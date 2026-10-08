中意歌劇《蔽月無眠》期盼能跨越時代　如經典作品般被世人傳頌

中西糅合歌劇《蔽月無眠》成功成為香港戲劇界的新標桿，米雪、林穎施、顏嘉樂等演員出色的演技固然令觀眾讚嘆不已，作為幕後推手的中意歌劇製作的出品人譚新強 Eddie，以及獲獎無數的音樂總監周曉晴 Lora 為本劇作出的貢獻絕對功不可沒。

林穎施、譚新強、Vivienne Tam、周曉晴。(公關提供)

周曉晴、米雪。(公關提供)

譚新強 Eddie 具備三十年財經經驗，作為主辦新丁的他在打造《蔽月無眠》時充滿高瞻遠見，他非常成功把傳統粵劇和西方歌劇融合在一起，創造出嶄新的戲劇表演形式。在4日5場的精彩演出畫上完美句號後，Eddie 表示有如釋重負的感覺，「現在只是一個短暫的分別，花了這麼多錢去做製作，現在又要回去努力賺錢了。看到媒體及觀眾的熱烈反應，特別是這5場演出是一票難求，令我很有信心重演，不過香港場地不是那麼容易找到，也希望能得到一個更長的檔期。內地和海外的巡演也在計劃中，因我本身並不太熟悉演出行業的運作，要靠很多資深行內人帶領我們逐步逐步走下去。我們也在考慮把《蔽月無眠》這個故事引伸至其他平台，現在很流行那些迷你系列電視劇，但我從未見過音樂劇的迷你系列，一個150分鐘的演出仍有很多發展空間，我們正在探討會不會把這個劇以另一種形式呈現在大家眼前。」

林穎施.。(公關提供)

周曉晴、米雪、林穎施、顏嘉樂、譚新強、謝欣樺。(公關提供)

中西糅合《蔽月無眠》音樂總監周曉晴、 出品人譚新強。(公關提供)

精通多種樂器包括鋼琴、豎琴、管風琴、小號和小提琴的音樂總監周曉晴 Lora 說：「《蔽月無眠》的5場演出終於順利完成，感覺有如完成了一個大 Project。我自己很喜歡劇內所有歌曲，看到一眾演員和樂師們很用心演繹及演奏我的音樂作品，觀眾的反應亦很熱烈，令我很開心和感動。因為有一位演員剛巧聲帶不舒服，在大會臨急臨忙安排下，令我有機會在最後兩天獻聲。」Lora 續說：「我很喜歡《大婚》這場很Dramatic 的戲，它開首是一個喜慶的場面，但最後男女主角以殉情為結尾，情緒起伏是非常之大，女主角林穎施和男主角顏嘉樂Henry 的演繹是令人非常感動，我看後也落淚。」Eddie 說：「不同年齡層對這部劇有不同看法，成熟型喜歡上半場的古裝演出，年青一輩則喜歡下半場的時裝包含Ai 橋段的演出。我很高興有機會統籌及創作這部劇，我本身是做金融，金融是一種很抽象的東西，《蔽月無眠》也可以很抽象，我希望《蔽月無眠》能有機會像其他藝術作品般，經過數十年甚至乎是數百年後也能繼續傳頌下去，例如中國有明代湯顯祖的《牡丹亭》，至今仍有不少演出作品以《牡丹亭》為題材，所以如果《蔽月無眠》這部劇真的有機會流傳下去，我會感到非常開心。」

米雪。(公關提供)

鄧栢聰、麥曉琳、周曉晴。(公關提供)

音樂總監周曉晴及指揮梁書銘和一眾樂師。(公關提供)

Lora :「我覺得音樂真的可以傳遞很多訊息和情感，當演員在台上演繹劇中歌曲時，我也感受得到現場觀眾一起呼吸的那種氛圍，很多朋友告訴我今次製作的高質素是超乎想像，是非常專業、出色和難得。觀眾反應也很熱烈，我們也達到預期的目標，有些觀眾表示看完《蔽月無眠》後會去看更多粤劇演出。」Eddie 補充說：「演員就好像運動員一樣，不同時期有不同狀態，我很幸運在穎施和 Henry 處於最巔峰狀態時，能夠邀請他們演出《蔽月無眠》。」

顏嘉樂。(公關提供)

周曉晴、米雪、林穎施、顏嘉樂.。(公關提供)

米雪.。(公關提供)