黃淑蔓邀鄭秀文跳《旋轉木馬》 從後攬Sammi自豪炫耀：邊個有得攬

黃淑蔓（Feanna）與米爺的合唱歌《旋轉木馬》大受歡迎，可說是本年度的「神曲」！之後她更找來Stone、曾傲棐、床哥、娜娜、晚安莉莉成員阿雞組成「Ichiban Girls」加持，不少圈中人亦有Dance cover，想不到近日Feanna更邀得同門大師姐兼樂壇天后鄭秀文（Sammi）合體拍片跳「旋轉木馬舞」，又一次成就解鎖！

黃淑蔓（Feanna）與米爺的合唱歌《旋轉木馬》大受歡迎，可說是本年度的「神曲」！

近日Feanna更邀得同門大師姐兼樂壇天后鄭秀文（Sammi）合體拍片跳「旋轉木馬舞」。（IG@feannaswag）

連Sammi都肯一齊跳！（IG@feannaswag）

Sammi駕輕就熟。（IG@feannaswag）

親自教舞 背後抱Sammi炫耀：邊個有得攬？

片中可見，Feanna擔任舞蹈導師，以「蘋果」、「心心」等形容親自指導Sammi演繹舞蹈的動作，Sammi當然也相當快上手。去到舞蹈尾聲，Feanna更順勢從背後貼身緊抱 Sammi，且難掩興奮，事後向身邊工作人員自豪炫耀：「有邊個有得攬Sammi？」不過講完後她又非常害羞，尖叫著跑走，她又發文：「蔓蔓攬咗文文Twice 旋轉木馬中相擁夜王(๑>◡<๑)」。花絮片段中更揭露了Feanna在見Sammi前，緊張得不斷練習其新歌《隕石與地球》，而二人合照時，Sammi又熱情反抱Feanna自拍，讓她開心到不知所措，自爆：「我唔記得歌詞……」Sammi則打趣說：「唔練熟佢！」

片中可見，Feanna擔任舞蹈導師，以「蘋果」、「心心」等形容親自指導Sammi演繹舞蹈的動作（IG@ highlighter_channel）

Sammi當然也相當快上手。（IG@ highlighter_channel）

去到舞蹈尾聲，Feanna更順勢從背後貼身緊抱 Sammi，且難掩興奮。（IG@feannaswag）

黃淑蔓向身邊工作人員自豪炫耀：「有邊個有得攬Sammi？」不過講完後她又非常害羞，尖叫著跑走。（IG@ highlighter_channel）

花絮片段中更揭露了Feanna在見Sammi前，緊張得不斷練習其新歌《隕石與地球》。（IG@ highlighter_channel）