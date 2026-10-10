麥家琪嫁律師老公生三個慘揭懷孕辛酸　被「騙」：下一個蛋有多難

現年51歲的麥家琪（現名：麥方喬）曾是90年代影壇性感女神，2006年她與律師丈夫結婚後，先後誕下兩子一女。麥家琪過去受訪時曾透露誕下長子後，一度患上嚴重產後抑鬱，當時的狀態對兩母子都是一種折磨與「虐待」。後來出於對長子的愧疚，並希望給他添個伴一同成長，她決定繼續生育。幸而隨著二兒子及小女兒相繼出生，家裡變得熱鬧，抑鬱症亦不藥而癒。近日麥家琪再拍片吐露懷孕辛酸，大爆在生之前更有人對她說：「生一個蛋有多難！」

麥家琪被封為性感女神。（影片截圖）

麥家琪育有兩子一女。（小紅書＠麥家琪）

麥家琪吐露生仔辛酸 曾「被騙」：好似龜生蛋一樣

麥家琪拍片透露不時見到有網民指生仔很容易，作為三孩之母的她笑言對方一定未生過仔。她憶述20年前大肚時很辛苦，佗大仔時要吸收很多營養，由懷孕前的50公斤暴增至約82.5公斤，但長子出世時才約2.5公斤，她嘆：「全部都胖在我裏面，所以是一個好胖好胖的肥婆。」麥家琪懷孕時即使搽油亦長出妊娠紋，每兩個星期要去做體檢，更有孕吐、沒有胃口、睡不好。直至去到第3至第6個月情況才轉好，雖然肚子大了壓住胃令她胃口不佳，但還是要吸收營養，「硬把食物吃下去。」

麥家琪近年較少分享出與老公的合照。 （微博照片）

麥家琪又指大肚堅持朝早8點起身返工到夜晚，但肚子大了緊接而來的是腰背痠痛。麥家琪指未生之前，爸爸告訴她：「生小孩很簡單，好似龜生蛋一樣，下一個蛋有多難呢？」麥家琪笑言生完後覺得「爸爸你是我最信賴的男人，但是你也是騙我的！」她又指生完患上產後抑鬱，是「精神加身體雙倍折磨」。

麥家琪分享大肚辛酸。（麥家琪抖音影片截圖）

身體出現種種變化。（麥家琪抖音影片截圖）