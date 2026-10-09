許志安演唱會｜陳奕迅盛讚為心目中Top 3歌手：唱歌最緊要有feel

許志安昨日（8日）舉行一連三場的紅館演唱會，第一晚的嘉賓驚喜迎來「E神」陳奕迅（Eason）現身撐場，身穿黑色西裝外套配牛仔褲的Eason一出場，隨即令全場氣氛升溫。在台上，Eason一開口便感謝安仔邀請他來「玩」，並隨即爆料重提舊事。安仔回憶起十多年前自己開演唱會時，也曾邀請Eason擔任嘉賓，當時Eason一口答應「仆到嚟」幫忙，讓他一直銘記於心。

許志安演唱會第一晚的嘉賓驚喜迎來「E神」陳奕迅（Eason）現身撐場。(影片截圖)

獲安仔親自邀請睇騷 後台大讚安仔唱功如聽Hi-Fi

Eason憶述有一次安仔開演唱會，親自致電給他：「你話唔係請我做嘉賓，我請你嚟睇。我覺得好正！其實你知我係歌手，有時演出嘅你好想某啲嚟睇，係你好錫嗰個人，或者你好Respect佢，有啲嘢好想叫你嚟睇啊。」他更大爆在後台等待時聽安仔唱歌是絕對是欣賞：「好正啊頭先喺你間房仔度，喺我間房好hea啊，喺度好似聽緊Hi-Fi咁樣。」

陳奕迅更大爆在後台等待時聽安仔唱歌是絕對是欣賞。(影片截圖)

激讚安仔從未跌出Top 3 重溫當年錄音室極速傳說

Eason更一直非常尊重這位前輩，大讚安仔在自己入行前「一直無跌出過Top 3」：「即唱得有feel啊，其實唱歌成日都話唱歌係點，唱歌最緊要有feel。」並大爆一段自己尚未出碟時的錄音室往事，他表示當年有幸在某錄音室，撞正安仔正在錄製尚未推出的《男人最痛》專輯。Eason笑言當時在細房看著安仔錄音，本以為要錄很久，結果安仔僅花了一個多小時就完成錄音步出房間，令他大感震驚。Eason更藉機向全場觀眾強烈推介當年安仔錄製的這首歌曲《下次》，他大讚安仔當時的演繹「好有feel」，感嘆原來真正的高手錄音是可以如此迅速：「原來錄音係可以咁快，有feel就得。」

陳奕迅還原當年錄音室個半鐘極速神話。(影片截圖)

互放笑彈展默契 安仔大讚Eason識「煞掣」超體貼

兩人更在台上互相調侃，Eason笑指自己人生第一張買安仔的唱片其實不是《男人最痛》，而是安仔1993年推出的專輯：「好難買嘅，其實我有一隻，我唔會賣畀你哋嘅，但係好正！」安仔亦十分感謝Eason的用心，並幽默地分享了他眼中的Eason。安仔指Eason雖然平時說話滔滔不絕，但在真正需要交流時，他卻懂得適時「煞掣」停下來，把空間留給別人表達，讚揚他私下是一個非常體貼的人。

Eason笑指自己人生第一張買安仔的唱片其實不是《男人最痛》，而是安仔1993年推出的專輯。(影片截圖)

Eason送上窩心祝福 台上緊緊相擁盡顯兄弟情

最後，Eason為安仔送上最真摯的祝福，預祝安仔接下來的演出一切順利，並窩心地說：「我預祝你跟住落嚟呢幾餐同埋呢兩晚會好好咁繼續Enjoy，因為你Enjoy，我哋做樂迷，做觀眾就會好Enjoy。」二人隨後緊緊相擁，安仔還送上一吻，場面溫馨又感人，在全場掌聲中互呼對方名字。

Eason送上窩心祝福。(影片截圖)