會申請破產，結果她卻沒有：「佢可以對住所有人講，所有我嘅債仔，唔使擔心，我用我餘生嘅力不停搵錢還返俾你，我唔會宣佈破產！做人要承擔，我輸咗，我認，佢後期喺內地煮飯，七年還返晒4000萬俾人！」至於燦神，則因投資失敗破產，轉戰馬來西亞做飲食。思浩與兆尊多年前去當年拍《獎門人》系列節目，完騷後曾志偉拉大隊去對方餐廳撐場：「就係全部幾十人去撐阿燦！嗰時佢賣緊叉燒，我睇住阿燦見到我哋幾十個藝人嚟撐佢，眼淚流晒出嚟，佢淨係一句，獎門人話『唔怕啦！跌低咗，慢慢行返上去！』」

梁思浩很欣賞李曾超群，指70幾歲時全世界都以為她欠債4000多萬必然會申請破產，結果她卻沒有：「佢可以對住所有人講，所有我嘅債仔，唔使擔心，我用我餘生嘅力不停搵錢還返俾你，我唔會宣佈破產！做人要承擔，我輸咗，我認，佢後期喺內地煮飯，七年還返晒4000萬俾人！」（資料圖片）

燦神因投資失敗破產，轉戰馬來西亞做飲食。思浩與兆尊多年前去當年拍《獎門人》系列節目，完騷後曾志偉拉大隊去對方餐廳撐場。

梁思浩指阿燦感動落淚：「就係全部幾十人去撐阿燦！嗰時佢賣緊叉燒，我睇住阿燦見到我哋幾十個藝人嚟撐佢，眼淚流晒出嚟，佢淨係一句，獎門人話『唔怕啦！跌低咗，慢慢行返上去！』」（資料圖片）

以燦神翻身勉勵低谷藝人 梁思浩寄語輸咗就要認

思浩認為燦神的優點就是不怕告訴大家自己失敗，且有交帶、有擔當：「佢話俾人聽佢破咗產，『大家俾個機會我，我慢慢一步一步行返上嚟！』你睇住呢個人呢幾年，一步一步行，行得幾好！佢都有個歲數，有次佢爭啲中風，佢話唔俾自己中風，要慢慢由逆境行上嚟，如果而家呢鋪冧咗，我就對唔住曾經幫過我嘅人，我覺得好感動！佢呢個歲數都得，點解Vinci（王賢誌）唔得？點解張致恒唔得？個個都得啦！佢跌低嗰時年紀都好大，人哋一樣翻到身。」二人講到當年阿燦在娛樂圈是「頂流」，演出及代表作不斷，但一樣能坦然面對失敗、谷底翻身：「佢以前頂流咁樣落嚟都翻到身，你哋點會唔得？佢真係叻呀！連啲債主後期睇到佢努力，見到阿燦真係得，都話『不如你爭我啲錢個投資返落去。』」最後，思浩寄語：「輸咗就要認，唔好再死撐！」他認為人生必然有高低，身處低潮也不應逃避或怯懦。