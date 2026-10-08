崔始源Threads發文被指似海外情騙照　網民爆笑：遲吓東張西望見

韓國天團Super Junior成員崔始源自2005年出道至今，除了擁有靚仔樣及爆肌身材，還憑極致敬業、紳士幽默與全能演技在娛樂圈紅足20年。崔始源因能說流利中文，而參與了不少華語影視作品，在大中華地區人氣持續高企。最近，崔始源加入Threads，頻繁發文與粉絲互動，不過竟被網民爆笑嘲照片及口吻都極似跨國情騙案的詐騙照片。

Super Junior成員崔始源自2005年出道至今，除了擁有靚仔樣及爆肌身材，還憑極致敬業、紳士幽默與全能演技在娛樂圈紅足20年。（IG/@siwonchoi）

崔始源因能說流利中文，而參與了不少華語影視作品，在大中華地區人氣持續高企。（IG/@siwonchoi）

崔始源自帶「CEO感」 照片似詐騙範本

近期，崔始源加入Threads，頻頻上載照片兼用心發文與粉絲互動。不過由於崔始源的照片風格常維持一貫的一臉正經、標準西裝或高質感穿搭，加上自帶「CEO感」，外型太像英年才俊，而導致帖文被網民指似KK園情騙案中用到的男士照片。

另外，崔始源曾在Threads發文為代言或經營的品牌宣傳，文中更提到「國際運費將由我來負擔，結帳時不會另外收取運費」，並配上帶有霸總感覺的照片，令不少網民指「以為係詐騙集啲釣魚文」。

崔始源一向都被粉絲指自帶「CEO感」，高富帥形象入血。（IG/@siwonchoi）

崔始源近期加入threads，頻頻發文與粉絲互動。（IG/@siwonchoi）

有不少網民看到崔始源的帖文後都有同感，更搞笑指始源早前發文自稱「崔總」並在豪宅內曬太陽享受美酒的照片，完美符合網絡上詐騙的「高富帥、成功人士、金融總裁」照片範本。有網民更在始源的帖文留言：「遲吓東張西望就會見到呢幾輯相😂」、「應該會俾人拎咗去話自己係機師/退役軍人🤣」、「好似交友app啲騙子😂」、「話唔埋kk園已經收好尼幾張相」、「真係勁似詐騙😂」、「上次係韓裔美軍～今次係韓籍商人」、「崔總小心被盗相😂」。

由於崔始源照風格常維持一貫的一臉正經、標準西裝或高質感穿搭，加上自帶「CEO感」，外型太像英年才俊，而導致帖文被網民指似KK園情騙案中用到的男士照片。（threads）

有不少網民都指崔始源的照片極像交友App情騙的照片。（threads）