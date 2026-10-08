唐寧捲入官非兼被指重度抑鬱自殘　好友蔣祖曼回應最新情況

蔣祖曼（Joman）今日（8日）出席無綫劇《璀璨之城》宣傳活動，講到今次飾演張智霖（Chilam）的得力助手，她自言每日開工好幸福。而問到以「老公」、「老婆」相稱的唐寧，早前捲入官司，更在庭上被爆患重度抑鬱兼B型人格，並且出現自殘刺腹等行為，蔣祖曼不欲多談好友狀況，表示「但係佢OK嘅」，並表示：「呢十幾年我哋大家都陪住大家。」

蔣祖曼出席《璀璨之城》活動，腰側頗為性感。（葉志明攝）

蔣祖曼出席《璀璨之城》活動，腰側頗為性感。（葉志明攝）

與張智霖多對手戲 默默望對方好幸福

說到今次劇中角色，Joman說：「我覺得自己好幸福，基本上九成都係同Chilam一齊，每一日企喺隔籬默默咁望住佢，我覺得已經係超開心。」她又為角色加入很多設定，例如暗戀Chilam ，不過Chilam劇中與多名女角有感情瓜葛，更要動粗，Joman指自己冇被打，亦冇親密戲，默默守護對方，又要幫對方以不同手段去完成目的。她又表示：「鍾意睇佢嘅戲，同埋聽佢嘅歌，所以都好開心。近排又重播《十月初五的月光》，覺得同初哥哥可以喺澳門相遇都好夢幻。（記者：你係君好？）幻想自己係君好。」

蔣祖曼與張智霖有大量對手戲，她自覺很幸福。（葉志明攝）

好友唐寧被指重度抑鬱 蔣祖曼：佢OK嘅

Joman與唐寧是閨中密友，對方更稱她「老婆」，問到早前唐寧被經理人公司控告違約，指她患重度抑鬱以及B型人格，曾持刀自殘及指嚇經理人，問Joman是否一早知情，她保護好友說：「佢嘅嘢就唔特別去講，但係佢OK嘅，所以多謝大家關心。」至於作為朋友會否飛過去紐西蘭陪伴對方，Joman表示：「呢十幾年我哋大家都陪住大家，但係佢之前有返嚟香港嘅，而家佢喺紐西蘭。（記者：會唔會飛過去探佢？）而家暫時唔會，因為做埋嘢先。」

蔣祖曼與唐寧為相識十多年好友，並以老公、老婆相稱。（IG圖片）

與唐寧相識十多年 因動物熟稔

她指自己在唐寧大肚時認識對方，曾一起拍攝獨立電影，當時並不熟稔，「之後我做一個舞台劇，佢都冇份做，但係我就喺排練嘅過程喺嗰度出出入入，跟住我哋傾偈嘅時候就熟咗。因為我哋屋企有好多動物，佢就成日走嚟我屋企度睇動物，個緣份就到而家。」問會否擔心唐寧自殘後果嚴重，她就封口：「呢啲就唔講啦，呢啲係佢自己嘢。」