富泰邨女童｜彭健新指家長訓練首要唔好逼：太重嘅真係唔好畀佢拎
溫拿樂隊成員彭健新（健仔）昨日（7日）接受《香港01》訪問，透露將會為相識數十載的已故好友黎彼得之致敬音樂會擔任嘉賓。健仔笑言自己甚少在台上演唱別人的歌曲，但由於黎彼得曾為他填寫過多首意義深遠的歌曲，包括電影《提防小手》同名主題曲等，故今次無論如何都要力撐好兄弟。
難忘《吹吹小喇叭》 讚黎彼得鬼馬有內涵
談到二人之間最深刻的回憶，健仔首推1978年由黎彼得填詞的《Sha-la-la》中文版《吹吹小喇叭》。他憶述當年這首歌極受歡迎，必定要唱這首名曲：「我記得我有一次走咗五場演唱會，五場壓軸呢隻歌，一定係要唱《吹吹小喇叭》。」在健仔眼中，黎彼得雖然平日給人感覺「衰鬼」及「鬼馬」，但其實相當有內涵。他強調黎彼得並非只是搞笑，其人生經歷豐富，對社會有深刻體會。健仔特別點名大讚黎彼得填詞的《浪子心聲》，認為該曲每一句詞都極具意思且容易上口：「好多年輕嘅人會跟住唱，開頭可能唔知道佢嘅詞意係點樣，但係唱唱下。咦！點解我會遇到嘅事情都係同呢隻歌一樣嘅？所以《浪子心聲》呢隻歌喺我心目中佢呢隻歌係排第一位。」
談富泰邨疑似虐兒案：最緊要唔好逼
除了大談昔日兄弟情，一向疼愛小朋友及小動物的健仔，亦被問到對近日「屯門富泰邨虐兒案」的看法，健仔坦言這類事件難以一概而論：「大家睇法唔同，即係我唔希望畀一啲辛苦嘅嘢啲仔女做。」他以自己的契女為例，指現今學童的書包已經非常沉重：「比我釣魚個冰箱裝啲水、啲嘢仲要重！」他平時接送時也會主動幫契女拿書包：「通常我湊佢放學就我揹，我都真係唔忍心佢揹啲嘢，揹啲咁重嘅嘢會影響發育啊，會唔高得㗎！真係唔好啊。」並會勸喻她不要把不必要的物品放進去。
健仔強調，父母雖然可以訓練子女，但首要條件是「唔好逼」。現今網絡資訊發達，如果小朋友在網上接觸到這宗事件，他建議家長應採取「正面」的輔導方式：「你唔好話係啦，好陰公嘅。你要一個正確性輔導佢，太重嘅真係唔好畀佢拎，因為佢依家係發育期啊嘛，你都想佢高大啊嘛係咪？」凡事應量力而為，切忌用極端方式強迫小朋友。