蔡一智相隔13年再拍劇　張智霖指魔童休學一年陪巡唱：我比較自私

無綫台慶劇《璀璨之星》昨日（8日）舉行記者會，除了主演的張智霖（Chilam）、高海寧（高Ling）外，今次更有絕少拍劇的蔡一智特別客串！自《衝上雲霄II》後相隔13年再拍劇，問是否因為好友Chilam說服阿智演出，Chilam說：「監製呀，陳維冠先生重金禮聘，指定一定要蔡一智先生嚟演。」阿智聽罷笑言：「黐線！」除了講到今次拍劇的點滴，亦談到Chilam兒子「魔童」被指停學一事，Chilam透露是自己想囝囝「Gap Year」一年陪他做巡迴演唱會，認為是一生人一次的機會：「我就比較自私啲，我希望你陪我耐啲。」並透露過程中花了不少唇舌說服老婆袁詠儀。

無綫台慶劇《璀璨之星》昨日（8日）舉行記者會。（葉志明攝）

（左起）主演高海寧、張智霖、吳卓羲、張曦雯（葉志明攝）

讓寶座畀John哥姜大衛（葉志明攝）

張智霖指吳卓羲角色很「好色」。（葉志明攝）

張智霖、吳卓羲飾演兩兄弟（葉志明攝）

張智霖、高海寧、蔡一智受訪。（葉志明攝）

高Ling轉了久違的長髮造型。（葉志明攝）

蔡一智今次是特別客串角色，自《衝上雲霄II》後相隔13年再拍劇，問是否因為好友Chilam說服阿智演出，Chilam說：「監製呀，陳維冠先生重金禮聘，指定一定要蔡一智先生嚟演。」阿智聽罷笑言：「黐線！」（葉志明攝）

蔡一智演粗暴角色每次cut機要自辯 讚Chilam是武術指導

屬於劇集稀客的阿智直言：「我就好少拍劇嘅，你睇我口都震埋，好少拍劇，接到呢個角色就係做一個我從來都唔會做嘅嘢，喺呢個劇裏面做晒，對女士動粗，好粗暴啊呢個人！好唔似我！反而喺呢套劇拍嘅時候，講得最多嗰句說話，每個鏡頭完咗之後，我都會同個對手講，『我平時唔係咁嘅人』。」不過高Ling就指阿智角色好錫細佬（周志康飾），與現實生活一樣，阿智說：「我好錫佢㗎，雖然佢睇落個子大過我，不過現實生活細佬都係大隻過我嘅。」談到他跟Chilam自《衝上雲霄II》再合作，Chilam：「佢係我嘅吉祥物，有佢啲收視都會好！」當問到阿智是否因為Chilam才拍劇，他說：「佢係我嘅戲劇指導嚟㗎，同埋動作指導，因為我記得有一場戲，要有啲動作，但係冇武術指導，原本覺得唔需要，但係度度吓就有，最後我哋多咗一個『張家班』出嚟，就指導我，好彩佢指導我，我就冇受傷。」

蔡一智在劇中要對女士動粗：「喺呢套劇拍嘅時候，講得最多嗰句說話，每個鏡頭完咗之後，我都會同個對手講，『我平時唔係咁嘅人』。」（葉志明攝）

談到他跟Chilam自《衝上雲霄II》再合作，Chilam：「佢係我嘅吉祥物，有佢啲收視都會好！」（葉志明攝）

張曦雯、高海Ling兩位「官家」家嫂台上鬥法。（葉志明攝）

Chilam挑戰奸角預咗被鬧 高Ling形容感覺快分裂

劇集預告見到Chilam角色又奸又深沉，更要出手打人，他預計播出後可能會俾人鬧，並說：「人大咗就可以試吓，唔可以成日咁陽光咁可愛，要做返啲我自己想試吓嘅。都冇乜心理關口，因為好恨去做呢啲嘢，現實做唔到，現實冇可能做到我喺裏面做嘅任何嘢，都係有一種滿足感。」兩位對手都指Chilam超入戲，高Ling用「分裂」形容：「我拍嘅時候好撕裂， Chilam好風趣幽默，我第一次知道原來佢轉數咁快。（阿智：咁我就知咗好耐。）好分裂呀！私底下同佢傾偈嗰時好開心，一入個mode，突然眼神一聚焦，個氣場就迫埋嚟，我就萎縮咗。我成日覺得我喺入面好似一朵花，開頭係咁樣，越拍越縮，枯萎咗。」與Chilam分屬老友的阿智也直言：「喺套劇裡面有時我都唔係好認到你，好似唔係好識你咁㗎，識咗咁耐，從來未見過佢呢一面，真係冇見過。」

劇集預告見到Chilam角色又奸又深沉，更要出手打人，他預計播出後可能會俾人鬧，並說：「人大咗就可以試吓，唔可以成日咁陽光咁可愛」（葉志明攝）

兩位對手都指Chilam超入戲，高Ling用「分裂」形容：「底下同佢傾偈嗰時好開心，一入個mode，突然眼神一聚焦，個氣場就迫埋嚟，我就萎縮咗。我成日覺得我喺入面好似一朵花，開頭係咁樣，越拍越縮，枯萎咗。」（葉志明攝）

高Ling透露自己角色被打居多。（葉志明攝）

Chilam指有一下被高Ling誤傷：「一場佢真係打我，我有少少受傷。真係呀，攞啲嘢插我，威脅我，我心諗⋯⋯流血嘅？但係我嗰一刻又唔係好敢話俾佢知，我驚佢下個take會唔會就住，唔好就住，咁我就，嚟啦，篤啦！就住個效果。」記者指好近大動脈，Chilam說：「冇喎，死就死啦，都係要做。」（葉志明攝）

靚靚探班負責「雞蛋裡挑骨頭」 高Ling爆每次現身都有美食

Chilam透露老婆袁詠儀（靚靚）有探班，對於他變奸，阿智問：「 佢會唔會會覺得好似個老公多咗一個咁？」Chilam解答：「佢都係從好專業嘅角度雞蛋裏挑骨頭，你呢度係咪可以咁樣？唔係喎，大佬。話『你呢度點解對腳擘咁大呀？』好細緻㗎，會有呢個咁嘅討論。」上次靚靚爆Chilam去她的電影劇組探班兼食Crew飯，問靚靚今次有否來吃Crew飯，高Ling說：「靚靚嘅時候係有好多嘢食㗎，每次都有唔同嘅嘢……（Chilam：你咁樣令到我好小氣，佢嚟到就萬歲，我去佢個劇組就食佢啲飯。）你哋係一體嘅。」而囝囝「魔童」張慕童就未有前來探班。

高Ling指自己是戲中少有的正常人。（葉志明攝）

上次靚靚爆Chilam去她的電影劇組探班兼食Crew飯，問靚靚今次有否來吃Crew飯，高Ling說：「靚靚嘅時候係有好多嘢食㗎，每次都有唔同嘅嘢……（Chilam：你咁樣令到我好小氣，佢嚟到就萬歲，我去佢個劇組就食佢啲飯。）」（葉志明攝）

Chilam透露老婆袁詠儀（靚靚）有探班：「佢都係從好專業嘅角度雞蛋裏挑骨頭，你呢度係咪可以咁樣？唔係喎，大佬。話『你呢度點解對腳擘咁大呀？』好細緻㗎，會有呢個咁嘅討論。」（葉志明攝）

Chilam要魔童休學一年陪巡唱 花盡唇舌說服靚靚批准Gap Year

講到魔童之前有上台跟Chilam夾Band表演，問兒子是否很有音樂天份，他謙稱：「不見得， OK啦，正常，要努力。」對於魔童停學一事，他解釋是休學一年：「未至於，我都係俾個機會佢揀吓，Gap Year，Gap下先，我就比較自私啲，我希望你陪我耐啲，當佢知道自己有咩不足嘅時候，又會搵返自己要學嘅嘢。（記者：你要求佢Gap一年？）係呀，我要巡迴一年。（記者：覺得值唔值得？）我覺得好值得！我作為父親，首先我喺我自己立場，我覺得maybe once in a life time。」高Ling亦非常同意，Chilam認為魔童能在自己喜歡的範疇獲得實戰經驗，是很美好的事，但他坦言花了不少唇舌說服靚靚，每件事都要商討，至於最終為何能打動到她，Chilam表示：「我話我老喇，俾次機會我啦。我唔知幾時會再有機會去巡迴，可能佢已經唔騷我。」至於將來會否一家三口上台唱歌表演，她指靚靚會發台瘟而且冇唱歌天份，阿智卻突破盲點：「佢出過唱片㗎喎！」Chilam卻謂：「佢都係拍戲啦。」

Chilam與靚靚的兒子魔童，近日在Chilam演唱會上夾Band。

對於魔童停學一事，他解釋是自己想對方休學一年：「我都係俾個機會佢揀吓，Gap Year，Gap下先，我就比較自私啲，我希望你陪我耐啲，當佢知道自己有咩不足嘅時候，又會搵返自己要學嘅嘢。」從父親立場，他認為這是一生人一次的機會，故相當值得！（葉志明攝）