蘇志威辟穀逾100小時　再徒步超過8公里挑戰體力極限唔輸後生仔

男團草蜢成員蘇志威為以最佳狀態迎接即將舉行的澳門演唱會，日前特別入營進行辟穀修習。他今日於社交平台發文，透露自己已完成超過100小時的辟穀，身心狀態極佳，更與太太劉小慧一同徒步超過8公里，體力完全未受影響。



體力勁過後生仔！（IG/@sobossso）

跟精通儒道佛導師修習 非單純斷食

蘇志威表示，自己於9月30日晚上再次入住辟穀營，希望透過一段時間沉澱與整理身心，重新感受身體節奏。他特別澄清，今次學習的辟穀與一般人理解的「斷食」（Fasting）不同：「除咗飲食上嘅調整之外，仲包括功法同心法。每日都會站樁、打坐，以及練習唔同嘅功法，過程中亦係一種對身體同內心嘅修習。」他指自己有幸跟隨精通儒、道、佛的老師學習，按指引體會，視之為一次難得的沉澱與學習。

Keep得好好！（IG/@sobossso）

辟穀期間同劉小慧行山8公里 呼籲大眾量力而為

發文時已辟穀逾100小時的蘇志威，坦言體力依然維持在良好狀態，期間更與太太劉小慧一同出遊，步行逾8公里感受大自然。他感嘆過程令個人倍感平靜，亦更加珍惜身邊一切。不過，他亦溫馨提示粉絲及網民：「每個人身體狀況都唔同，我只係分享自己今次嘅個人體驗，並唔代表適合所有人。」

草蜢將於10月24及25日於澳門威尼斯人綜藝館舉行演唱會。蘇志威此行顯然是為演唱會的備戰做足準備，他亦在帖文中向粉絲喊話加油打氣，祝願大家身體健康、平安自在，並相約粉絲10月下旬澳門見。

二人都好養生！（IG/@sobossso）