姚正菁專訪｜難忘梁朝偉教戲　拍《季節》廠內暈倒送院：冇晒意識

現在57歲的姚正菁生於上海，17歲參加《電視小姐》入行，憑劇集《季節》同《俠客行》令人留下深刻印象。後來她為求突破，勇闖影圈拍三級片，卻因承受不住輿論壓力，選擇閃婚避世；息影30年，姚正菁最近復出幕前，經歷過婚姻失敗、獨力撫養兩個女兒，其人生上半場充滿戲劇性。今集《由零說起》，我們請來姚正菁，親自道出一路走來的辛酸與堅韌。



場地：Tomacado 花廚

姚正菁早前接受《香港01》的訪問，跟大家一起「由零說起」。（王海圖、林幸泉 攝）

童年性格活躍 為喝鮮奶入體操隊

姚正菁小時候在上海生活，她自言從小就是一個極度活潑的「活躍分子」，小學時期除了跳中國舞，更被選入上海體操隊，上午在學校讀書，下午便要投入高強度的體操訓練。姚正菁當時主要是練雙槓、單槓、和平衡木，教練為了訓練其柔軟度，會用膝頭作支撐強制壓她向後彎腰，她憶述是非常辛苦：「當你要做向後彎腰動作，教練會用他的膝頭給你做支撐，整個人就這樣彎著。如果彎得不夠低，他會壓你下去，一邊按著你的頭頂，一邊按著你的腿，叫你再彎一點。那些汗是倒著滴下來的，滴汗的同時，肯定每個人都有滴眼淚。」

姚正菁小時候為了有鮮牛奶喝，加入體操隊。（王海圖、林幸泉 攝）

姚正菁回想當年在體操隊訓練艱苦。（王海圖、林幸泉 攝）

但姚正菁笑言，當年入體操隊的誘因相當單純，竟是為了喝鮮牛奶，「那時候喝牛奶、吃雞蛋是很奢侈的事情。我哥哥是游泳隊的，每天游泳隊單位都會有牛奶送給他，我很想喝但沒得喝。媽媽就跟我說：『除非你進入體操隊或者其他隊，就可以喝了。』我說好啊！其實我就是為了喝那支牛奶才入體操隊的。」

姚正菁童年是一個性格活躍的小朋友。（受訪者提供）

家中掌上明珠

姚正菁直言家中成員簡單，有父母、哥哥和自己，作為幼女的她是家中的掌上明珠，只要她說一句想吃甚麼，父親第二天就會拿糧票換取她喜歡吃的東西，放在飯桌上。提到童年最難忘的畫面，她回憶起當年家住的那條巷子有個「弄堂」，那裡有口井，因家裡沒有雪櫃，她便拿桶裝著西瓜吊下井底浸泡冰凍，豈料年幼力氣不足，「嘭」一聲就掉了下去，西瓜沉入井底，母親無奈地用上海話直言「這個西瓜沒有了」，令她至今記憶猶新。

姚正菁直言家中成員簡單，有父母、哥哥和自己，爸爸對她這個女兒特別寵愛。（受訪者提供）

姚正菁笑指小時候不夠力，把整個西瓜跌了井裡，被媽咪責罵。（王海圖、林幸泉 攝）

十歲多移居香港感新奇 從三層大屋變睡雙層床

七十年代末，隨著內地移民潮，姚正菁的父親先一步來到香港打點，兩年後接全家移居香港。當時年僅十歲出頭的姚正菁，起初極不習慣香港的居住環境，眼見家家戶戶設有鐵閘木門，深感新奇，心想：「這裡是不是很危險的呢？」姚正菁回憶道，她在上海住的房子有三層，來到香港後，鐵閘木門一開，卻只是一個細廳跟一間小房間，她和哥哥擠在一張雙層床上。「當時覺得香港甚麼都很小，後來去同學家，發現有些連客廳都沒有，後來才知道香港有種房子叫公屋。」很快，姚正菁父母便以約一百萬港元在北角「城市花園」購入三房大屋，全家生活漸漸穩定。

姚正菁起初極不習慣香港的居住環境。（受訪者提供）

後來姚正菁父母以約一百萬港元在北角「城市花園」購入三房大屋，全家生活漸漸穩定。（受訪者提供）

積極融入校園生活 曾遭同學排擠不介意

除了居住環境，語言與校園生活也是一大挑戰。初來港時，姚正菁一句廣東話都不會，故入讀國語小學。由於「新嚟」，姚正菁曾遭遇同學排擠及欺負，例如被指派擦黑板等，「他們會說：『姚正菁，你去幫我們擦黑板！』但我很樂意，快點幫他們做了，只要你們跟我玩就行了。」

初來港時，姚正菁一句廣東話都不會，入讀國語小學。（受訪者提供）

來港三個月學識廣東話 五年班自主轉校

為了讓她盡快融入本地生活，姚媽媽安排她暫住在講廣東話的大伯父家中。姚正菁僅用了三、四個月便學會了廣東話，她笑稱自己學到的第一句廣東話就是「你有冇搞錯」，每天靠著在別人背後不斷練習。到了五年級，自覺廣東話已經聽得懂、夠膽講的姚正菁，自主決定轉校。「當時我認識了一個同學，她跟我差不多時間來香港，她說她要轉去跑馬地的寶覺女子小學。我說你可不可以帶我一起去？我還記得要坐叮叮（電車），又不認識路，跟著她去。後來通過她媽咪約我媽咪傾談，大家有伴，就這樣轉去了廣東話學校。」

姚正菁當時積極融入本地校園生活，3、4個月便學懂廣東話。（受訪者提供）

13歲被星探發掘拍廣告

十三歲那年，姚正菁有日穿著校服，在街上被星探發掘，向她派名片，邀請她去九龍塘的廣告公司面試試鏡。起初她因為害怕沒理會，直到廣告公司工作人員第二次打電話到家中與姚媽媽溝通，才促成了她的第一次拍攝，就是在海洋公園拍攝的汽水廣告，同場還有唐麗球。姚正菁憶述，那次拍攝雖然要通宵進行，從黃昏五點準備，拍到第二天清晨，但因為年輕又心情興奮，故不知道累，只覺得好玩新鮮。「還賺到了五百或八百塊，在當時來說是很多錢了！大家 Cut 機後就在那裡玩、聊天，很吵，導演還叫我們安靜一點。」此後，姚正菁接連拍攝了大家樂快餐店、朱古力、威化餅以及衛生巾等少女用品廣告。雖然賺到了零用錢又能補貼家用，但同時亦一度影響了她的學業，頻頻欠交功課，最終姚媽媽要求她停接所有拍攝，收拾心情專心學業。

姚正菁13歲被星探發掘拍廣告。（受訪者提供）

姚正菁曾拍攝大家樂廣告。（廣告截圖）

16歲多誤打誤撞參加《電視小姐》

至於為何後來會參加《電視小姐競選》？姚正菁笑指16歲多那年暑假，與三位女同學想找點樂子，於是結伴報名參選《香港小姐競選》，卻因未滿18歲被拒之門外。不久後，其中一位同學收到大會通知，指無綫舉辦的《電視小姐競選》允許16歲少女參加，四人便再次攜手報名。但在近二百人的篩選中，最終只有姚正菁一人成功入圍，「我原本很害怕想退選，但她們三個說不行：『你可以代表我們！這麼難得可以入圍！』」

姚正菁16歲多時，誤打誤撞參加《電視小姐》。（受訪者提供）

抱著去玩心態參選 沒想過要鬥法

以全場年齡最小的佳麗身分踏上選美舞台，面對被外界稱為「小社會」的佳麗競爭。姚正菁坦言自己當時純粹是抱著玩的心態，毫無「鬥法」意識，「沒有想過這個係競爭的比賽，大家要鬥法或者其他，我是不懂的。我和每個人都可以做朋友，譬如那件晚裝你的拉鏈沒拉，我幫你拉了先，其實可能我自己都沒搞得定。到後期才發現別人說話聲音會溫柔一點、柔一點，但我還係一個小女孩，嗶哩吧啦用原裝聲音講話，完全不懂。」

姚正菁稱自己當時純粹是抱著玩的心態去參選。（《一九八六年電視小姐準決賽》截圖 ）

當時姚正菁一頭短髮非常突出。（《一九八六年電視小姐準決賽》截圖 ）

決賽綵排被陳百強吸引 問答環節無懼黃日華

決賽當晚，最讓姚正菁難忘的是近距離見到嘉賓陳百強（Danny），「綵排時，每個女生只顧著看他，自己的舞步都忘記了！只顧著看他：『哇！原來他是這樣！原來係咁有型的！』我們幾個女孩子明明不可以站在舞台旁邊，被導演罵要趕我們走，我們都要躲在那裡看他綵排。」而在問答環節中，姚正菁面對當紅小生黃日華，表現得毫不怯場，甚至大膽笑指黃日華「傻笑」，「我記得我說他相由心生，就是不懂得裝。見到黃日華很帥，他是我偶像，他就問我問題，我就直腸直肚地答。」

決賽當晚，最讓姚正菁難忘的是近距離見到陳百強，笑指在綵排時，已被對方的靚仔樣吸引住。（《一九八六年電視小姐總決賽》截圖）

姚正菁在問答環節無懼黃日華，直腸直肚。（《一九八六年電視小姐總決賽》截圖）

入讀藝訓班與鄭伊健同屆 被額外苦練廣東話

雖然最後落選，但進入15強的姚正菁獲無綫邀請簽約，條件是必須先入讀藝員訓練班。當時合約由姚媽媽代簽，月薪僅得數千元。為了兼顧學業，姚正菁白天在無綫訓練班上課，晚上趕赴灣仔讀夜校。同屆訓練班中，姚正菁的同學有鄭伊健、黃澤鋒及吳婉芳等人，她笑言課堂上大家不敢再抱玩的心態，因為會被人鬧；而除了學習演技外，當時導師還「額外」要她練習廣東話，經常要她單獨拿著報紙或故事書朗讀整版課文，「當時覺得很面懵、很氣餒，為什麼別人不用做，只有我要做？但其實對我是很有幫助的。」

姚正菁讀訓練班時被額外要求練廣東話。（王海圖、林幸泉 攝）

姚正菁笑言當時覺得很「瘀皮」。（王海圖、林幸泉 攝）

接拍《季節》曾被質疑 開工感覺像一家人

半年訓練班後，姚正菁迎來了人生第一個角色，就是劇集《季節》中的「囡囡」唐嘉文。當時有監製因其廣東話不純正而反對，但監製李鼎倫和金廣誠力挺，認為她16歲的真實年齡符合角色設定。剛進入《季節》劇組，姚正菁坦言自己呆頭呆腦，除了記對白還要記走位，但幸運的是，劇組就像一個大家庭，「碧姐（鄧碧雲）真的很疼每一個人，例如你說很久沒吃過咖哩雞翼，她第二天就會叫工人姐姐煮一大盤拿來化妝間。私底下我們都叫她『媽打』，她叫我們『囡囡』、『大Dee』、『細Dee』，真的一家人一樣。」

姚正菁稱接拍《季節》前，曾因廣東話不好被質疑。（受訪者提供）

姚正菁稱拍攝《季節》時，大家感覺像一家人。（受訪者提供）

換衫鬧烏龍不連戲被「訓話」

問到首次拍劇可曾「撞板」被幕後「提點」？姚正菁直言台前幕後對她都很好，而且因為對白不多，最多就是叫「媽打」，和坐在飯桌前的吃飯戲，在輕鬆的氛圍下，讓她快速適應了電視台的拍戲節奏。不過，期間也鬧出過烏龍，有一次她放學回家的戲份，竟穿錯了出街服而不連戲，「有一次講我放學回家，應該穿校服，但我不知道為什麼跑去服裝間換了第二套衣服，又沒人注意到。一開機我喊：『哥哥我回來了！媽打有咩食？』上面監製立刻 Cut 機喊：『你放學回來，你這件什麼來的？！』我才驚覺穿錯衣服。」鄧碧雲亦有向她「訓示」：「囡囡，你是不是在做夢啊？還沒睡醒嗎？全場停機等我衝進去換校服，真的很烏龍。」

姚正菁表示劇中「媽打」鄧碧雲對她很好。（《季節》劇集截圖）

姚正菁稱《季節》台前幕後對她都很好，而且因為對白不多，最多就是叫「媽打」，和坐在飯桌前的吃飯戲，在輕鬆的氛圍下，讓她快速適應了電視台的拍戲節奏。（《季節》劇集截圖）

拍劇過勞患急性肝炎暈倒錄影廠

由於當時要兼顧《歡樂今宵》現場直播及其他劇組，姚正菁因過度勞累在《季節》的錄影廠突然暈倒，送往瑪麗醫院後證實患上急性肝炎。「當時是完全沒有意識的，一醒來看到郭鋒哥哥、羅嘉良還有劇裡的爸爸圍在病床邊，我第一個反應就是哭。他們真的很溫暖，安慰我乖不要哭，原來劇組為了讓我休息，直接把劇本改成了『去了夏令營』。」這次暈倒讓她足足在醫院休養了兩個星期。

姚正菁當時要兼顧《歡樂今宵》現場直播及其他劇組，因過度勞累在《季節》的錄影廠突然暈倒，她說當時整個人沒反應。（王海圖、林幸泉 攝）

姚正菁笑言當時在醫院一醒來，看到郭鋒哥哥、羅嘉良還有劇裡的爸爸圍在病床邊，她第一個反應就是哭。（王海圖、林幸泉 攝）

《俠客行》吊威也腰傷 梁朝偉親授鏡頭技巧

在TVB的生涯中，最讓姚正菁難忘的作品莫過於與梁朝偉合作的古裝劇《俠客行》。這是她首次挑戰古裝，造型獲得讚賞，但當中的辛苦卻冷暖自知，「這是我第一次吊威也，最高被吊到兩層樓高。有時候器材還在架設，我已被懸在半空，大家看到我飛的時候好像很好看，但其實被吊起來的時候樣子係很難看的。」她更透露自己曾在一場高難度動作戲中受傷：「有一場戲要偉仔（梁朝偉）和另一位女演員站在大笨象上面，我們兩個女生要和他保持平衡一起飛，扭腰借力的時候其實已經很痛了，但都要很漂亮地落到地才可以鬆開威也，那時候才覺得非常痛。」

在TVB的生涯中，最讓姚正菁難忘的作品莫過於與梁朝偉合作的古裝劇《俠客行》。（《俠客行》劇集截圖）

姚正菁難忘這場「飛象」戲份。（《俠客行》劇集截圖）

與梁朝偉對戲獲親授鏡頭技巧：他很好的

問到能與當時已走紅的梁朝偉合作，身邊朋友有沒有很羨慕？姚正菁笑言：「我自己都羨慕自己啦，可以跟一個那麼好的前輩合作。」至於心裡有沒有點壓力？她坦言：「初初肯定有壓力，連眼神都不敢望他，害怕又膽怯！但他真的非常好，會教你很多東西。譬如鏡頭在這裡，他會教我：『你不是真的望著我，你側一點點說對白，因為這部機影著你的面多一點，如果你真的望著我，你的面就很少了。你要對著空氣講對白，但都要給到感情。』他會教你很多鏡頭擺位的技巧。」

姚正菁好深刻當時被威也弄到條腰很痛。（王海圖、林幸泉 攝）

姚正菁表示與梁朝偉對戲時，獲對方親授鏡頭技巧。（《俠客行》劇集截圖）

除了教戲，梁朝偉在片場也展現出調皮的一面。姚正菁笑說：「偉仔的角色很調皮，他平時也會和我們開玩笑。有一次拍戲的食物道具，我肚子很餓想挑一點點吃，他就嚇我：『哇，你這樣都吃？都不知道隔了幾夜！』我嚇到立刻吐出來，他才笑說係開玩笑的，係剛剛做出來的。可以和他合作，我自己都羨慕我自己！」

有感在TVB角色受限 離巢赴大馬發展

在TVB發展了一段時間後，姚正菁有感在TVB的角色受限，渴望挑戰反派卻苦無機會，「第一，我覺得很多角色好像有限制。我在家看電視，看到別人演反派，我很渴望如果我演會怎樣演，但我好像在TVB由始至終都沒有演過反派。」加上姚正菁自言當時性格被動，不懂得主動找監製敲門自薦求轉型，恰好與TVB又剩下半年合約，馬來西亞電視台便以高出TVB五至六倍的薪酬挖角，於是她決定離巢外闖，讓她嘗試到演律師、被欺負的弱女子等多個不同類型的角色。

姚正菁當年有感在TVB的角色受限，恰逢馬來西亞電視台重金邀約，她便決定離巢外闖。（《城市故事》劇集截圖）

姚正菁後來回港休息期間，有香港電影公司透過不同渠道找到她，之後她轉戰影圈，拍過《安樂戰場》。（《安樂戰場》電影截圖）

求突破轉戰電影圈拍三級片

在馬來西亞發展近兩年，姚正菁拍劇之餘亦接下不少登台商演，開始覺得有點疲憊。就在回港休息期間，她經朋友介紹轉戰電影圈，適逢90年代初香港電影圈盛行三級片風氣，姚正菁經過一輪思想鬥爭，決定給自己一次機會，自把自為簽下了三部三級片的電影合約。姚正菁澄清，自己真正大膽演出的只有《那個少女不多情之脫的疑惑》這一部，「其他你所見掛我名字的，和我一點關係都沒有！因為拍完第一部我已經頂不順了，後面兩套我根本不想拍，係電影公司掛我的名字而已。」

姚正菁當年拍攝三級片，轟動一時。（《那個少女不多情之脫的疑惑》電影截圖）

姚正菁稱當時是清場拍攝。（《那個少女不多情之脫的疑惑》電影截圖）

回想拍攝《那》片當日的場景，姚正菁表示幸好有中學女同學擔任助手全程陪同，且劇組非常專業，現場進行了清場，只有攝影師和導演，燈光也打好，就是拍那幾分鐘的親熱戲，「一停機，助手就會立刻拿布幫我遮住。」

姚正菁透露當時拍《那個少女不多情之脫的疑惑》的時候，一停機，助手就會立刻拿布幫我遮住。（王海圖、林幸泉 攝）

出活動被要求性感點 不勝輿論自我封閉

「接拍之前我不知道自己的抵抗力那麼差。」，《那》片上映後帶來的輿論壓力，卻遠超姚正菁的承受範圍。「拍完之後，除了必要的電影宣傳，我根本不敢出來，不敢再見媒體，整個人封閉了起來，因為承受不了外界說我變成了『三級女星』。甚至去出席一些剪綵活動，主辦方第一句說話就是『穿性感一點』，我很不喜歡，寧願不接。」

姚正菁直言上映後帶來的輿論壓力，遠超她的承受範圍：「接拍之前我不知道自己的抵抗力那麼差。」（王海圖、林幸泉 攝）

拍三級片的決定，還令姚正菁與媽咪母女關係破裂。（王海圖、林幸泉 攝）

母女關係破裂 拒帶回上海：怕親戚知道

而最讓姚正菁痛心的是，這個決定影響了與家人的關係。她直言：「最大的遺憾是因為這套戲，引致我和家人的關係非常差。我當時自把自為沒有和家人商量，自己做了幾晚思想鬥爭就去簽約了。媽咪知道後不斷問我：『為什麼你要拍這套戲？家裡又不是等著你這筆錢！』講了一大堆話，令我很不開心。以前媽咪每年帶我回上海好多次，拍完之後停了兩年不帶我去，說：『你不用去了，你自己在香港。』因為我們係傳統家庭，她覺得女兒拍這種戲不喜歡，怕親戚知道。」對於外界有傳她接拍三級片是因為與郭富城分手，姚正菁斬釘截鐵地澄清：「其實完全唔關事！你想想我都去了馬來西亞，那時候都已經不在一起了，兜了一個大圈回來香港，才剛好趕上那個風氣，所有的都在做這個東西，我才接拍的。」

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