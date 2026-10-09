62歲前TVB老戲骨飲食大亨夢碎？　北上開茶記疑執笠曾嘆生意慘淡

現年62歲的「蘇基」古明華曾效力TVB長達26年，自2020年離巢後轉戰內地發展，由直播帶貨拓展至飲食界，到江門、台山開港式茶餐廳，其中一間江門分店「世斯茶檔」選址於當地永康里小區附近的江會伍柒。可是古明華近來接受訪問時流露辛酸，坦言餐飲業競爭太大，餐廳目前正陷入虧蝕困境，隨時面臨結業危機。古明華嘆大環境較差，加上周圍開了價錢更便宜的餐廳，故生意不佳。而古明華擁有些少股份，但大老闆擔憂每個月蝕錢，稱不想再虧蝕便要結業，古明華只能勉強支撐。日前有網民到訪伍柒，發現當地餐廳全線結業。

古明華在江門開了一間主打港式茶餐廳美食的餐廳。（微博圖片）

古明華將新Office設址於舊單車廠。（抖音）

古明華將新Office設址於舊單車廠。（抖音）

古明華茶餐廳疑執笠

日前有網民前往伍柒，在社交平台分享影片。片段中位處地舖的餐廳都沒有開，而且街上行人稀少，滿眼寥落。發文網友指：「香港明星搞的江門"五柒"創意園餐飲全線倒閉」，古明華的餐廳也疑似執笠。有人留言問：「古明華那間？」有人回覆留言：「吃過一次，味道一般，對於這附近的來說，有點小貴」。有網民指香港口味太清淡，不符合內地人的重口味。

雖然古明華在內地經營餐飲遭遇逆境，但他過去在香港房地產投資上斬獲頗豐。為了方便在TVB上班，古明華選擇在將軍澳置業，他於2018年3月一擲逾900萬元，購入將軍澳日出康城MALIBU 3A座一伙極高層2房連儲物室單位。

有網民前往伍柒，街上幾乎沒有餐廳開。（抖音）

好少餐廳開。（抖音）

街上行人稀少。（抖音）

網民留言。（抖音）

掀起網民討論。（抖音）