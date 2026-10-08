衛蘭演唱會香港站點燃搶票熱潮　灣仔海旁驚喜Busking掀回憶

《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站，將於2026年11月14、15及17日晚上8時15分，於紅磡香港體育館盛大舉行，票價分為港幣$1,180、$880及$580。門票於「建行(亞洲)信用卡獨家優先購票」及「Klook 預售」階段開售後短時間內即告售罄，一票難求。尚未成功購票的樂迷，可於10月8日（星期四）早上10時起於 URBTIX 城市售票網公開發售階段，把握最後搶飛機會。

《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》。(公關提供)

衛蘭演唱會將於紅磡香港體育館舉行。(公關提供)

維港海風伴唱預熱紅館 合唱經典金曲掀起樂迷「回憶殺」

除了預售盛況空前，衛蘭亦特別現身灣仔海旁，為樂隊The Flame的Busking擔任特別嘉賓。當晚 Janice 在維港夜景與海風相伴下，與樂隊主音張潔瑩 (Kit) 合唱《心亂如麻》、《大哥》及《就算世界無童話》多首金曲，吸引數百名樂迷及路人圍觀駐足。現場歌聲響徹灣仔海畔，氣氛極之溫馨熱鬧。不僅為 11 月紅館演出盛大預熱，亦讓樂迷提前感受到 Janice 現場演唱的無窮魅力與極致感染力。

衛蘭。(公關提供)

衛蘭演唱會將於紅磡香港體育館舉行。(公關提供)

出道 20 週年首以「獨立音樂人」身份登紅館 四面台打造視覺聽覺雙重震撼

是次演出不僅是衛蘭出道 20 週年的重要里程碑，更是她首度以「獨立音樂人」姿態登上紅館的旗艦級個唱。演唱會以「OUT OF FRAME」（跳出框架）為概念，香港站將由原先的三面台升級至四面台製作，配合全新歌曲編排與專屬視覺燈光效果，力求為香港觀眾帶來獨一無二的視聽覺盛宴，全方位展現她在音樂創作、舞台演繹以至個人信念上跳出舒適圈的無限可能。

衛蘭出道 20 週年首以「獨立音樂人」身份登紅館。(公關提供)

衛蘭四面台打造視覺聽覺雙重震撼。(公關提供)

是次演出不僅是衛蘭出道 20 週年的重要里程碑。(公關提供)

演唱會以「OUT OF FRAME」（跳出框架）為概念。(公關提供)

香港站將由原先的三面台升級至四面台製作，配合全新歌曲編排與專屬視覺燈光效果。(公關提供)

衛蘭四面台打造視覺聽覺雙重震撼。(公關提供)

香港站將由原先的三面台升級至四面台製作，配合全新歌曲編排與專屬視覺燈光效果。(公關提供)

演唱會資訊：

JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會 — 香港站

日期：2026年11月14、15、17日

時間：20 : 15

票價：港幣$1180、$880、$580（設有無障礙通道座位）

地點：紅磡香港體育館

主辦單位：特高娛樂

藝人管理公司：ROYAL FLUX

協辦單位：雲聲音樂、確立千信娛樂、神燈娛樂

獨家信用卡優先購票：建行 (亞洲) 信用卡

預售：Klook

全力支持：國泰

公開發售：URBTIX 城市售票網

旅遊合作夥伴：Trip.com Group

