超時空男臣2｜蕭正楠爆監製勒令曹永廉減肥：點解你浮屍咁

無綫劇集《超時空男臣》正拍攝得如火如荼，昨日（8日）蕭正楠、曹永廉及何廣沛以一身古裝造型現身鬧市拍攝外景，引來過百途人圍觀。三人手持畫卷，原來劇情講述他們在鬧市中與太子及公主失散，要在街頭尋人。在接受訪問時，三位大爆拍攝期間的搞笑趣事，當中初為人父的蕭正楠更笑指兒子「蕭哈哈」完全不認得自己的古裝造型。

蕭正楠、曹永廉及何廣沛以一身古裝造型現身鬧市拍攝外景。(胡凱欣 攝)

蕭正楠貼假鬚 仔仔呆望叫「叔叔」

以一身武將造型，滿臉鬚根示人的蕭正楠表示，穿上這身戲服後曾與兒子進行視像通話：「頭先同我仔Face time呢，佢嗌我叔叔！冇再嗌爸爸啦，我有啲擔心，黐咗啲鬚之後，望咗好耐，把聲係㗎啦，點解佢咁多鬚嘅。」他無奈笑指兒子看著他呆了很久，但完全認不出爸爸，更開口叫他做「叔叔」。蕭正楠表示兒子可能奇怪為何這個人有這麼多鬍鬚，但他相信兒子慢慢會習慣這個造型。

蕭正楠貼假鬚仔仔唔認得。(胡凱欣 攝)

監製下令修身 曹永廉自認聽話食清淡

問到為新劇有甚麼特別準備，蕭正楠在旁即踢爆曹永廉首要任務是「減肥」：「佢就減肥啦，因為啱啱監製一見到，咦！點解你浮屍咁嘅，減返啲喎！」不過，蕭正楠亦讚他很乖，有嚴格控制飲食，盡量吃得清淡和減少食量以迎合鏡頭要求。

監製話曹永廉似浮屍下令減肥。(胡凱欣 攝)

何廣沛忙爆 劇集拍攝橫跨大喜日子

至於何廣沛除了要應付劇集拍攝外，更要同步籌備人生大事。他透露：「應該會橫跨我嘅大喜日子，所以都比較忙碌，但係辛苦未婚妻啦。」蕭正楠聞言隨即搞笑提議：「到時大哥二哥就係古裝嚟慶賀你結婚啦！」何廣沛當場讚好，更讓他們到時在現場耍劍。

何廣沛劇集拍攝橫跨大喜日子 。(胡凱欣 攝)

《超時空男臣》當年好受歡迎。(胡凱欣 攝)