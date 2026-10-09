甄子丹69歲美艷外母狀態極震撼　穿吊帶裙零違和唔輸外孫女甄濟如

「宇宙最強」甄子丹的太太汪詩詩，其模特兒出身的傲人身形向來遺傳自優良基因。日前，甄子丹與汪詩詩的21歲愛女甄濟如（Jasmine）在小紅書貼出短片，為外婆汪徐莉君（Jennifer）慶祝69歲生日，影片中汪媽媽的極致凍齡狀態震撼大批網民，高挑身材與美貌引爆話題。



69歲狀態！（小紅書截圖）

69歲狀態！（小紅書截圖）

69歲狀態！（小紅書截圖）

69歲狀態！（小紅書截圖）

穿吊帶裙展S曲線 氣場逼人如超模

甄濟如在小紅書以「介紹我美麗的外婆給大家！祝她生日快樂🎂」為題發文分享影片。影片中的汪徐莉君雖然已步入69歲，但保養功力極為驚人。她身穿一條修身吊帶裙亮相，不僅身材高挑纖細、完全沒有贅肉，更展現出勻稱流暢的完美曲線，穿起性感吊帶裙毫無違和感。片中她舉手投足間盡顯優雅溫婉的貴婦氣質，面容皮膚緊緻白滑，氣場絲毫不輸給模特兒出身的女兒汪詩詩與外孫女甄濟如。

超級凍齡！（IG截圖）

超級凍齡！（IG截圖）

超級凍齡！（IG截圖）

超級凍齡！（IG截圖）

只大女婿甄子丹5歲 網民激讚與甄濟如「猶如母女」

事實上，汪徐莉君的超強凍齡狀態早已多次引發熱議。現年64歲的甄子丹僅比岳母小約5歲，但汪媽媽每次公開亮相都保養得宛如女婿同輩。這次在影片中與外孫女甄濟如同框，兩人互動自然親密，凍齡模樣更讓大批網民驚呼兩人完全不似兩隔代的祖孫，反而「猶如母女」。不少網民看過影片後紛紛留言激讚：「這哪裡像69歲？」、「與Jasmine同框根本是母女吧」、「身材高挑又有氣質，簡直是超模級外婆」、「一家三代基因太強大了」。

汪詩詩同汪圓圓去年為媽媽慶生。（IG截圖）

汪媽媽與細女汪圓圓同女婿蔡加讚。（IG@jenniferlijunwang）

凍齡有術！（IG@jenniferlijunwang）