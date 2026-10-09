溫拿樂隊成員彭健新（健仔）昨日（7日）接受《香港01》訪問，透露將會為相識數十載的已故好友黎彼得之致敬音樂會擔任嘉賓。健仔笑言自己甚少在台上演唱別人的歌曲，但由於黎彼得曾為他填寫過多首意義深遠的歌曲，包括電影《提防小手》同名主題曲等，故今次無論如何都要力撐好兄弟。

溫拿樂隊成員彭健新透露將會為相識數十載的已故好友黎彼得之致敬音樂會擔任嘉賓。 (胡凱欣 攝)

難忘《吹吹小喇叭》 讚黎彼得鬼馬有內涵

談到二人之間最深刻的回憶，健仔首推1978年由黎彼得填詞的《Sha-la-la》中文版《吹吹小喇叭》。他憶述當年這首歌極受歡迎，必定要唱這首名曲：「我記得我有一次走咗五場演唱會，五場壓軸呢隻歌，一定係要唱《吹吹小喇叭》。」在健仔眼中，黎彼得雖然平日給人感覺「衰鬼」及「鬼馬」，但其實相當有內涵。他強調黎彼得並非只是搞笑，其人生經歷豐富，對社會有深刻體會。健仔特別點名大讚黎彼得填詞的《浪子心聲》，認為該曲每一句詞都極具意思且容易上口：「好多年輕嘅人會跟住唱，開頭可能唔知道佢嘅詞意係點樣，但係唱唱下。咦！點解我會遇到嘅事情都係同呢隻歌一樣嘅？所以《浪子心聲》呢隻歌喺我心目中佢呢隻歌係排第一位。」

彭健新最愛《吹吹小喇叭》，但他覺得《浪子心聲》亦非常深刻。 (胡凱欣 攝)

談富泰邨疑似虐兒案：最緊要唔好逼

除了大談昔日兄弟情，一向疼愛小朋友及小動物的健仔，亦被問到對近日「屯門富泰邨虐兒案」的看法，健仔坦言這類事件難以一概而論：「大家睇法唔同，即係我唔希望畀一啲辛苦嘅嘢啲仔女做。」他以自己的契女為例，指現今學童的書包已經非常沉重：「比我釣魚個冰箱裝啲水、啲嘢仲要重！」他平時接送時也會主動幫契女拿書包：「通常我湊佢放學就我揹，我都真係唔忍心佢揹啲嘢，揹啲咁重嘅嘢會影響發育啊，會唔高得㗎！真係唔好啊。」並會勸喻她不要把不必要的物品放進去。

彭健新好錫契女。 (胡凱欣 攝)

健仔強調，父母雖然可以訓練子女，但首要條件是「唔好逼」。現今網絡資訊發達，如果小朋友在網上接觸到這宗事件，他建議家長應採取「正面」的輔導方式：「你唔好話係啦，好陰公嘅。你要一個正確性輔導佢，太重嘅真係唔好畀佢拎，因為佢依家係發育期啊嘛，你都想佢高大啊嘛係咪？」凡事應量力而為，切忌用極端方式強迫小朋友。