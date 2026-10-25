姚正菁專訪｜前夫花弗失信任　疑神疑鬼成病態：大家睇大家唔順眼

姚正菁當年拍攝三級片轟動一時，在面對外界輿論，以及母親責罵的「夾擊」之際，前夫商人林義鈞向她求婚，當刻她決定結婚，徹底轉換生活軌道。婚後姚正菁銷聲匿跡，連電話號碼都改掉，與娛樂圈斷絕聯繫。然而，這段婚



姻卻因男方花弗而告終。離婚後的她，堅強地帶着兩個女兒，並在時裝生意上迎來人生轉機。今年，姚正菁息影三十多年後宣布復出，出歌、行騷、玩自媒體，但大眾焦點卻始終離不開「郭富城初戀女友」這個標籤上。面對網民質疑她消費舊愛，以及外界對這段陳年戀情的好奇，如今的姚正菁，到底又會抱著怎樣的心態？此外，在今次接受《香港01》的「由零說起」專訪中，姚正菁回望人生上半場雖然跌跌碰碰，但從不後悔自己的每一個決定，並堅定地對自己說：「姚正菁，你還行的！」



姚正菁接受《香港01》訪問時，還分享了多年來的感情世界。（王海圖、林幸泉 攝）

場地：Tomacado 花廚

拍三級片後不堪壓力 閃婚息影改電話「避世」

姚正菁當年拍完三級片後，承受著外界的輿論，以及母親責罵的雙重打擊，但就在這個時候，上天給她人生給出一個「選擇」，當時其中一位追求者、即是其前夫向她求婚，姚正菁毅然選擇閃婚並全面退出娛樂圈：「我當時覺得不如我不再做這一行了，我自己承受不了，媽咪又對我有這麼大意見。我結婚離開這個圈子，去另外一種生活軌道更好！我媽咪當時也非常贊成，覺得如果不結婚，人家會一路講你，帶著『三級女星』這個標籤。」為了徹底與娛樂圈劃清界線，姚正菁甚至連電話號碼都更改了，完全斷絕與圈中人的聯絡，「我當時就是想過另外一種生活，不想再跟這行有任何關係。不用面對觀眾、不用見人，對著的人少了，感覺非常舒服。」

姚正菁當年拍完三級片後不堪壓力，選擇閃婚息影「避世」。（王海圖、林幸泉 攝）

撞破前夫花弗 雙方欠信任離婚

姚正菁稱當年與前夫在上海舉辦婚禮，生下大女兒後曾短暫移居美國，但因為不習慣，後又返回香港。她坦言這段時間確實過著無憂無慮、買東西無需考慮價格的生活，但這段婚姻僅維持了約五、六年，在二女兒出生後宣告破裂。談及離婚原因，姚正菁坦言是對方缺乏忠誠與兩人之間信任的崩塌，「當時大家已經看大家不順眼，都是男人那些花弗事情，你又說你會改，我又覺得你不會改。（有沒有撞破過）有，但我的撞破很搞笑，看到人家同車進了停車場，我在停車場門口等了兩個小時，但對方的車早已從另一個出口離開。」

姚正菁稱生下大女兒後曾短暫移居美國，但因為不習慣，後又返回香港。（受訪者提供）

姚正菁坦言，當時自己的行為已經演變成「病態」，「因為這樣，他又覺得很大負擔，覺得我整天懷疑他；我又覺得他每聽一個電話都係『又來了』。整個人變得非常病態，動不動就要去 Check、甚至想駕車去跟蹤，完全沒有了信任，其實是非常恐怖。看到女兒如此痛苦，姚媽媽支持她離婚。最終，姚正菁下定決心離婚，並攬下了兩個女兒的撫養權。

姚正菁稱當時與前夫之間完全失去了信任，最後決定離婚。（王海圖、林幸泉 攝）

獨力撫養兩女：當時的自己真的挺勇敢

離婚後，姚正菁唯一的條件就是獨自撫養兩個年幼的女兒，「我有跟他講，我要自己照顧兩個女兒，年紀這麼小跟媽媽肯定好些，他也沒有反對。現在回想起來，當時自己真的挺勇敢的，這也要多謝我媽媽在背後幫我分擔了許多，我的堅強有一半係因為有她在。」為了不讓女兒在單親家庭中成長產生自卑感，姚正菁全職照顧女兒，安排她們學芭蕾舞、吉他等，學校活動無一缺席。「小時候我告訴她們爸爸在外國工作，等她們長大了才輕描淡寫告訴她們原因。我教育女兒最重要係落落大方、善良、有光彩，不要畏畏縮縮。」雖然這段婚姻失敗收場，但姚正菁自覺也有得著：「原來我可以獨立照顧小朋友，培養她們一路成長；同埋自己在某一個時候，原來可以很堅強。」

離婚後，姚正菁獨自撫養兩個女兒。（受訪者提供）

姚正菁努力栽培兩位女兒，二女林映說曾於2024年參選《溫哥華華裔小姐競選》。（資料圖片）

親力親為打理時裝生意 高峰月賺七位數

雖然當時年僅三十多歲，但姚正菁從未想過復出幕前，而是在母親的協助下轉戰時裝界。憑著姚媽媽開了幾十年時裝店的經驗，姚正菁先後在香港和上海開辦時裝批發店，她更自豪地表示，自己的第一間時裝店開張不到半年就已經成功回本，「當時媽咪都話爭氣。」

離婚後的姚正菁，沒想過復出幕前，反而是轉戰時裝界，靠自己的能力賺錢養家。（受訪者提供）

為了降低成本，姚正菁事事親力親為，與媽咪遠赴意大利米蘭拿貨。她回憶道，當時為了省錢坐古老火車，入住連電梯門都需要手動拉開的古老旅店，早上則在各間工廠間奔波，「當地的工廠下午四點就收工，我們一大早就要背著背包出發，背包後面插著一條法國麵包！每一間廠有免費咖啡，餓了就喝杯咖啡、咬口麵包繼續，否則等第二天又浪費一程。」而辛苦是有回報，姚正菁的生意越做越大，高峰期月賺純盈利高達七位數。

姚正菁憶述當年去意大利攞貨時，為節省成本和時間，一大早就要背著背包出發，餓了就咬口麵包，喝工廠的免費咖啡充飢。（王海圖、林幸泉 攝）

被標籤「郭富城初戀女友」感無奈

息影三十多年，姚正菁再戰幕前，出歌、行騷、玩自媒體，但大眾焦點，卻始終離不開「郭富城初戀女友」這個標籤上。對此，姚正菁坦言感到非常無奈：「因為很多事情我是真的忘記了」。但面對網民質疑她消費舊愛，以及外界對這段陳年戀情的好奇，她依然大方回應。

姚正菁直言與郭富城的很多往事都已經忘記了。（王海圖、林幸泉 攝）

憶當年與郭富城Puppy Love 常到劇組接收工

問到當年與郭富城的相識過程，姚正菁透露大家是在參選《電視小姐》時認識，當時郭富城是舞蹈員，她是21號佳麗，兩人年僅十六歲多與二十歲左右，很快便走到了一起。「當時的戀情真的很簡單，就是Puppy Love，年輕人拍拖會做的事，今晚去哪家Disco、去看戲，就是這樣而已，很正常的。」姚正菁強調，當時兩人並沒有刻意公開戀情，是因為郭富城經常去《季節》劇組接她收工，被林建明、郭鋒等人看到才傳了出去，「那時他們看到，說「誰又來接放工了」，然後傳了出去，有人來問我就認了。」

姚正菁透露與郭富城是在參選《電視小姐》時認識，當時郭富城是舞蹈員（右上）），她是21號佳麗。（《一九八六年電視小姐總決賽》截圖）

姚正菁（左1，短髮）稱當時與郭富城（右2））是Puppy Love，兩人拍拖也是做一些年輕人拍拖會做的事。（《一九八六年電視小姐總決賽》截圖）

爆五年情告終主因 認對方公司給壓力

對於外界傳二人因郭富城爆紅而分手的傳聞，姚正菁給出了澄清：「完全不關事！我們拍了拖五年，分手前他已經是四大天王了，不是紅了就不理人，而是大家真的很忙，三、四個月都見不到一面，又沒得看戲、沒得逛街，那拍什麼拖？大家忙著各自的事業，一個星期、一個月不聯絡，感情自然就淡了。」問到當時可有受到郭富城公司的壓力？姚正菁直言：「給不到壓力我，因為我不是他們公司。（給壓力城城？）有的。」不過，她亦表現大方，從來沒有因為郭富城當時選擇工作放棄感情而生過對方的氣：「換我是他，我都會選擇走這條路的。做這一行，有這樣一個事業爆發的機會，肯定會捨去情情愛愛去發展事業，這很正常。」去年，姚正菁在澳門偶爾獲得朋友送票去看郭富城的演唱會，她表示自己全程以一個普通觀眾的心態去欣賞，「覺得他依然很能唱能跳，心中早已沒有任何感覺。」

姚正菁強調，當時兩人並未刻意公開戀情。（王海圖、林幸泉 攝）

姚正菁與郭富城因為事業，而結束5年情。（受訪者提供）

57歲仍渴望活躍愛情

去年10月，57歲的姚正菁剛結束了一段長達三年的姊弟戀，對方為內地男士，兩人本已去到談婚論嫁階段，但最後還是因生活習慣而分開。雖然如此，但姚正菁笑言自己對婚姻和愛情依然保持開放態度，「害怕就沒有，只是選擇時要求多一點，不能太沉悶。很多人覺得57歲是不是應該很安靜、過老人家生活？其實未必，拍拖節目不能只是看畫展，我喜歡一起去旅行、滑水等各種戶外活動，所以伴侶一定要性格活躍！」

姚正菁笑言自己對婚姻和愛情依然保持開放態度，但另一半一定要性格活躍。（王海圖、林幸泉 攝）

坦然面對人生上半場：姚正菁你還行的

回顧自己大起大落的上半場人生，姚正菁表示自己從不後悔任何一個決定：「因為每樣事情對我的人生一路走下去都有幫助，所有的經歷都是有幫助的，就算錯，我都覺得對我有益處，所有的經歷才成就今天的我。我最感謝係我媽咪，在我艱難、不開心的時候，她永遠站在我身後，接收我所有的負面情緒，令我勇敢去面對一切決定。」若要對自己說一句話，姚正菁微笑著說：「我會跟自己說：『姚正菁，你還行的！繼續努力，前面還有一段很長的路等著你去欣賞！』」

姚正菁對媽咪充滿感激。（受訪者提供）

回顧自己大起大落的上半場人生，姚正菁表示自己從不後悔任何一個決定。（王海圖、林幸泉 攝）

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