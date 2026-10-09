陳柏熹爆關之琳反問感情狀況　嘆過去兩年像消失：一擘大眼已經39

名人陳柏熹（Harris）早前迎來39歲生日，昨日（8日）於上環一間餐廳舉行生日派對，他接受傳媒訪問談及剛過完生日的感受，他透露生日當天已提前與一眾密友食飯慶祝。提到正式踏入「3字頭」的最後一年（39歲），Harris坦言過往兩年心態較為悠閒，轉眼間便邁向39歲，感觸頗深：「因為過去嗰兩年好似冇咗嘛，休養嘅時候，咁一擘大眼無啦啦已經39啦。」

陳柏熹與父母陳欽杰、陳徐巧嬌。(胡凱欣 攝)

陳柏熹與媽媽陳徐巧嬌生日只差兩天。(胡凱欣 攝)

陳柏熹與父母一齊切蛋糕。(胡凱欣 攝)

杭州開拓直播事業 或會親自下場

提及近況與未來大計，Harris透露過去一年在杭州積極開發直播帶貨業務，目前旗下已有9至10位專業主播，主要銷售服飾及家庭用品。他笑言現時主要負責監督工作：「依家大致上有九至十位嘅直播幫緊我哋去做嘅，咁我暫時嚟講係監督，咁可能依家執返正個樣就落場自己試下客席。」被問到有否特地選一些model身形的主播時，他笑指：「暫時就冇，但係佢哋都好標準嘅，觀眾去投入或者係去植入自己嘅畫像會好啲。」他指現時每個月均需「十日香港、五日杭州」兩地奔波。

Harris或會親自下場直播帶貨。(胡凱欣 攝)

Harris透露過去一年在杭州積極開發直播帶貨業務。(胡凱欣 攝)

爆關之琳反問其感情狀況 送手袋賀生日

談及好姊妹關之琳近期傳出的感情緋聞，Harris笑稱「感情唔知喎」，更直言：「冇喎，真係唔知喎，失蹤太耐喎。」不過他卻反爆料指關之琳十分關心他的感情生活：「不過佢有問我有冇拍拖就有，我就冇問佢有冇拍拖。」Harris澄清自己目前單身，經過這兩年人生變化後，心態變得更加敏感：「我諗佢要承受到我個有時啲好敏感嘅位，說話嘅敏感啊，眼神嘅敏感啊，需要多少少時間。」Harris現在挑選另一半需要更多時間，希望尋找能體諒其心思細膩的對象。

陳柏熹爆關之琳反問感情狀況。(胡凱欣 攝)

陳柏熹經過這兩年人生變化後，心態變得更加敏感。(胡凱欣 攝)

Harris透露日前只限密友的生日飯局中，關之琳亦是座上客之一，兩人更一同互祝生日。他更精心挑選了一個手袋送給關之琳作為生日禮物：「送咗個袋畀佢，希望佢鍾意啦。」提及兩人曾在2016年合作推出睡衣品牌，今年（2026年）剛好踏入十週年，他表示順其自然，未來若有機會亦不排除再度合作。