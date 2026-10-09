陳瀅對JW婚訊封口　盼新劇大膽演出帶來追求者：希望下次已有男友

無綫台慶劇《璀璨之城》昨日（8日）舉行活動，有份演出的陳瀅，於劇中飾演新聞報道公司員工Sarah，與張智霖、陳曉華較多對手戲，直言：「我就為愛情咩都做得出，而我覺得Sarah呢個角色嘅故事係好凄美，同埋好多層次。我自己都覺得今次演出同過往真係的而且確挑戰咗唔同底線，超越咗唔同底線，所以希望大家會鍾意。」

《璀璨之城》記者會。（葉志明攝）

蔣祖曼與陳瀅（葉志明攝）

自薦淒美性感演出 操練線條迎接從影最大尺度

去年開拍時，陳瀅曾透露今次自薦性感演出，是從影以來尺度最大，她在今次訪問再補充：「其實係我睇劇本嘅時候，有一場戲係特別Stand out，嗰場戲嘅情緒係好Complicated，呢場戲，Sarah呢個女仔因為好多原因就決定咗要做某啲嘢，要特別性感。但係佢性感原因唔係因為要sexy或者要有sex，而係因為佢背後嘅一個story，所以成段戲，唔係大家觀眾睇慣嘅色情嘅嗰個感覺，而係你睇完嗰段戲，你唔會覺得好sexy，而係覺得好悽慘。」她形容畫面美得似寫詩，問到是否為演出刻意減肥，陳瀅解釋自己冇減磅，而是操練線條、增肌：「刻意操靚少少個身形囉，要見到多啲線條嘅，所以嗰段時間用咗好多個月去操啲肌肉，做好多下身嘅lifting、squat、lunge⋯」

陳瀅解釋自己今次的淒美性感演出：「唔係大家觀眾睇慣嘅色情嘅嗰個感覺，而係你睇完嗰段戲，你唔會覺得好sexy，而係覺得好悽慘。」（葉志明攝）

幕前演出驟減零存貨 坦言演員被動：等機會啦

談到近年幕前曝光率大減，陳瀅坦言今年除了播出的《臥底嬌娃》外，《璀璨之城》已是她手頭上「最後一套」劇集存貨：「而家成個趨勢係大家都好多嘢吸收，可以睇短劇、網劇、電影，好多時候都未必記得今年係咪同過往有幾多套劇嘅分別，大家作為觀眾都好易唔記得咗自己睇過啲咩。」問到會否擔心，陳瀅說：「作為演員比較被動，當然我唔係唔想再繼續做演員呢個崗位，我仍然好鍾意拍戲，但係我覺得等機會啦，我都係一個比較被動嘅position。」她透露雖然暫時沒有演戲 Project，但一直有保持工作，目前亦未心急要另謀其他行業發展。

陳瀅坦言今年除了播出的《臥底嬌娃》外，《璀璨之城》已是她手頭上「最後一套」劇集存貨，問到會否擔心，陳瀅說：「作為演員比較被動，當然我唔係唔想再繼續做演員呢個崗位，我仍然好鍾意拍戲，但係我覺得等機會啦。」（葉志明攝）

被追問去土耳其參加JW婚禮 堅決封口：朋友嘅問題我唔回應啦

講到好友JW（王灝兒）近日被傳去年已於土耳其與足球班主男友王至尊秘婚，由於陳瀅、馬天佑、羅天宇及陳懿德等去年曾盛裝出遊並曬出合照，被指是秘密前往觀禮。當被問及有否出席JW婚禮，以及羅天宇早前回應時答到Hang機，表示要交畀下一位回應。而此日訪問陳瀅，她就明顯有備而來，斬釘截鐵表示：「我今日除咗自己嘅問題，我係唔會回應㗎，多謝。」被追問當時去旅行的目的，她只笑言：「唔記得喇，我去旅行都好鍾意分享自己去嗰啲咩地方、食過啲乜嘢，如果唔見太耐大家唔知我去咗邊，update下大家，『我而家玩緊，遲啲再見啦』。」至於提到何雁詩被指「棄養」病兒，以及JW感情美滿會否很替她高興等朋友新聞，她一概以「其他朋友嘅問題，我都唔回應啦，多謝」謝絕回應。

陳瀅、馬天佑、羅天宇及陳懿德等去年曾盛裝出遊，近日有傳眾人是去參加JW與王至尊的土耳其婚禮。

陳瀅明顯有備而來，對JW婚訊斬釘截鐵表示：「我今日除咗自己嘅問題，我係唔會回應㗎，多謝。」（Instagram：missjni）

至於提到何雁詩被指「棄養」病兒，以及JW感情美滿會否很替她高興等朋友新聞，她一概以「其他朋友嘅問題，我都唔回應啦，多謝」謝絕回應。（葉志明攝）

自爆感情生活不夠美滿 監製指大膽戲份可吸引追求者

雖然對好友的事情三緘其口，但談到自己的感情狀況，陳瀅則相當坦白，直言希望自己的感情生活可以盡快變得美滿：「暫時未開始，所以我希望可以好快好美滿！」問到會否考慮主動一些，她透露曾向監製阿Joe（陳維冠）說：「之前我同佢講有幾段戲，我都覺得好大膽，會唔會嚇走咗啲男仔，因為可能男仔見完就會覺得，嘩！唔得唔得唔得……（記者：大膽在乜嘢？）你哋睇啦，Anyways，阿Joe就話『唔會呀，可能男仔睇完呢段戲先至追你呀！』」最後陳瀅更許願，向記者笑言：「我希望下次你哋搵我做訪問，我已經有一個新嘅男朋友。」