戴妃弟弟曝光葬禮前與查理斯對話　一句「很快就會忘記她」極心寒

英國戴安娜王妃（Princess Diana）1997年8月31日於巴黎發生車禍逝世，消息震驚全球，更引發大量陰謀論。戴安娜王妃的弟弟Charles Spencer於上月底出版回憶錄《天鵝之歌：我的姐姐戴安娜》（Swan Song: Diana, My Sister），曝光戴安娜的婚姻破裂與家族秘辛，更驚爆在戴安娜離世不久，Spencer跟查理斯王子（現任英王查理斯）的心寒對話。

戴安娜至今仍是不少人心目中的「人民王妃」。（Getty Images）

1997年8月31日凌晨，身處法國巴黎的戴安娜王妃與情人多迪法耶茲與保鑣瓊斯，在入住的麗茲酒店執行保安主管保羅親自駕駛下，坐上一輛四人黑色平治轎車。後因被狗仔隊跟拍，在市內發生車禍撞向燈柱，除坐在前座、司機位身旁的瓊斯外，三人全部喪生。（Getty Images）

戴妃離世後不久弟弟曾與查理斯展開激烈對話

《每日郵報》（Daily Mail）早前發布了Charles Spencer回憶錄《天鵝之歌：我的姐姐戴安娜》的首篇預覽，Spencer在書中回憶起與當時的王儲查理斯的一段對話，內容有關戴安娜與查理斯的兩個兒子威廉王子及哈里王子應否在葬禮行列中跟隨戴安娜的靈柩步行。Spencer表示接到一名王室幕僚的通知後，極力反對這個想法，隨後便接到查理斯王子的電話，兩人更展開激烈對話。

戴安娜王妃的弟弟Charles Spencer於上月底出版回憶錄《天鵝之歌：我的姐姐戴安娜》（Swan Song: Diana, My Sister），曝光戴安娜的婚姻破裂與家族祕辛。（網上圖片）

Spencer在書中透露，戴妃離世後不久，曾與查理斯展開激烈對話，內容關於威廉王子及哈里王子應否在葬禮行列中跟隨戴安娜的靈柩步行。（Getty Images）

爆查理斯冷血表示很快會忘記戴安娜

Spencer在書中寫道：「查理斯王子源源不絕地發洩著怒火，我並沒有打斷他。接著他停了下來，我以為這段停頓代表他正在努力控制自己的情緒，但隨後他在電話中壓低聲音宣洩出來的，是我一直以來認為他對戴安娜積壓已久的不屑，以及他對全世界因她的離世而深受震撼所感到的駭然。」他指這位前姐夫對著電話低聲說：「『放心吧，』他冷哼道，『我們很快就會忘記她的！』」並表示當時對於查理斯的說話震驚不已，過了幾秒後才回過神來回應說：「我不敢相信你居然會說出這種話」，隨後掛斷了電話。

Spencer爆查理斯曾心寒表示很快就會忘記戴安娜。（Getty Images）

英國王室罕有公開回應

對於Spencer在書中的陳述，白金漢宮罕有公開回應，透過發言人在聲明中表示：「雖然原則上我們不對任何書籍發表評論，但國王陛下深知，手足喪親之痛可能會遮蔽理性、影響判斷，並以其他人無法理解的方式影響記憶，即使在經歷如此喪親之痛多年之後亦是如此。」間接否認相關指控。

對於Spencer在書中的陳述，白金漢宮罕有公開回應，間接否認相關指控。（Getty Images）