醫生，你有病？｜黃霑肺癌主刀醫生嚴秉泉患柏金遜封刀　轉戰畫壇

方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉再度攜手炮製的《醫生，你有病？》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。昨晚（8日）播出的第四集，個案醫生是「十優狀元」心胸肺外科專科醫生余思遠，及已故填詞人黃霑肺癌主刀醫生、心胸肺外科專科醫生嚴秉泉。

已故填詞人黃霑肺癌主刀醫生、心胸肺外科專科醫生嚴秉泉。(公關提供)

霑叔生前寫畀嚴醫生嘅邀請卡。(公關提供)

「妙手仁心」，做醫生必須妙手仁心兼備，但當妙手不再，又應如何自處？

2004年大球場舉行追思會，悼念「一代鬼才」黃霑離世，嚴秉泉醫生在會上聲淚俱下，惜別故友。嚴醫生大約十年前確診外科醫生致命傷—柏金遜症，這位亞洲胸肺科微創手術先驅被迫封刀：「想要放下，就徹底放下」、「我是喜歡用手的人，如果做不了手術，我寧願不做醫生。」

做醫生必須妙手仁心兼備。(公關提供)

「我控制不了有沒有柏金遜，我唯一能控制，是如何面對這件事」

回首當年決定，嚴醫生坦言不開心一定有，但他全憑阿Q精神應對：「我控制不了有沒有柏金遜，我已經有，我唯一能控制，是如何面對這件事，選擇不生氣很好，我會視作自我修行，我不介意別人叫我阿Q」、「我不想浪費時間做一些沒意義的事，或者因為我自己是醫生，我知道這個病有很多人會經歷，如果我沒有這個病，可能有其他ABCD餐，總要挑一個，不能不吃。（ABCD餐，這是P餐（柏金遜英文Parkinson's）） 對，人生很多事都要『硬食』，你沒得選擇。」反而身邊朋友更替嚴醫生難過：「我身邊的人接受不了，他們比我更接受不了，好朋友覺得我很慘，覺得為甚麼你做醫生那麼成功，突然又做不了。」

到底三位主持邊位盡得名師真傳？(公關提供)

醫生呢個cake每一切都「計算精準」。(公關提供)

「突然停下來，無緣無故，真的會停下來」

柏金遜是慢性腦神經衰退病，患者全身肌肉包括聲帶及眼瞼會逐漸失調，嚴秉泉確診第五年浮現，情況越來越差：「手腳僵硬，沒那麼靈活，動作很慢，手震，眼睛經常閉起，或聲音越來越小」、「我一天跌倒幾次，睡不了，每天只能睡兩、三小時」，更試過在中環過馬路時突然病發「凍步」：「突然停下來，無緣無故，真的會停下來。」

遠遠亦有大方談及當年轉校風波，佢話依家有Keep住返母校講座分享。(公關提供)

「遠遠不及『遠遠』」一出，全場又再陷入一片歡笑。(公關提供)

與方東昇團隊塗鴉互動 畫面治癒

儘管聲音變得沙啞無力，面部表情未能控制自如，手腳活動能力受影響，嚴醫生絕不害怕或失意，皆因他專注的是擁有的東西：「我已經知道會越來越差，但我不會為此不開心，很多人覺得自己失去東西很慘，他們只專注在失去的東西，沒有想到他還有很多。」配副眼鏡都要「左圓右方」的嚴醫生，本著「做人不用那麼死板」的精神，將醫生袍由手術室帶到畫室做畫家袍，克服身體各種衰退，畫出更美麗的第二人生，他還邀請方東昇團隊齊來塗鴉減壓一番，這次合作能否擦出火花？

雖然九年間柏金遜病日趨嚴重，但嚴醫生依然笑著面對，佢仲話當年知道患病後，唔單止一滴眼淚都冇流過，仲要只係唔開心咗一個星期，強！佢話當係自我修行。(公關提供)

雖然九年間柏金遜病日趨嚴重，但嚴醫生依然笑著面對，佢仲話當年知道患病後，唔單止一滴眼淚都冇流過，仲要只係唔開心咗一個星期，強！佢話當係自我修行。(公關提供)

余思遠曾受醫學院面試官質疑

今集另一個案醫生余思遠，是2006年十優狀元，當年上電視節目受訪，被主持人暱稱「遠遠」。他當年考獲10A後，由母校轉投傳統名校英皇書院，又公開批評母校沒有支援他報考十科，結果引發軒然大波，被定性為「反骨叛逆」，就連醫學院面試官都主動問他，皆因作為未來醫生人選，誠信與品格同樣重要，「遠遠」最終細述事件始末及背後因由後獲接納，開啟了醫科之門。

唔做醫生，都可以著起醫生袍，你的人生由你話事。(公關提供)

就算講自己嘅苦況，嚴醫生都係永遠笑住，縱然有時佢連眼睛都只能勉強睜開。(公關提供)

不過一波未平一波又起，「遠遠」讀醫上堂期間突然心口不適脹痛，及後確診氣胸即「爆肺」，留院個多星期一直漏氣不止，最後要切除漏氣組織，再黏合肺和胸壁，俗稱「黐肺」。「遠遠」憶述當時無助落淚，皆因醫科生對身體不適往往很敏感，醫學上稱之為「醫科生綜合症」：「讀呼吸系統病時，會想是否肺癌，如果讀心臟血管系統時，會想是否心臟病發。」

方東昇團隊今次玩塗鴉。(公關提供)

簡單如一副眼鏡，都可以突破死板。(公關提供)

醫科生會有綜合症，外科醫生亦有職業病！

心胸外科醫生「遠遠」除了在手術室刀不離手，在同班同學的生日派對亦是「切蛋糕專員」：「同學會說你想做外科醫生，你切吧。」有鑑於此，方東昇團隊即場要求「遠遠」將一個蛋糕均勻地切成「不可能的13份」，講真醫生攞刀做手術見得多，切蛋糕認真少見，到底「遠遠」怎樣望聞問「切」？向來鍾意搞搞新意思的方東昇團隊，亦有「模擬切cake」，方東昇展現「快、狠」本色，被黃曉瑩篤爆「你事前已知試題」，結果「遠遠」狠批方東昇「攞錯條界」，方只能自嘲：「我們遠遠不及『遠遠』」打圓場，再次發揮搞笑專長！

「就算顫抖，仍然係妙手」，睇你點樣好好善用。(公關提供)