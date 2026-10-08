10月6日全城瘋傳一段影片，片中女童拿著兩大袋啤酒，爸爸在前方自顧自的走，完全沒有理會跟在後面的女童，而女童妹妹亦沒有幫忙拿重物，最後在街坊指責下，爸爸忍不住對女童發脾氣及搶過手中的重物，繼而衝回居住大廈內。片段被網民瘋傳後，警方、校方及區議員等都有作出跟進，10月7日女童沒有上學，令不少網民表示擔心，而不少傳媒亦到女童家作採訪，《東張西望》亦播出爸爸媽媽及女童接受訪問的片段。

《東張西望》播出爸爸媽媽及女童接受訪問的片段。(節目截圖)

媽媽表示另有內情純屬誤會

「東張女神」王汛文到訪女童家，由媽媽來應門，她表示事件另有內情：「其實件事純屬誤會嚟嘅，我老公貪平過平時幾蚊咁大手入貨，媽媽飲嘅！因為本身我就戒酒，原本以前飲12罐，醫生話戒酒，係逐罐戒唔係一次過減半，咁而家都係飲5罐。之前都未返學就推BB車，啲啤酒就全部塞晒BB車裡面，因為細佬返學冇攞BB車，爸爸又拎書包又要湊住依個細仔，又冇攞BB車，因為返緊學。我大女就係大小肌比較弱，所以佢覺得比較重，同埋佢隻腳咁瘦係家族遺傳。」媽媽更直指書包比啤酒更重，所以絕對沒有虐兒之嫌。

媽媽強調沒有虐兒之嫌。(節目截圖)

女童表示爸爸很疼她

女童亦有接受訪問，她表示爸爸要照顧弟弟，所以家中的家務由她及妹妹分擔：「我哋要分工合作嘛，屋企好好，媽咪其實係有長期病，我哋要多多照顧我媽咪。」妹妹見狀亦立即指向藥箱說：「如果你哋唔信，睇吓個藥箱，全部都係我媽咪嗰啲藥嚟㗎！」爸爸亦有表達心聲，他指：「如果我唔錫佢，就唔會同佢去埋旅行。」女童表示他們一家人去了北京，更表示自己不見了手機：「爸爸就買返部手機畀我。」

女童表示爸爸很疼她。(節目截圖)

爸爸對網上流言感到很大壓力

面對網上流言，爸爸向王汛文表示受到很大的壓力：「街都唔敢出，學都唔敢返。佢哋每個月學SEN嗰啲上堂，成$300，上足7堂，每個月都花成$2000幾畀佢哋去學，真係想佢哋好。」對於片中他晦氣的態度，爸爸指：「突然有人影，個情緒一定有啲㗎啦講真，我可能係有少少暴力咗攞返袋啤酒嘅，但係打我就真係冇一啲都冇打過佢哋，三個我都唔會打。」他承認自己在奪回啤酒時的確有點粗暴，但絕對沒有弄傷女童。

爸爸對網上流言感到很大壓力。(節目截圖)

爸爸覺得網民講到將來會強姦女童太離譜

對於網民的留言，他直指：「愈講愈離譜啊！開始講到話我將來會強姦佢啊！呢啲真係愈講愈離譜喎，我愈睇愈嬲囉。唔開心囉，錫佢哋其實，攞嘢真係想訓練佢啲大肌小肌肉。」他指自己用心良苦，只是想訓練女童的手力。

爸爸覺得網民講到將來會強姦女童太離譜。(節目截圖)

警方表示，傍晚時分已經拘捕女童的父母，他們涉嫌對所看管的兒童或少年人虐待或忽略而被捕，現正被扣留調查。