叱咤男金被路人要求合照竟遭不禮貌對待：唔擺得上網咁我影嚟做乜

最近，身兼歌手與牙醫雙重身份的許廷鏗（Alfred）作客YouTube頻道「MinatoTV」的節目《酒精路跑》。在酒精的微醺下，平時形象專業的許廷鏗化身「凱婷鏗」狂搞爛gag，展現平時罕見的形象。在片段中他除了搞笑，也分享了不少護牙的知識，被形容為「真係學到嘢嘅片」。除此之外，他更罕有地詳細談及在街頭遇到市民要求合照的經歷，呼籲大眾給予藝人多一點基本的尊重。

許廷鏗身兼歌手與牙醫雙重身份。（hui_alfred@IG）

許廷鏗在片中分享了不少護牙的知識。（MinatoTV截圖）

被要求合照竟遭不禮貌對待

許廷鏗在節目中坦言，「其實都歡迎嘅，影相有乜所謂啫」，但有一次的經歷卻令他感到不受尊重。許廷鏗分享一次被要求合照的故事：「我落緊條電梯，後面有個男仔突然問我可唔可以同我影張相，我話得啊，不過落咗電梯先，因為危險呀。跟住落到去我問佢係咪想影相？佢話係呀，可唔可以擺上網？但係嗰日其實我放緊假，我就話今日最好唔好啦，佢話咁我唔擺得上網咁我影嚟做乜？跟住我就答佢咁你唔好影啦。我覺得有啲嘢要互相尊重，你覺得明星喺街度俾你撞到，唔緊要呀，影張相咋嘛，周潤發都成日俾人撞到，但係影完張相人哋嗰日狀態唔係真係好好，唔想擺上網咪唔好擺，大家要互相尊重。」

被問：「咁我唔擺得上網咁我影嚟做乜？」（MinatoTV截圖）

許廷鏗直接回應：「咁你唔好影啦」。（MinatoTV截圖）

許廷鏗指藝人有時會狀態較差。（MinatoTV截圖）

可能唔想合照被放上網。（MinatoTV截圖）

許廷鏗奪多個金獎

許廷鏗於2009年參加TVB第一屆《超級巨聲》嶄露頭角，憑藉極具感染力的聲線與「牙醫歌手」的獨特雙重身分，迅速在香港樂壇佔一席位。他於2011年正式推出首張個人專輯《出走三部曲》，同年橫掃香港四大電子傳媒的新人獎項，其後推出的《螞蟻》、《面具》及《青春頌》等大熱作品均膾炙人口，穩奪多個《勁歌金曲》及《十大中文金曲》獎項，奠定其新生代實力派男歌手地位。2017年轉投華納唱片後，曲風與音樂探討的議題更趨成熟多元，炮製出《神奇之旅》、《停半分鐘聽一闋歌》及《無力感》等佳作。他的音樂事業在2020年度迎來巔峰，於《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》首度勇奪極具分量的「叱咤樂壇男歌手金獎」；同年亦在ViuTV首屆《Chill Club 推介榜年度推介20/21》中奪得「Chill Club年度男歌手（金獎）」，成績備受業界及大眾肯定。2021年，他正式創立個人獨立音樂品牌「自許紀錄（AlfRecords）」，全面掌握音樂創作主導權，繼續以獨立歌手身分活躍於本地樂壇。